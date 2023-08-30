До 50 или до 100? Сколько живут люди, у которых плохие отношения с матерью или отцом

Кроме того, ученые выяснили, что отрицательные аспекты отношений внутри семьи очень сильно влияют на вероятную продолжительность жизни. И, увы, не лучшим образом. Например, шансы на долгожительство меньше у тех, кто не может похвастаться хорошими отношениями с отцом. Холодные отношения с мамой тоже здоровья не прибавят. У людей с этим фактором выше вероятность завести вредные привычки и вести не самый полезный образ жизни, что тоже может существенно сократить потенциал долголетия.