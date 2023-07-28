Российские ученые: прием популярных антидепрессантов может приводить к бесплодию

Российские ученые провели исследования на мышах и обнаружили, что прием распространенных антидепрессантов может в перспективе вызвать проблемы у женских особей. Оказалось, что препараты этого типа мешают накапливать гормон серотонин в женских половых клетках. С низким уровнем гормона шансы забеременеть существенно снижаются.
Результаты эксперимента при поддержке гранта Российского научного фонда были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Как гласит статистика Всемирной организации здравоохранения, с депрессией живут около 5% населения Земли. До сих пор не до конца ясно, как именно развивается депрессия и почему это происходит. Однако одна из наиболее популярных и распространенных гипотез — связь депрессии и нехватки серотонина, биологически активной молекулы, которая передает сигналы между клетками и выполняет функцию нейромедиатора.
У человека с диагностированной депрессией снижается активность контактов серотониновых нейронов. Поэтому для лечения этого расстройства часто используют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Это антидепрессанты, которые призваны заблокировать белок-транспортер серотонина Sert. Под воздействием этих препаратов нейроны не могут захватывать серотонин, и в итоге гормон сохраняется в пространстве между клетками и повышает активность контактов между ними.
Лишь 2% серотонина находится в нервной системе, большая часть гормона синтезируется в кишечнике и необходима для нормальной работы многих органов. Например, у некоторых животных эта молекула регулирует созревание яйцеклеток, в которых она накапливается благодаря все тому же белку-транспортеру. Именно поэтому возникло опасение, что СИОЗС может навредить репродуктивной функции женщины.
Исследователи из Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова решили изучить связь между способностью яйцеклеток копить серотонин со степенью их созревания. Выяснилось, что чем большей зрелости достигла половая клетка, тем активнее белок Sert. Это доказывает, что запасаемый серотонин действительно может принимать участие в процессах созревания и дальнейшего развития эмбрионов.
Кроме того, ученые изучили действие антидепрессантов СИОЗС на мышиные яйцеклетки на разных стадиях созревания. Для этого авторы работы на протяжении недели вводили 21 самкам грызунов флуоксетин, один из самых часто используемых препаратов СИОЗС. Дозу исследователи определили так, чтобы его концентрация в телах подопытных соответствовала той, что накапливается у пациентов при курсе лечения более трех месяцев. После этого ученые измерили уровень серотонина в крови и яйцеклетках мышей и сравнили результат с показателями контрольной группы, мыши в которой получали пустые инъекции, без флуоксетина.
Эксперимент показал: уже через 7 дней у грызунов уровень серотонина в яйцеклетках упал на 96%. В контрольной группе ученые не зафиксировали никаких изменений. Это значит, что антидепрессант почти полностью заблокировал поступление гормона. В перспективе это может привести к сбою в процессе созревания яйцеклеток и снижению у самок способности в ближайшее время иметь потомство.
Как рассказала участница проекта, младший научный сотрудник лаборатории проблем регенерации ИБР РАН Нина Алешина, результаты исследования указывают: прием СИОЗС потенциально может негативно повлиять на созревание ооцитов и сказаться на репродуктивной функции. В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование, но с участием людей.