Эксперт Роспотребнадзора рассказал, как правильно худеть на ананасах

Ананас нередко входит в топы лучших продуктов для тех, кто хочет похудеть. Некоторые даже считают его лучшим жиросжигающим фруктом. Юлия Зотова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ,
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
По словам специалиста, этот фрукт на 85% состоит из воды. Остальные 15% — это фруктоза и сахароза. Кроме того, в ананасе есть витамины группы В, PP, бета-каротин, кальций, йод, магний, аскорбиновая и лимонная кислоты, а также клетчатка.
В ананасе есть также особенное вещество бромелаин — это фермент, который ускоряет расщепление белка на аминокислоты. Так что фрукт действительно идет на пользу пищеварению и позволяет быстрее усваивать белковые продукты. А вот жир он все-таки, вопреки стереотипам, не сжигает.
Однако нельзя отрицать, что ананас все-таки позитивно влияет на здоровье человека:
восстанавливает метаболизм;
работает как противовоспалительное;
стимулирует иммунитет;
улучшает пищеварение;
нормализует моторику кишечника.
Впрочем, и похудеть ананас тоже может помочь — если есть его правильно. На 100 граммов свежего фрукта приходится всего 50 ккал. Эксперт советует есть примерно по 3 таких порции в день.
Важно помнить: некоторым людям есть ананасы нельзя. Например, фрукт противопоказан при гастрите, язве желудка. Дело в том, что у этого продукта довольно высокая кислотность, поэтому ананас может негативно повлиять на слизистую.
Кроме того, ананас не стоит есть тем, у кого на него есть аллергия. А еще этот фрукт не подходит беременным. Дело в том, что кальций, магний и железо могут повысить мышечный тонус. Это может навредить вынашиванию ребенка.
Наконец, ананас нельзя есть людям с диагностированным сахарным диабетом. Сахар в составе фрукта может спровоцировать скачок уровня глюкозы в крови.
Кстати
Еще один фрукт с репутацией жиросжигателя — грейпфрут. На самом деле он действительно тоже отлично подходит худеющим: сытный фрукт с большим количеством клетчатки. О других полезных свойствах грейпфрута можно узнать ЗДЕСЬ.