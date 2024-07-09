Что заморозить на зиму в морозильной камере: виды заготовок и лучшие способы заморозки

«Лучше всего хранить замороженные растительные продукты в специальных герметичных пакетах, предназначенных для хранения в морозильной камере. Они должны быть плотно закрывающимися и изготовленными из материала, который не пропускает влагу и воздух. Для этих целей подойдут пакеты с застежкой-молнией или вакуумная упаковка, — советует Тамара Мосева. — Если использовать контейнеры, они должны быть из стекла, плотного пластика или металла, который не разрушится при низких температурах».