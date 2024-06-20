Гастроэнтеролог Логинов объяснил, как яичная диета может разрушить здоровье

Казалось бы, метод идеальный: ешь яйца, которые насыщают и не дают избытка калорий, и вес постепенно снизится. Много яиц за день не съешь, поэтому и переедание вроде бы исключено.
Поэтому многие люди считают яичную диету эффективным способом сбросить вес. Однако этот метод грозит рядом неприятных последствий, предупредил врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.
Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук
Диета с куриными яйцами
Яйца — один из полезных и питательных продуктов в рационе человека. Они богаты жирорастворимыми витаминами А, Е, К, D, а также водорастворимыми группы В. Кроме того, в них содержится ряд минералов: кальций, железо, медь, йод, калий, фосфор. Дополняют это полезные незаменимые аминокислоты, которые необходимы для синтеза белков в организме человека, а также лецитин, холин, полиненасыщенные жирные кислоты и много чего еще.
Нередко яйца используют в различных диетических схемах, направленных на похудение. Почему именно они? В яйцах очень мало углеводов, но достаточно белка, который хорошо насыщает и устраняет ощущение голода на длительное время, наращивает мышечную массу. Есть также жирные кислоты, которые предупреждают отложение подкожного жира.
Но эта логика опасна. Яичная диета, как и любая другая, опасна дисбалансом питательных веществ, поступающих с продуктами.
Лучше не экспериментировать
«Придерживаясь определенных ограничений в еде, человек лишается ряда важных питательных веществ, потому что яйца не содержат всех необходимых витаминов и минералов. Помимо того, яйца богаты холестерином, и их чрезмерное потребление может привести к увеличению содержания холестерина в организме и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также ограниченное количество углеводов из-за яичной диеты может спровоцировать быструю утомляемость и повышенную раздражительность из-за низкого уровня сахара в крови», — рассказал гастроэнтеролог.
По словам Владимира Логинова, для поддержания здорового веса лучше отдать предпочтение сбалансированному питанию и не экспериментировать с диетами без врачебных показаний и консультаций с профильными специалистами.
«Не бывает чудо-диет, которые помогут сбросить вес без последствий для здоровья, — добавил гастроэнтеролог Логинов. — Яичная диета — очень сомнительная затея, особенно для людей с высоким уровнем холестерина или проблемами сердечно-сосудистой системы, чрезмерное употребление яиц может усугубить эти проблемы. Также слишком высокое содержание белка в рационе может увеличить нагрузку на почки и печень, поэтому она противопоказана пациентам с хроническими заболеваниями этих органов».
Помните правила
Практически все так называемые яичные диеты подразумевают помимо употребления самих яиц еще и другие продукты, которые помогают разнообразить питание и поддержать силы. Вариантов много, это могут быть овощи, фрукты, другие источники белка. Вариантов подобных диет множество, но правила соблюдения этих диет примерно одинаковы, и их стоит знать перед тем, как решиться на подобные эксперименты.
В период употребления диетической пищи стоит пить как можно больше обычной питьевой воды. Кроме того, допустимы кофе и чай без сахара, компот из сухофруктов.
В питании допустимы любые фрукты и сухофрукты, за исключением углеводистых и высококалорийных — это финики, инжир, манго, бананы, виноград.
Допустимо использование любых видов овощей, за исключением картофеля.
При возникновении сильного приступа голода стоит есть овощи: морковь, огурцы, помидоры.
Приемы пищи, которые предписаны тем или иным вариантом диеты, нельзя менять местами.
Если предписано употреблять продукт с определенным способом его приготовления, то нельзя отступать от рецептуры и готовить его каким-либо другим способом. К примеру, если в рецепте дается вареная куриная грудка, ее нельзя запечь или потушить даже в собственном соку.
В рацион стоит вводить побольше цитрусовых фруктов: они обладают стимулирующим, жиросжигающим эффектом, пополняют запасы аскорбиновой кислоты.
При приготовлении пищи не используются соль и сахар, только травы и натуральные специи без усилителей вкуса.
Каждая порция должна быть небольшой, лучше есть чаще, дробно, чтобы не испытывать мучительного ощущения голода.