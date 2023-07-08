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Когда буквально нечем дышать: что такое климатическая гипоксия и как с ней справиться

Летний зной все люди переносят по-разному. Если в жару вы чувствуете себя очень плохо, есть несколько способов облегчить свое состояние без приема лекарств.

8 июля 2023
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Источник:
IStockphoto

Одни люди любят жаркую погоду, другие предпочитают прохладу. Однако вне зависимости от предпочтений, в сильный зной все мы можем чувствовать себя не слишком хорошо — особенно это актуально для жителей мегаполисов.

В жару кислорода в воздухе становится меньше, что может стать причиной климатической гипоксии. О том, что это такое и как помочь своему организму, в соцсетях объяснила кандидат медицинских наук, невролог Ксения Овсянникова.

Ксения Овсянникова
медицина

врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета

По словам Овсянниковой, в первую очередь от недостатка воздуха страдает именно мозг. Гипоксия в нервной ткани угнетает процессы торможения. В итоге человек становится тревожным и суетливым, появляются проблемы со сном и концентрацией внимания.

Гипоксия возникает на фоне анемии, дефицитов витаминов В9 и В12, воспаления, гипотиреоза с отеками и застоя лимфы. Если вы мучаетесь от недостатка воздуха в жару, стоит проверить, нет ли у вас этих состояний.

Справиться с гипоксией могут помочь лекарства. Кроме того, большую роль играет движение. Дело в том, что процесс дыхания клетки запускается в условиях хорошей микроциркуляции — и сделать это можно с помощью обычной ходьбы, плавания, танцев. Может показаться, что в жару лучше лежать без движения, однако на самом деле все ровно наоборот.

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Кроме того, очень полезен контрастный душ по следующей схеме: тепло-горячо-прохладно. Еще можно попробовать лимфодренажные упражнения: например, прыжки или перекатывания на стопах.

Общая рекомендация для всех — пореже выходить на улицу под палящее солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Очень важно чем-то защищать голову. Спиртные напитки и сладкие газировки лучше заменить на травяные чаи и минеральную воду. Если сильно упало давление, способен помочь регидрон.

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Кстати

В жаркую погоду особенно важно пить достаточно чистой воды. А вот сладкие лимонады, фруктовые соки и алкоголь для знойных дней не подходят. Но как поступить, если хочется больше разнообразия? Что еще можно пить, кроме воды, чтобы утолить жажду и не навредить своему здоровью? Подробнее эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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