Не алкоголь и не лимонад: этот напиток повышает риск образования тромба в течение часа

Тромбы нужны нашему телу. Они появляются в ответ на кровотечение и помогают остановить его. Однако случается, что этот механизм работает неправильно, и тогда развивается тромбоз глубоких вен. Это состояние может привести к самому печальному исходу.
Снизить риски помогут активный образ жизни и правильное питание. Например, новое исследование показало, что есть веский повод отказаться от энергетиков без сахара.
Так, в работе, опубликованной в
Авторы исследования отметили, что этот популярный напиток в целом не слишком полезен для здоровья, его связывают с большим количеством осложнений — от аритмии до инфаркта миокарда. Поэтому ученые выдвинули гипотезу, что энергетические напитки увеличивают риск сердечно-сосудистых проблем за счет увеличения агрегации тромбоцитов, то есть их свойства слипаться друг с другом.
Если в вашем теле слишком много тромбоцитов — это идеальное условие для образования тромбов. Вероятность того, что комок крови заблокирует ваши вены или артерии, возрастает.
Чтобы проверить это предположение, ученые поставили эксперимент с участием 32 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый из них получил обычную воду и энергетик без сахара два раза с интервалом в одну неделю. Оба напитка нужно было выпить натощак утром в течение 30 минут. Затем исследователи измерили параметры свертывания крови и функцию тромбоцитов у участников до и через 60 минут после употребления напитка.
Статистически значимых различий в коагуляции не выявлено. Однако энергетики спровоцировали значительное увеличение числа слипшихся друг с другом тромбоцитов по сравнению с водой.
Ученые отмечают, что повышенную активность тромбоцитов можно было наблюдать в течение 60 минут после употребления энергетического напитка.
Безусловно, это лишь одно подобное исследование. Однако уже сейчас есть основания относиться к энергетикам с еще большей осторожностью. А о более безопасных продуктах, которые помогут взбодриться, можно узнать ЗДЕСЬ.