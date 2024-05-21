Совет от шеф-повара, как разнообразить рацион: 3 вкуснейших весенних салата

Май и начало лета — это время, когда на рынках и в магазинах продается большое количество свежих овощей, разнообразная зелень и травы. В это время года можно существенно расширить свой рацион за счет салатов, закусок и оригинальных блюд с овощами и травами.
Можно использовать сезонные плоды в сочетании с традиционными помидорами, капустой, луком и огурцами, добавлять свежие нотки ко вторым или первым блюдам, радовать семью оригинальными салатами. «Доктор Питер» предлагает вам рецепт от шеф-повара Кирилла Лунгула и несколько простых вариантов для повседневного стола.
Шеф бара «Грядушка», шеф бара «Лофт», член гильдии шеф поваров Волгограда
Салат с печеной свеклой и козьим сыром
Для приготовления этого оригинального салата вам понадобится:
свекла — 1 кг;
сыр козий — 0,2 кг;
лепестки миндаля (или любой орех) — 50 г;
кинза — 20 г;
масло оливковое — 25 мл;
мед — 30 г;
свежий шпинат — 30 г;
кленовый сироп — 25 г.
Процесс приготовления
Свеклу промываем (лучше брать небольшую, размером с персик), солим, перчим, и заворачиваем каждую в несколько слоев фольги. Запекаем при температуре 170° до готовности. Затем остужаем, чистим, произвольно нарезаем крупными кусками.
На сковородку отправляем оливковое масло, мед, кленовый сироп, и добавляем свеклу, слегка обжариваем, чтобы получился густой сироп на каждом кусочке, солим, перчим.
На тарелку выкладываем свежий шпинат, затем свеклу, сверху посыпаем листьями кинзы и миндалем. Козий сыр выкладываем ложкой (если сыр твердый, то его можно потереть на терке).
Салат с сельдереем, молодой капустой и яблоком
Молодую капусту нового урожая легко определить по ее цвету. Кочаны у нее небольшого размера, а верхние листья имеют ярко-зеленый цвет, похожий на кожицу лайма. В молодых листьях капусты меньше крахмала и сахаров, они не имеют горчинки. Если дополнить нарубленную молодую капусту некоторыми ингредиентами, можно получить вкусный и очень полезный салат.
Для приготовления салата вам потребуется:
капуста молодая — 100 г;
морковь среднего размера — 1 штука;
яблоко зеленого цвета — 1 штука;
сельдерей — 3 молодых стебля;
лимон — 1 штука;
растительное масло — 3 столовые ложки;
мед — 1 чайная ложка;
соль, перец по вкусу.
Приготовление салата
Капусту мелко нашинкуйте ножом или специальной теркой, переложите в тарелку, посолите и разомните руками до выделения сока. Морковь, сельдерей и яблоко нарежьте тонкой соломкой, добавьте к капусте. Лишний сок нужно слить.
В маленькой миске смешайте цедру и сок лимона, мед, растительное масло и перец с солью, массу взбейте до однородного состава, добавьте к салату. Все тщательно перемешайте.
Салат из помидоров с огурцами, сыром и нутом
Эти овощи сегодня доступны круглый год, но первые грунтовые плоды обладают особенно ярким вкусом и ароматом. Самые вкусные огурчики — небольшого размера, колючие и темно-зеленого цвета. Если классические варианты салатов из смеси огурцов с помидорами вам порядком надоели, можно дополнить их необычными ингредиентами, чтобы получить вкусный и сытный салат.
Для приготовления салата вам потребуется:
огурцы — 2 штуки;
помидоры — 2 штуки;
красный лук — 2 небольшие головки;
фета — 100 г;
нут — 100 г;
кунжут — 1 ст. ложка;
петрушка — несколько веточек;
лимон — 1 штука;
оливковое масло — 2 ст. ложки;
чеснок — 1 зубчик.
горчица — пол чайной ложки;
соль, перец;
щепотка зиры.
Приготовление салата длительное, но оно того стоит. Предварительно на ночь замочите нут, продержав его в воде не менее 8 часов. Затем воду слейте. Промыв нут, отварите его до полной готовности.
Огурцы нашинкуйте мелкими кусочками, положите в салатницу. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к огурцам. Помидоры порежьте кубиками, смешайте с луком и огурцом.
Добавьте к смеси отварной нут и фету, порезанную мелкими кубиками, или покрошите ее руками. Сверху посыпьте рубленой петрушкой, кунжутом и зирой, семена кунжута можно предварительно обжарить на сухой сковородке.
В маленькой миске смешайте цедру лимона, его сок и мед, оливковое масло, горчицу, добавьте к смеси мелко порубленный чеснок, посолите, добавьте к салату.