Навык, неподвластный сознанию: почему нельзя разучиться ездить на велосипеде

Однако когда дело доходит до езды на велосипеде или игры на пианино, то здесь все иначе. Вы можете не осознавать в моменте, как именно обращаться с предметом, но тело все сделает за вас. Не зря же говорят: один раз научишься, всю жизнь помнить будешь.