Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как правильно худеть на ананасах

Важно помнить: некоторым людям есть ананасы нельзя. Например, фрукт противопоказан при гастрите, язве желудка. Дело в том, что у этого продукта довольно высокая кислотность, поэтому ананас может негативно повлиять на слизистую.

Кроме того, ананас не стоит есть тем, у кого на него есть аллергия. А еще этот фрукт не подходит беременным. Дело в том, что кальций, магний и железо могут повысить мышечный тонус. Это может навредить вынашиванию ребенка.

Наконец, ананас нельзя есть людям с диагностированным сахарным диабетом. Сахар в составе фрукта может спровоцировать скачок уровня глюкозы в крови.

Кстати

Еще один фрукт с репутацией жиросжигателя — грейпфрут. На самом деле он действительно тоже отлично подходит худеющим: сытный фрукт с большим количеством клетчатки. О других полезных свойствах грейпфрута можно узнать ЗДЕСЬ.