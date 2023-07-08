Когда буквально нечем дышать: что такое климатическая гипоксия и как с ней справиться

Одни люди любят жаркую погоду, другие предпочитают прохладу. Однако вне зависимости от предпочтений, в сильный зной все мы можем чувствовать себя не слишком хорошо — особенно это актуально для жителей мегаполисов.
В жару кислорода в воздухе становится меньше, что может стать причиной климатической гипоксии. О том, что это такое и как помочь своему организму, в соцсетях объяснила кандидат медицинских наук, невролог Ксения Овсянникова.
врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаЛичный сайт
По словам Овсянниковой, в первую очередь от недостатка воздуха страдает именно мозг. Гипоксия в нервной ткани угнетает процессы торможения. В итоге человек становится тревожным и суетливым, появляются проблемы со сном и концентрацией внимания.
Гипоксия возникает на фоне анемии, дефицитов витаминов В9 и В12, воспаления, гипотиреоза с отеками и застоя лимфы. Если вы мучаетесь от недостатка воздуха в жару, стоит проверить, нет ли у вас этих состояний.
Справиться с гипоксией могут помочь лекарства. Кроме того, большую роль играет движение. Дело в том, что процесс дыхания клетки запускается в условиях хорошей микроциркуляции — и сделать это можно с помощью обычной ходьбы, плавания, танцев. Может показаться, что в жару лучше лежать без движения, однако на самом деле все ровно наоборот.
Кроме того, очень полезен контрастный душ по следующей схеме: тепло-горячо-прохладно. Еще можно попробовать лимфодренажные упражнения: например, прыжки или перекатывания на стопах.
Общая рекомендация для всех — пореже выходить на улицу под палящее солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Очень важно чем-то защищать голову. Спиртные напитки и сладкие газировки лучше заменить на травяные чаи и минеральную воду. Если сильно упало давление, способен помочь регидрон.
Кстати
В жаркую погоду особенно важно пить достаточно чистой воды. А вот сладкие лимонады, фруктовые соки и алкоголь для знойных дней не подходят. Но как поступить, если хочется больше разнообразия? Что еще можно пить, кроме воды, чтобы утолить жажду и не навредить своему здоровью? Подробнее эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.