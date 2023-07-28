Российские ученые: прием популярных антидепрессантов может приводить к бесплодию

Кроме того, ученые изучили действие антидепрессантов СИОЗС на мышиные яйцеклетки на разных стадиях созревания. Для этого авторы работы на протяжении недели вводили 21 самкам грызунов флуоксетин, один из самых часто используемых препаратов СИОЗС. Дозу исследователи определили так, чтобы его концентрация в телах подопытных соответствовала той, что накапливается у пациентов при курсе лечения более трех месяцев. После этого ученые измерили уровень серотонина в крови и яйцеклетках мышей и сравнили результат с показателями контрольной группы, мыши в которой получали пустые инъекции, без флуоксетина.