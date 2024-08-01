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Рецепт салата, который поможет кишечнику и снизит холестерин, раскрыл кардиолог Жито

Все ингредиенты растут в огороде, так что высока вероятность, что ничего не придется покупать. Приготовить салат легко, он вкусный и очень полезен для здоровья.

1 августа 2024Обсудить
Рецепт салата, который поможет кишечнику и снизит холестерин, раскрыл кардиолог Жито
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iStockphoto

Легкий овощной салат — это идеальное блюдо для жарких дней. В нем содержится много клетчатки, которая хорошо насыщает, к тому же овощи прекрасно усваиваются и не перегружают организм, что немаловажно для хорошего самочувствия.

Алексей Жито
Медицина

Терапевт, эндокринолог, кардиолог

«Овощной салат богат антиоксидантами, витаминами, особенно A, C и K, а также минералами, такими как калий и магний», — говорит кардиолог Алексей Жито.

Старайтесь есть такие блюда как можно чаще, особенно сейчас, когда на грядках появился свой собственный урожай. Овощной салат способствует:

  • улучшению пищеварения,

  • укреплению иммунной системы,

  • поддержанию нормального уровня холестерина в крови.

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Рецепт полезного салата из овощей

Ингредиенты:

  • 1 средний огурец,

  • 2-3 помидора,

  • 1 сладкий перец (красный или желтый),

  • 1 средняя морковь,

  • 1 небольшой красный лук,

  • 1 пучок свежей петрушки,

  • сок лимона,

  • 1 пучок свежего укропа,

  • 1 авокадо (по желанию),

  • 1 чайная ложка оливкового масла,

  • соль и перец по вкусу.

Как готовить:

  1. Тщательно вымойте все овощи под проточной водой.

  2. Нарежьте огурец, помидоры, лук и перец.

  3. Морковь можно потереть на терке или нарезать тонкой соломкой.

  4. Мелко измельчите петрушку и укроп.

  5. Если вы решили добавить авокадо, очистите его от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками.

  6. Все овощи и зелень положите в большую миску и аккуратно перемешайте.

  7. В отдельной миске смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и черный перец.

  8. Полейте салат заправкой и еще раз тщательно перемешайте.

«Подавайте салат к столу стоит сразу после приготовления, чтобы овощи сохранили свою свежесть и хрустящую текстуру. Заправляйте блюдо именно оливковым маслом и попробуйте хоть раз добавить авокадо: их полезные жиры способствуют лучшему усвоению питательных веществ», — заключил врач.

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Салат, который понижает давление

Свежие огурцы — это отличный продукт, который поможет справиться с высоким давлением. Именно свежие, а не соленые, рассказывал Алексей Жито.

В идеале из них стоит приготовить салат. Для этого надо мелко нарезать огурцы, петрушку и сельдерей, все перемешать и подать без соли и соусов. Такой салат — отличный мочегонный коктейль. Вся жидкость быстро выводится, а давление падает.

Если вы добавите к этому еще и чашку зеленого чая, то самочувствие скоро придет в норму. Однако здесь есть важный нюанс: напиток стоит употреблять только в том случае, если вы уверены, что от него у вас не повышается давление. У некоторых людей может быть совершенно обратный эффект. В этом случае чай можно заменить на простую воду.

Автор текста:Софья Хромова
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