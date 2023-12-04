Гастроэнтеролог Кашух назвала предельную порцию квашеной капусты, которую можно съесть за день

Квашеная капуста считается источником пробиотиков — веществ, которые помогают наладить работу пищеварительной системы. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Доктору Питеру», как правильно добавлять квашеную капусту в рацион, чтобы получить от нее максимум пользы и не навредить организму.
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест»
Поддержит здоровье кишечника
Квашеная капуста богата витамином C и пробиотиками. Это значит, что она помогает укрепить иммунитет и поддержать здоровье кишечника. Высокое содержание этих веществ объясняется тем, что во время приготовления капуста проходит ферментацию.
Квашение, или ферментация, — процесс, который происходит в теплой среде при ограниченном доступе кислорода. Это идеальные условия для активного размножения полезных бактерий, в частности молочнокислых.
«Во время квашения бактерии питаются естественными сахарами, содержащимися в капусте, и вырабатывают молочную кислоту», — поясняет врач.
Молочная кислота улучшит усвоение минералов
Изначально квашение использовалось для консервации: оно предотвращает размножение вредных микроорганизмов и позволяет долго хранить овощи пригодными к употреблению. Однако позже ученые выяснили, что молочная кислота очень полезна для здоровья. Она способствует поддержанию здоровья кишечной микрофлоры, препятствуя размножению патогенных бактерий, и улучшает усвоение необходимых для нормальной работы организма минералов: кальция, железа, цинка.
Ферментация не только обогащает капусту витаминами и минералами, но и помогает им лучше усваиваться за счет снижения концентрации антипитательных веществ — фитатов, оксалатов. Эти соединения связывают минералы, делая их менее доступными для усвоения. Ферментация помогает снизить уровень антипитательных веществ и повысить усвояемость витаминов и минералов, содержащихся в капусте.
Увеличивается уровень витамина С
Кроме того, ферментация помогает сохранить и увеличить количество витамина C, содержащегося в сырой капусте, а также способствует образованию витаминов группы B, включая фолиевую кислоту. Это происходит благодаря деятельности микроорганизмов, перерабатывающих сахара. Таким образом, блюдо благотворно влияет на состояние иммунитета, здоровье кожи и нервной системы, а также на общее состояние организма.
Квашеную капусту можно не всем
Несмотря на пользу, капусту рекомендуется ограничить или исключить людям с некоторыми хроническими заболеваниями.
Квашеная капуста содержит много соли, поэтому блюдо следует употреблять небольшими порциями людям, страдающим гипертонией или заболеваниями почек. А пациентам с язвенной болезнью, воспалениями в кишечнике или синдромом раздраженного кишечника стоит от него полностью отказаться.
«У них капуста может вызывать боли в животе за счет раздражения слизистой оболочки желудка и кишечника, а также вздутие и спазмы», — предупредила врач.
Умеренность — залог здоровья
В целом, как и любой другой продукт, употреблять квашеную капусту стоит умеренно. Если ограничений по здоровью нет, в день рекомендуется съедать 100–150 граммов — такая порция восполнит потребность организма в витамине С примерно на треть и не перегрузит его.
Закуска хорошо сочетается с блюдами, богатыми белками, например, нежирными сортами мяса, бобовыми. Если дополнить квашеную капусту овощами, например запеченной свеклой, кабачками, морковью, то организм получит удвоенную порцию витаминов и минералов.
Однако у людей с чувствительным кишечником такое сочетание может вызвать вздутие живота или дискомфорт. В целом квашеная капуста помогает уменьшить всасывание холестерина, улучшает перистальтику, поэтому ее полезно добавлять в меню регулярно. Не рекомендуется есть квашеную капусту с другими соленьями, поскольку это может привести к чрезмерному употреблению натрия, а значит, повысит нагрузку на почки.
Множество вариантов подачи
Квашеную капусту можно сервировать в чистом виде, а можно дать волю фантазии и добавлять в нее практически любые, даже самые неожиданные продукты: ананас, яблоко, корицу, орехи, изюм. Такие сочетания не только позволяют разнообразить стол, каждый раз получая новую быструю закуску, но и дополнительно обогащают блюдо.
Добавленные в капусту кусочки ананаса сделают блюдо еще более полезным за счет витамина С и фермента бромелайна, который способствует пищеварению. Яблоки с корицей придадут блюду сладость и пряный аромат, создавая вкусовой контраст с кислинкой капусты. Это сочетание способствует улучшению пищеварения и повышает иммунную защиту организма благодаря клетчатке и антиоксидантам. Орехи в таком салате помогут оттенить вкус капусты и добавят разнообразия текстуре блюда, а также обеспечат организм полезными жирами.