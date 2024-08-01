Рецепт салата, который поможет кишечнику и снизит холестерин, раскрыл кардиолог Жито

Если вы добавите к этому еще и чашку зеленого чая, то самочувствие скоро придет в норму. Однако здесь есть важный нюанс: напиток стоит употреблять только в том случае, если вы уверены, что от него у вас не повышается давление. У некоторых людей может быть совершенно обратный эффект. В этом случае чай можно заменить на простую воду.