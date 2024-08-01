Рецепт салата, который поможет кишечнику и снизит холестерин, раскрыл кардиолог Жито

Легкий овощной салат — это идеальное блюдо для жарких дней. В нем содержится много клетчатки, которая хорошо насыщает, к тому же овощи прекрасно усваиваются и не перегружают организм, что немаловажно для хорошего самочувствия.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
«Овощной салат богат антиоксидантами, витаминами, особенно A, C и K, а также минералами, такими как калий и магний», — говорит кардиолог Алексей Жито.
Старайтесь есть такие блюда как можно чаще, особенно сейчас, когда на грядках появился свой собственный урожай. Овощной салат способствует:
улучшению пищеварения,
укреплению иммунной системы,
поддержанию нормального уровня холестерина в крови.
Рецепт полезного салата из овощей
Ингредиенты:
1 средний огурец,
2-3 помидора,
1 сладкий перец (красный или желтый),
1 средняя морковь,
1 небольшой красный лук,
1 пучок свежей петрушки,
сок лимона,
1 пучок свежего укропа,
1 авокадо (по желанию),
1 чайная ложка оливкового масла,
соль и перец по вкусу.
Как готовить:
Тщательно вымойте все овощи под проточной водой.
Нарежьте огурец, помидоры, лук и перец.
Морковь можно потереть на терке или нарезать тонкой соломкой.
Мелко измельчите петрушку и укроп.
Если вы решили добавить авокадо, очистите его от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками.
Все овощи и зелень положите в большую миску и аккуратно перемешайте.
В отдельной миске смешайте сок лимона, оливковое масло, соль и черный перец.
Полейте салат заправкой и еще раз тщательно перемешайте.
«Подавайте салат к столу стоит сразу после приготовления, чтобы овощи сохранили свою свежесть и хрустящую текстуру. Заправляйте блюдо именно оливковым маслом и попробуйте хоть раз добавить авокадо: их полезные жиры способствуют лучшему усвоению питательных веществ», — заключил врач.
Салат, который понижает давление
Свежие огурцы — это отличный продукт, который поможет справиться с высоким давлением. Именно свежие, а не соленые, рассказывал Алексей Жито.
В идеале из них стоит приготовить салат. Для этого надо мелко нарезать огурцы, петрушку и сельдерей, все перемешать и подать без соли и соусов. Такой салат — отличный мочегонный коктейль. Вся жидкость быстро выводится, а давление падает.
Если вы добавите к этому еще и чашку зеленого чая, то самочувствие скоро придет в норму. Однако здесь есть важный нюанс: напиток стоит употреблять только в том случае, если вы уверены, что от него у вас не повышается давление. У некоторых людей может быть совершенно обратный эффект. В этом случае чай можно заменить на простую воду.