Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 совета от шеф-повара

Пекинская капуста часто используется в кулинарии, ее особенность — отсутствие ярко выраженного капустного запаха и привкуса, поэтому разные блюда с ее содержанием получаются более утонченными в отношении аромата. Если капуста квасится, то содержание витаминов группы В и витамина РР в ней значительно повышается. Кроме того, продукт содержит целый комплекс биологически активных соединений, позитивно влияющих на здоровье.