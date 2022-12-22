Ни для кого не секрет, что алкоголь вредит здоровью. Врачи не устают повторять: нет безопасных доз спиртного, в любом количестве горячительные напитки негативно сказываются на вашем физическом и психическом здоровье.
И на внешнем виде, кстати, тоже. Во-первых, о стройной фигуре любителям выпить стоит забыть. Во-вторых, у мужчин от алкоголя начинает расти животик — и не только.
Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова в своем
Что происходит с мужчиной, у которого стало больше эстрогена, чем нужно? У него может начать расти грудь, увеличиться объем жировой ткани и даже распухнуть предстательная железа.
Спиртное нужно считать токсичным продуктом. И вещества, на которые оно раскладывается в нашем теле, тоже очень токсичны — это уксусный альдегид и уксусная кислота.
Если пить регулярно и в больших количествах, здоровые клетки печени начнут замещаться жировой клетчаткой. С этого начнется жировая болезнь печени, которая со временем перейдет в стеатогепатит, а затем и в необратимый цирроз.
По мнению Павловой, любая доза алкоголя опасна, так как в итоге даже самая скромная порция спиртного в нашем теле превратится в уксус. Никто не заработает серьезных болезней от одного бокала вина, однако алкоголь не должен превращаться в привычку — иначе последствия могут быть катастрофическими.
Кстати
Многие люди не могут заснуть без рюмочки горячительного. Действительно, после спиртного некоторые чувствуют сонливость, так что может показаться, будто бы алкоголь — отличный союзник в борьбе с бессонницей. Однако на самом деле пить «для хорошего сна» очень опасно. О том, чем может обернуться распитие спиртного на ночь, читай ЗДЕСЬ.
А что произойдет с вашим телом, если насовсем отказаться от алкоголя? Спойлер — организму это точно понравится. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.