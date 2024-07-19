Навык, неподвластный сознанию: почему нельзя разучиться ездить на велосипеде

Обычно, если мы долго не практикуем какое-либо занятие (например, печь идеальные кексы или же решать задачки по геометрии), то со временем навык утрачивается. Взяться за когда-либо привычное дело бывает сложно, многие нюансы забываются, кому-то и вовсе приходится учиться заново.
Однако когда дело доходит до езды на велосипеде или игры на пианино, то здесь все иначе. Вы можете не осознавать в моменте, как именно обращаться с предметом, но тело все сделает за вас. Не зря же говорят: один раз научишься, всю жизнь помнить будешь.
Нейропсихолог Борис Сучан
У каждого из нас существуют разные виды памяти — кратковременная и долговременная. Последняя, в свою очередь, делится на два типа воспоминаний.
Декларативные воспоминания. У них есть разновидности — эпизодические и семантические. Воспоминания о том, когда мы пошли в школу, наш первый поцелуй, название города, в котором живете, как нужно заваривать кофе и так далее — это все о декларативной памяти. Вы осознаете эти воспоминания и полученные знания, которые можете передавать другим.
Процедурные воспоминания. Это уже отдельная система, которая закрепляет то, как нужно воспроизводить определенный навык. Например, чтобы присесть, надо согнуть ноги в коленях, а руки поставить на пояс. Вы сделаете это движение машинально, даже если не делали его уже много лет. Езда на велосипеде — это та же история.
Как ученые изучали виды памяти
Одно из самых известных исследований, показывающих отдельные системы памяти, проводили с участием человека с диагностированной эпилепсией — Генри Густавом Молайсоном.
В 1950-х годах он перенес операцию по удалению части мозга, включая большую часть гиппокампа. После процедуры врачи обнаружили: количество приступов эпилепсии уменьшилось, однако мужчина не смог сформировать новые воспоминания. Он также не помнил многие эпизоды из прошлого, которые произошли с ним до операции.
Экспертов заинтересовало это явление. Нейропсихологи провели ряд тестов, в одном из которых они попросили Генри нарисовать пятиконечную звезду на листе бумаги, глядя на нее через зеркало. Спустя какое-то время мужчина справился с этим заданием, однако так и не смог вспомнить, как именно рисовал звезду. То есть он мог развивать новые процедурные воспоминания, но не декларативные.
Исходя из этого ученые сделали вывод: даже при черепно-мозговой травме система процедурной памяти практически никогда не нарушается. То есть эта система стабильно закреплена в головном мозге. Это происходит потому, что базальные ганглии — структуры, ответственные за обработку недекларативной памяти, — относительно защищены в центре органа.
Экспертам пока не ясно, почему процедурная память может быть неподвластна сознанию. Существуют лишь теории, одна из них гласит: в областях, где закреплены модели движения, у взрослых может образовываться меньше новых нервных клеток. Поэтому вероятность стирания таких воспоминаний меньше. Но одно эксперты теперь знают точно: один раз научившись ездить на велосипеде, вы четко отработаете этот навык, а избавиться от него будет совсем непросто.