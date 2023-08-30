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До 50 или до 100? Сколько живут люди, у которых плохие отношения с матерью или отцом

Отношения внутри семьи далеко не всегда бывают простыми и безоблачными. И, как выяснили исследователи, этот факт способен влиять на нас сильнее, чем мы думаем. По крайней мере, в вопросах долгожительства.

30 августа 20231
токсичные люди
Источник:
iStockphoto

Крепкая и дружная семья, теплые отношения с родителями — бесценны. Но может ли все это повлиять на продолжительность жизни? Ученые из МГППУ провели исследование, чтобы изучить этот вопрос. Участие в нем приняли 50 человек в возрасте от 20 до 60 лет.

Результаты их работы были опубликованы в издании «Человеческий капитал».

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Как объясняет профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета Экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова, эксперты искали прогностические параметры продолжительности жизни, проанализировав семейные отношения. Выяснилось, что у людей, прародители которые дожили до 80 лет, шансов на долгожительство больше. А вот у тех, кто похоронил родителей, когда тем еще не исполнилось 50, — меньше.

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Кроме того, ученые выяснили, что отрицательные аспекты отношений внутри семьи очень сильно влияют на вероятную продолжительность жизни. И, увы, не лучшим образом. Например, шансы на долгожительство меньше у тех, кто не может похвастаться хорошими отношениями с отцом. Холодные отношения с мамой тоже здоровья не прибавят. У людей с этим фактором выше вероятность завести вредные привычки и вести не самый полезный образ жизни, что тоже может существенно сократить потенциал долголетия.

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Кроме того, в рамках исследования удалось узнать: работающие и активные женщины с оптимизмом смотрят на свою возможную продолжительность жизни. А вот женщины, живущие вместе с родителями, не хотят оценивать вероятную продолжительность своей жизни.

Результаты, к которым пришли исследователи, в очередной раз указывают на важность семейных отношений и их влияние на здоровье человека.

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 Кстати

Ученые по всему миру продолжают исследовать, какие особенности есть у людей с выдающейся продолжительностью жизни. По мнению некоторых исследователей, именно эти отличительные черты со временем способны помочь исследователям остановить процесс старения.

Например, специалисты проверили кишечный виром долгожителей с острова Сардиния и Японии. О том, что они нашли и какие перспективы это открывает, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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