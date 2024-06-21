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Ешь, наслаждайся и худей: 5 десертов, которые избавят от жира на животе

Это ошибка — отказываться от вкусной еды, если хотите сбросить вес. Худеющим можно даже десерты, важно выбирать правильные. Вот пять вариантов таких, что помогут избавиться от «спасательного круга» вокруг живота.

21 июня 20241
десерт, похудеть, пп
Источник:

iStockphoto

Жирные кремовые торты и обильно сдобренное карамелью мороженое очень нравятся сладкоежкам. Но если вы хотите похудеть, стоит переключиться на другие десерты — не только вкусные, но еще и полезные. Да, есть такие, которые могут ускорить обмен веществ и снизить тягу к сладкому.

Альтернатива вредным десертам — те, что богаты белком, клетчаткой и полезными антиоксидантами. Ими можно наслаждаться и не испытывать чувства вины, рассказала диетолог София Тернер. Она назвала 5 десертов, в которых сочетания продуктов мобилизуют обмен веществ и способствуют похудению.

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Творог с ананасом

В твороге много белка, который помогает сохранять мышечную массу и дает ощущение сытости надолго. Этот продукт ускоряет обмен веществ за счет термического эффекта пищи: переваривая белок, организм сжигает больше калорий, чем когда перерабатывает жир и углеводы.

Добавление к творогу ананаса обогащает продукт витамином С и ферментом бромелайном. Последний известен противовоспалительными свойствами, способствует пищеварению и усвоению питательных веществ.

Овсяные кексы с черникой

Ешь, наслаждайся и худей: 5 десертов, которые избавят от жира на животе
Источник:

iStockphoto

Этот десерт дает сразу тройной эффект. Сложный углевод богат растворимой клетчаткой, а значит, способствует обмену веществ. Черника — известный антиоксидант, который борется с окислительным стрессом в организме.

Рецепт кексов прост: смешайте мелкую овсянку с небольшим количеством молока, оставьте до набухания, добавьте яйцо, сахарозаменитель, щепотку соли, растительное масло, немного цельнозерновой муки, разрыхлитель и чернику. Выложите тесто в формочки.

«Кексы богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, повышают чувство сытости и ускоряют обмен веществ», — уверена София Тернер.

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Ешь, наслаждайся и худей: 5 десертов, которые избавят от жира на животе
Источник:
unsplash.com

Пудинг из семян чиа с ягодами

Семена чиа богаты растворимой клетчаткой, которая насыщает надолго и снижает аппетит. В них много омега-3, антиоксидантов. Сочетание семян с ягодами даст дополнительный эффект пользы для кишечника.

Готовится легко. Смешайте кефир или несладкий йогурт с семенами чиа, дайте настояться несколько часов и добавьте измельченные ягоды.

Основой для пудинга может быть измельченная овсянка, замоченная в воде и взбитая до однородности, а также любое растительное несладкое молоко.

Миндаль в темном шоколаде

Шоколад с содержанием какао не менее 75% богат антиоксидантами и флавоноидами, которые могут защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья. Миндаль, в свою очередь, содержит полезные жиры и клетчатку, которые поддерживают обмен веществ и здоровье кишечника.

Кроме того, было доказано, что употребление темного шоколада улучшает сон.

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Ешь, наслаждайся и худей: 5 десертов, которые избавят от жира на животе
Источник:

iStockphoto

Парфе из греческого йогурта

Несладкий кисломолочный продукт — отличный источник белка и пробиотиков, которые улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.

В сочетании с богатыми антиоксидантами и клетчаткой ягод и полезными для сердца жирами, содержащимися во многих орехах, это парфе — шикарный источник энергии.

Готовится он просто. Выложите в стакан слоями йогурт, ягоды и орехи. Чтобы обогатить парфе углеводами, добавьте сверху мюсли с низким содержанием сахара. Этот хрустящий топинг очень украсит полезный десерт.

Автор текста:Анна Майская
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