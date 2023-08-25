Не алкоголь и не лимонад: этот напиток повышает риск образования тромба в течение часа

Чтобы проверить это предположение, ученые поставили эксперимент с участием 32 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Каждый из них получил обычную воду и энергетик без сахара два раза с интервалом в одну неделю. Оба напитка нужно было выпить натощак утром в течение 30 минут. Затем исследователи измерили параметры свертывания крови и функцию тромбоцитов у участников до и через 60 минут после употребления напитка.