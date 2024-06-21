Ешь, наслаждайся и худей: 5 десертов, которые избавят от жира на животе

Жирные кремовые торты и обильно сдобренное карамелью мороженое очень нравятся сладкоежкам. Но если вы хотите похудеть, стоит переключиться на другие десерты — не только вкусные, но еще и полезные. Да, есть такие, которые могут ускорить обмен веществ и снизить тягу к сладкому.
Альтернатива вредным десертам — те, что богаты белком, клетчаткой и полезными антиоксидантами. Ими можно наслаждаться и не испытывать чувства вины,
Творог с ананасом
В твороге много белка, который помогает сохранять мышечную массу и дает ощущение сытости надолго. Этот продукт ускоряет обмен веществ за счет термического эффекта пищи: переваривая белок, организм сжигает больше калорий, чем когда перерабатывает жир и углеводы.
Добавление к творогу ананаса обогащает продукт витамином С и ферментом бромелайном. Последний известен противовоспалительными свойствами, способствует пищеварению и усвоению питательных веществ.
Овсяные кексы с черникой
Этот десерт дает сразу тройной эффект. Сложный углевод богат растворимой клетчаткой, а значит, способствует обмену веществ. Черника — известный антиоксидант, который борется с окислительным стрессом в организме.
Рецепт кексов прост: смешайте мелкую овсянку с небольшим количеством молока, оставьте до набухания, добавьте яйцо, сахарозаменитель, щепотку соли, растительное масло, немного цельнозерновой муки, разрыхлитель и чернику. Выложите тесто в формочки.
«Кексы богаты клетчаткой, витаминами и минералами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови, повышают чувство сытости и ускоряют обмен веществ», — уверена София Тернер.
Пудинг из семян чиа с ягодами
Семена чиа богаты растворимой клетчаткой, которая насыщает надолго и снижает аппетит. В них много омега-3, антиоксидантов. Сочетание семян с ягодами даст дополнительный эффект пользы для кишечника.
Готовится легко. Смешайте кефир или несладкий йогурт с семенами чиа, дайте настояться несколько часов и добавьте измельченные ягоды.
Основой для пудинга может быть измельченная овсянка, замоченная в воде и взбитая до однородности, а также любое растительное несладкое молоко.
Миндаль в темном шоколаде
Шоколад с содержанием какао не менее 75% богат антиоксидантами и флавоноидами, которые могут защитить клетки от повреждений, уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья. Миндаль, в свою очередь, содержит полезные жиры и клетчатку, которые поддерживают обмен веществ и здоровье кишечника.
Кроме того, было доказано, что употребление темного шоколада улучшает сон.
Парфе из греческого йогурта
Несладкий кисломолочный продукт — отличный источник белка и пробиотиков, которые улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.
В сочетании с богатыми антиоксидантами и клетчаткой ягод и полезными для сердца жирами, содержащимися во многих орехах, это парфе — шикарный источник энергии.
Готовится он просто. Выложите в стакан слоями йогурт, ягоды и орехи. Чтобы обогатить парфе углеводами, добавьте сверху мюсли с низким содержанием сахара. Этот хрустящий топинг очень украсит полезный десерт.