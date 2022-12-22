Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале, когда человек регулярно пьет алкоголь, в его теле повышается активность фермента ароматаза. Этот фермент превращает мужской гормон тестостерон в женский эстроген. Правда, мужскими и женскими гормоны можно называть только условно: наши гормоны одинаковые, отличается лишь количество.

Что происходит с мужчиной, у которого стало больше эстрогена, чем нужно? У него может начать расти грудь, увеличиться объем жировой ткани и даже распухнуть предстательная железа.

Спиртное нужно считать токсичным продуктом. И вещества, на которые оно раскладывается в нашем теле, тоже очень токсичны — это уксусный альдегид и уксусная кислота.