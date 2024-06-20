Гастроэнтеролог Логинов объяснил, как яичная диета может разрушить здоровье

Яйца — один из полезных и питательных продуктов в рационе человека. Они богаты жирорастворимыми витаминами А, Е, К, D, а также водорастворимыми группы В. Кроме того, в них содержится ряд минералов: кальций, железо, медь, йод, калий, фосфор. Дополняют это полезные незаменимые аминокислоты, которые необходимы для синтеза белков в организме человека, а также лецитин, холин, полиненасыщенные жирные кислоты и много чего еще.