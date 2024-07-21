Есть ли польза в термически обработанных овощах, объяснила врач

Частый вопрос, которым задаются те, кто старается придерживаться здорового питания: какие овощи полезнее — сырые или термически обработанные? На этот вопрос нет однозначного ответа, так как оба варианта имеют свои преимущества.
Но у вареных, запеченных или тушеных овощей тоже есть свои особые свойства, которых нет у сырых продуктов. О них
Польза термически обработанных овощей
Улучшение усвоения питательных веществ
Термическая обработка может улучшить биодоступность некоторых витаминов и минералов. Например, ликопин в помидорах и бета-каротин в моркови лучше усваиваются после термической обработки.
Уничтожение вредных микроорганизмов
Кипячение, жарка или запекание овощей помогают уничтожить бактерии и паразитов, что особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом.
Снижение уровня антинутриентов
Некоторые овощи содержат антинутриенты, которые могут мешать усвоению полезных веществ. Термическая обработка помогает снизить их количество.
Лучшая переносимость для ЖКТ
Приготовленные овощи легче перевариваются, что может быть полезно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.
Сырые овощи имеют свои преимущества: в них высокая концентрация витаминов и ферментов, которые могут разрушаться при нагревании.
«При длительной и интенсивной термической обработке часть витаминов, особенно водорастворимых (витамин C и витамины группы B), может разрушаться, — продолжает врач. — Поэтому важно соблюдать баланс и комбинировать различные способы приготовления овощей».
Доктор рекомендует самый правильный подход к питанию — стараться его разнообразить. «Включайте в свой рацион как сырые, так и приготовленные овощи для максимальной пользы для здоровья», — резюмирует Регина Ахуньянова.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что не стоит есть сырые овощи на голодный желудок. Организм может взбунтоваться, если с утра пораньше вы накормите его сырым помидором или огурцом. Для усвоения и переваривания сырых овощей ему потребуется очень много усилий. Как результат, вы запросто можете получить вздутие живота и метеоризм уже к приходу на работу.