Ешь, наслаждайся и худей: 5 десертов, которые избавят от жира на животе

Этот десерт дает сразу тройной эффект. Сложный углевод богат растворимой клетчаткой, а значит, способствует обмену веществ. Черника — известный антиоксидант, который борется с окислительным стрессом в организме.

Рецепт кексов прост: смешайте мелкую овсянку с небольшим количеством молока, оставьте до набухания, добавьте яйцо, сахарозаменитель, щепотку соли, растительное масло, немного цельнозерновой муки, разрыхлитель и чернику. Выложите тесто в формочки.

«Кексы богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, повышают чувство сытости и ускоряют обмен веществ», — уверена София Тернер.