Ученые создали бактерии, которые могут находить следы рака в организме

Такой тест помогает выяснить, болен ли человек раком. Если после этой процедуры микроорганизмы погибают от препарата-антибиотика, то все хорошо, никаких злокачественных опухолей нет. А вот если бактерии начинают расти, скорее всего, рак или уже развивается, или у человека появились предраковые состояния .