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Не алкоголь и не лимонад: этот напиток повышает риск образования тромба в течение часа

У него довольно сомнительная репутация, при этом его все так же многие продолжают употреблять. Однако есть вероятность, что ученые нашли еще одну причину отказаться от напитка полностью или хотя бы сократить потребление до минимума.

25 августа 20231
Напиток повышает риск образования тромба
Источник:
unsplash.com

Тромбы нужны нашему телу. Они появляются в ответ на кровотечение и помогают остановить его. Однако случается, что этот механизм работает неправильно, и тогда развивается тромбоз глубоких вен. Это состояние может привести к самому печальному исходу.

Снизить риски помогут активный образ жизни и правильное питание. Например, новое исследование показало, что есть веский повод отказаться от энергетиков без сахара.

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Так, в работе, опубликованной в Journal of Surgical Research, указано, что энергетики без сахара могут активировать процессы, которые закладывают опасную основу для образования тромбов.

Авторы исследования отметили, что этот популярный напиток в целом не слишком полезен для здоровья, его связывают с большим количеством осложнений — от аритмии до инфаркта миокарда. Поэтому ученые выдвинули гипотезу, что энергетические напитки увеличивают риск сердечно-сосудистых проблем за счет увеличения агрегации тромбоцитов, то есть их свойства слипаться друг с другом.

Если в вашем теле слишком много тромбоцитов — это идеальное условие для образования тромбов. Вероятность того, что комок крови заблокирует ваши вены или артерии, возрастает.

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Чтобы проверить это предположение, ученые поставили эксперимент с участием 32 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый из них получил обычную воду и энергетик без сахара два раза с интервалом в одну неделю. Оба напитка нужно было выпить натощак утром в течение 30 минут. Затем исследователи измерили параметры свертывания крови и функцию тромбоцитов у участников до и через 60 минут после употребления напитка.

Статистически значимых различий в коагуляции не выявлено. Однако энергетики спровоцировали значительное увеличение числа слипшихся друг с другом тромбоцитов по сравнению с водой.

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Ученые отмечают, что повышенную активность тромбоцитов можно было наблюдать в течение 60 минут после употребления энергетического напитка.

Безусловно, это лишь одно подобное исследование. Однако уже сейчас есть основания относиться к энергетикам с еще большей осторожностью. А о более безопасных продуктах, которые помогут взбодриться, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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