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Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Весной хочется включать в ежедневный рацион как можно больше овощей и свежей зелени. Но как быть, если традиционные нарезки из помидоров и огурцов многим порядком надоели? Что приготовить?

21 мая 2024
весенний салат, рецепт
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iStockphoto

Май и начало лета — это время, когда на рынках и в магазинах продается большое количество свежих овощей, разнообразная зелень и травы. В это время года можно существенно расширить свой рацион за счет салатов, закусок и оригинальных блюд с овощами и травами.

Можно использовать сезонные плоды в сочетании с традиционными помидорами, капустой, луком и огурцами, добавлять свежие нотки ко вторым или первым блюдам, радовать семью оригинальными салатами. «Доктор Питер» предлагает вам рецепт от шеф-повара Кирилла Лунгула и несколько простых вариантов для повседневного стола.

Кирилл Лунгул
Кулинария

Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф поваров Волгограда

Салат с печеной свеклой и козьим сыром

Для приготовления этого оригинального салата вам понадобится:

  • свекла — 1 кг;

  • сыр козий — 0,2 кг;

  • лепестки миндаля (или любой орех) — 50 г;

  • кинза — 20 г;

  • масло оливковое — 25 мл;

  • мед — 30 г;

  • свежий шпинат — 30 г;

  • кленовый сироп — 25 г.

Процесс приготовления

Свеклу промываем (лучше брать небольшую, размером с персик), солим, перчим, и заворачиваем каждую в несколько слоев фольги. Запекаем при температуре 170° до готовности. Затем остужаем, чистим, произвольно нарезаем крупными кусками.

На сковородку отправляем оливковое масло, мед, кленовый сироп, и добавляем свеклу, слегка обжариваем, чтобы получился густой сироп на каждом кусочке, солим, перчим.

На тарелку выкладываем свежий шпинат, затем свеклу, сверху посыпаем листьями кинзы и миндалем. Козий сыр выкладываем ложкой (если сыр твердый, то его можно потереть на терке).

Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Варианты подачи салата со свеклой

Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Салат с сельдереем, молодой капустой и яблоком

Молодую капусту нового урожая легко определить по ее цвету. Кочаны у нее небольшого размера, а верхние листья имеют ярко-зеленый цвет, похожий на кожицу лайма. В молодых листьях капусты меньше крахмала и сахаров, они не имеют горчинки. Если дополнить нарубленную молодую капусту некоторыми ингредиентами, можно получить вкусный и очень полезный салат.

Для приготовления салата вам потребуется:

  • капуста молодая — 100 г;

  • морковь среднего размера — 1 штука;

  • яблоко зеленого цвета — 1 штука;

  • сельдерей — 3 молодых стебля;

  • лимон — 1 штука;

  • растительное масло — 3 столовые ложки;

  • мед — 1 чайная ложка;

  • соль, перец по вкусу.

Приготовление салата

Капусту мелко нашинкуйте ножом или специальной теркой, переложите в тарелку, посолите и разомните руками до выделения сока. Морковь, сельдерей и яблоко нарежьте тонкой соломкой, добавьте к капусте. Лишний сок нужно слить.

В маленькой миске смешайте цедру и сок лимона, мед, растительное масло и перец с солью, массу взбейте до однородного состава, добавьте к салату. Все тщательно перемешайте.

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Салат из помидоров с огурцами, сыром и нутом

Эти овощи сегодня доступны круглый год, но первые грунтовые плоды обладают особенно ярким вкусом и ароматом. Самые вкусные огурчики — небольшого размера, колючие и темно-зеленого цвета. Если классические варианты салатов из смеси огурцов с помидорами вам порядком надоели, можно дополнить их необычными ингредиентами, чтобы получить вкусный и сытный салат.

Для приготовления салата вам потребуется:

  • огурцы — 2 штуки;

  • помидоры — 2 штуки;

  • красный лук — 2 небольшие головки;

  • фета — 100 г;

  • нут — 100 г;

  • кунжут — 1 ст. ложка;

  • петрушка — несколько веточек;

  • лимон — 1 штука;

  • оливковое масло — 2 ст. ложки;

  • чеснок — 1 зубчик.

  • горчица — пол чайной ложки;

  • соль, перец;

  • щепотка зиры.

Приготовление салата длительное, но оно того стоит. Предварительно на ночь замочите нут, продержав его в воде не менее 8 часов. Затем воду слейте. Промыв нут, отварите его до полной готовности.

Огурцы нашинкуйте мелкими кусочками, положите в салатницу. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к огурцам. Помидоры порежьте кубиками, смешайте с луком и огурцом.

Добавьте к смеси отварной нут и фету, порезанную мелкими кубиками, или покрошите ее руками. Сверху посыпьте рубленой петрушкой, кунжутом и зирой, семена кунжута можно предварительно обжарить на сухой сковородке.

В маленькой миске смешайте цедру лимона, его сок и мед, оливковое масло, горчицу, добавьте к смеси мелко порубленный чеснок, посолите, добавьте к салату.

Автор текста:Елена Мишина
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