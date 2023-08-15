Ученые создали бактерии, которые могут находить следы рака в организме

Команда ученых из США и Австралии разработала с помощью технологии генетического редактирования особенные бактерии, которые способны находить присутствие ДНК злокачественных образований в теле человека.
Результаты их работы были опубликованы в издании Science.
Ранее бактерии разрабатывали для других диагностических целей, они не обладали навыком различать определенные последовательности ДНК и мутации вне клеток. Однако новое изобретение предназначено именно для этих целей.
Авторы исследования сосредоточили свое внимание на раке толстой кишки. В Соединенных штатах этот вид онкозаболеваний занимает третье место в рейтинге самых частых причин смерти от рака.
За основу ученые взяли бактерии Acinetobacter baylyi из толстого кишечника. Им придали чувствительность к мутантным копиям гена KRAS — именно они связаны со множеством видов онкологий.
При росте новообразований ее ДНК попадают в организм. Ученые уже умеют анализировать очищенную ДНК в лабораторных условиях, однако до этого не получалось найти и зафиксировать область ее высвобождения.
При этом известно, что многие бактерии умеют поглощать ДНК из окружающей среды. Когда это происходит, микроорганизм приобретает устойчивость к антибиотикам. Затем бактерии выводят из тела и проверяют реакции на лекарства.
Такой тест помогает выяснить, болен ли человек раком. Если после этой процедуры микроорганизмы погибают от препарата-антибиотика, то все хорошо, никаких злокачественных опухолей нет. А вот если бактерии начинают расти, скорее всего, рак или уже развивается, или у человека появились предраковые состояния.
По мнению ученых, открытие может со временем перевернуть медицину и открыть новые возможности в диагностике рака. По словам адъюнкт-профессора Сиддхартха Мукерджи, в будущем недуги можно будет предотвращать и успешно лечить не с помощью лекарств, а с помощью клеток. А живая бактерия, способная обнаруживать следы ДНК в кишечнике, — отличная возможность для диагностики и уничтожения многих видов рака.
Впрочем, изобретение нуждается в дальнейшей разработке и исследованиях. Однако авторы работы надеются, что их бактерия пригодится биоинженерам и ученым.