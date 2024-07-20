Совсем другое лицо: зачем современные девушки просят хирургов увеличить им уши

К примеру, исследования 2008–2010 годов в Глазго показали: у 63 из 67 детей с лопоухостью после операции значительно улучшилось психоэмоциональное и физическое состояние. Кроме того, отмечена более высокая жизнеспособность и восприимчивость к образовательному процессу.

Поэтому сейчас отопластику делают уже с 6-7 лет.