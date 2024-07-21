Есть ли польза в термически обработанных овощах, объяснила врач

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что не стоит есть сырые овощи на голодный желудок. Организм может взбунтоваться, если с утра пораньше вы накормите его сырым помидором или огурцом. Для усвоения и переваривания сырых овощей ему потребуется очень много усилий. Как результат, вы запросто можете получить вздутие живота и метеоризм уже к приходу на работу.