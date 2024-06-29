Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: 3 совета от шеф-повара

Пекинская капуста идеально подходит для выращивания в России, она относится к травянистым культурным растениям, обладает холодостойкостью, поэтому первые урожаи дает уже к июню. Есть две разновидности этой капусты — кочанная и листовая.
Эксперт Егор Рудольский, шеф-повар ресторана Touch of Matcha, помог «Доктору Питеру» разобраться, зачем стоит включать в рацион этот продукт и что можно готовить с пекинской капустой.
Шеф-повар ресторана Touch of Matcha
Новичок на наших огородах
На огородах наших соотечественников пекинская капуста считается новичком. Ее включили в государственный реестр селекционных достижений, которые допустимы к практическому использованию, только в конце прошлого века. Наши, отечественные сорта этого варианта всеми любимой капусты еще относительно молодые, но выбор есть: ранние, средние и поздние.
Государственный реестр рекомендует огородникам к выращиванию в условиях разных регионов России около 50 разных сортов пекинской капусты.
Есть нюанс, который по своему уникален для пекинской капусты: урожай можно собирать, не убирая все растение с грядки. Завязь, в которой есть шесть листиков, можно срезать и добавлять в салат, листья отлично отрастают снова.
Особенности
По своему вкусу пекинскую капусту можно сравнить с салатом Романо. Она обладает сочным вкусом, ее листья мясистые и упругие. Это низкокалорийный продукт, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. В составе пекинской капусты содержится:
около 3,5% растительного белка;
в пять раз больше аскорбиновой кислоты (витамин С), чем в листовом салате;
целый набор необходимых организму витаминов — это В1, В2, В6, РР, А, Е, К, U;
большое количество каротина (провитамин А);
лимонная кислота;
набор минеральных компонентов для здоровья почек;
16 видов различных аминокислот, в том числе почти все незаменимые.
Пекинская капуста часто используется в кулинарии, ее особенность — отсутствие ярко выраженного капустного запаха и привкуса, поэтому разные блюда с ее содержанием получаются более утонченными в отношении аромата. Если капуста квасится, то содержание витаминов группы В и витамина РР в ней значительно повышается. Кроме того, продукт содержит целый комплекс биологически активных соединений, позитивно влияющих на здоровье.
Пекинская капуста придает блюдам объем и насыщенность без лишних калорий. Высокое содержание клетчатки улучшает обмен веществ. Она легко усваивается организмом и редко вызывает аллергические реакции, что делает ее безопасной для большинства людей.
Что готовить с пекинской капустой
Пекинская капуста идеально подходит для свежих салатов. Ее хрустящие листья придают блюду свежесть и текстуру. Прекрасно сочетается с огурцами, морковью, перцем и курицей.
Традиционное корейское блюдо — кимчи, представляющее собой ферментированную пекинскую капусту с острыми специями.
«Пекинку» можно добавлять в супы и бульоны, где она быстро варится и сохраняет свою текстуру.
Листья пекинской капусты можно использовать как замену лавашу или нори для приготовления различных роллов с овощами, мясом или рыбой.
Не всем можно
Людям с хроническим гастритом или язвенной болезнью следует употреблять пекинскую капусту с осторожностью, так как она может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка. Из-за высокого содержания клетчатки у некоторых людей этот продукт может вызвать метеоризм и вздутие живота.
И-за наличия гойтрогенов, которые могут влиять на функцию щитовидной железы, людям с гипотиреозом рекомендуется ограничить потребление пекинской капусты.