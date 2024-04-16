Что такое правило «30-30-30» и как оно поможет вам похудеть без диет

Все мы мечтаем о волшебной таблетке, которая решит наши проблемы за один миг. Вот и скинуть лишние килограммы хочется как-то так, чтобы обойтись без диет, голодовок и изнурительных тренировок.
Впрочем, врачи все чаще говорят о том, что слишком интенсивные занятия спортом могут быть вредны для вашего здоровья, а диеты так и вовсе не работают. Вес вы, конечно, скинете, но так же быстро наберете обратно, когда вернетесь к привычному режиму питания.
Так что неспроста в Интернете активно обсуждают альтернативные варианты для снижения веса. Один из таких — правило «30-30-30». Разберемся, что это такое и действительно ли такая стратегия поможет сбросить лишний вес.
В чем суть метода
Требования правила «30-30-30» просты: нужно есть 30 грамм белка в течение 30 минут после утреннего пробуждения. Кроме того, нужно включить в свою утреннюю рутину 30 минут упражнений низкой интенсивности.
Это правило кажется очень простым и удобным: не нужно ломать голову над тем, что съесть, не нужно страдать от голода и запрещать себе любимую еду. Достаточно соблюсти несколько условий — и все, тело мечты у вас в кармане. Или нет?
Белок — это отлично, но есть нюанс
Как отмечает диетолог Эдвина Кларк, в большом количестве белка на завтрак точно есть смысл. В сочетании с тренировками такая привычка позволит эффективнее сжигать жировую массу, снижать уровень глюкозы в крови и холестерина, поможет бороться с воспалением.
Кроме того, богатый белком завтрак поможет контролировать голод и аппетит в течение дня, а значит, риск, что вы переедите в обед, становится меньше.
Однако большое значение имеет то, откуда вы получаете белок. Белок есть и в копченой колбасе, и в яйцах. Однако есть переработанное мясо в слишком больших количествах врачи не рекомендуют.
«Если вы регулярно едите стейк и колбасу на завтрак, со временем вы можете заметить повышение уровня холестерина и других показателей здоровья сердца и воспаления», — отмечает Кларк.
Поэтому диетолог советует делать упор на яйца, творог, греческий йогурт, ореховое масло. В идеале — добавлять к этим продуктам источники клетчатки и углеводов.
Время имеет значение?
А что насчет правила есть четко через 30 минут после пробуждения? Большинство врачей сходятся во мнении, что важно в принципе не пропускать завтрак. Однако точных советов о том, когда именно должен произойти первый прием пищи, нет. Да и на похудение этот фактор вряд ли повлияет.
Подойдет не всем
Ни один вариант похудения нельзя считать универсальным и идеальным, и «30-30-30» имеет свои недостатки, пишет издание
Такое расписание не учитывает ваши индивидуальные особенности. Если ваш привычный стиль жизни и график позволяют худеть с комфортом и без вреда для здоровья, вам явно не стоит что-то менять и использовать это правило.
Кроме того, если вы привыкли к интенсивным тренировкам с утра, то вам стоит делать во время завтрака упор на углеводную пищу, которая даст энергию для спорта.
Наконец, если ваши отношения с едой далеки от здоровых, то лучше не рисковать и сначала обратиться за помощью. О том, как понять, есть ли у вас РПП, читайте ЗДЕСЬ.