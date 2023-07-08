Когда буквально нечем дышать: что такое климатическая гипоксия и как с ней справиться

Справиться с гипоксией могут помочь лекарства. Кроме того, большую роль играет движение. Дело в том, что процесс дыхания клетки запускается в условиях хорошей микроциркуляции — и сделать это можно с помощью обычной ходьбы, плавания, танцев. Может показаться, что в жару лучше лежать без движения, однако на самом деле все ровно наоборот.