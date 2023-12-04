Гастроэнтеролог Кашух назвала предельную порцию квашеной капусты, которую можно съесть за день

Однако у людей с чувствительным кишечником такое сочетание может вызвать вздутие живота или дискомфорт. В целом квашеная капуста помогает уменьшить всасывание холестерина, улучшает перистальтику, поэтому ее полезно добавлять в меню регулярно. Не рекомендуется есть квашеную капусту с другими соленьями, поскольку это может привести к чрезмерному употреблению натрия, а значит, повысит нагрузку на почки.