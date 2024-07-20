Совсем другое лицо: зачем современные девушки просят хирургов увеличить им уши

Как показала история, люди стремились к красоте ушей с древних времен. Об эволюции хирургической коррекции ушных раковин и современных трендах рассказывает пластический хирург, оториноларинголог Андрей Макаров.
Из глубины веков до Ренессанса
Пластическая хирургия ушных раковин уходит корнями в глубокую древность. Исследования показали, что о частичном восстановлении уха упоминалось еще в Ведах — священных писаниях Древней Индии. Отцом отопластики, равно как и всей пластической хирургии, считается индийский медик Сушрута.
В своих работах он достаточно подробно описал методы, которыми и по сей день пользуются пластические хирурги. Так, Сушрута рассказывал об использовании лоскутов кожи с других участков тела для восстановления поврежденных ушей. Подобные операции были настоящим спасением для неверных супругов, которым за измену отрезали уши.
Кроме того, к отопластике нередко прибегали бывшие рабы. Пластический хирург помогал восстановить доброе имя, бесследно убрав унизительное клеймо на ухе.
Превосходно работали над реконструкцией ушей и в Древнем Китае. К примеру, Хуа То, легендарный медик из Поднебесной, не просто мастерски выполнял операции, но и стал первым использовать анестезию.
После падения Древнего Рима и наступления Средневековья отопластика, равно как и пластическая хирургия в целом, была надолго забыта и обрела второе рождение лишь во времена позднего Ренессанса. Тогда известный итальянский анатом XVI века Гаспаре Тальякоцци, один из пионеров трансплантологии, подробно описал в своих научных трудах реконструкцию верхней и нижней половин уха с использованием местных кожных лоскутов.
Сначала справились с лопоухостью, потом взялись за другие дефекты
Современным отцом эстетической отопластики можно считать американца Эдварда Тэлбота Эли. В 1881 году он описал простую технику коррекции лопоухости: иссечение части ушной раковины с формированием вторичного натяжения в ходе заживления.
Метод был подхвачен и усовершенствован множеством последователей. Правда, долгие годы минусом такой коррекции ушей оставалась ее недолговечность: лопоухость со временем возвращалась, несмотря на все усилия докторов. Но развитие отопластики продолжалось. Наиболее успешные результаты были получены уже в XX веке хирургами Саундерсом (1962 г.), Фурнасом (1968 г.) и другими.
Справившись с лопоухостью, во второй половине XX века пластические хирурги стали уделять внимание исправлению других косметических дефектов. Например, увеличивали аномально малые ушные раковины. Кроме того, с помощью пластики стали корректировать мочки ушей, растянутые после ношения крупных тяжелых серег или тоннелей, мода на которые тоже пришла из древности.
В России первые регулярные операции пластики уха стали проводить после Великой Отечественной войны. До этого хирургия была исключительно лечебной.
Как форма ушей влияет на обучаемость
В наши дни насчитывается почти две сотни методик коррекции ушей. Но лопоухость по-прежнему является самой частой причиной обращения к пластическому хирургу. Ведь, с точки зрения большинства, привлекательные уши существенно повышают самооценку и даже качество жизни.
К примеру, исследования 2008–2010 годов в Глазго показали: у 63 из 67 детей с лопоухостью после операции значительно улучшилось психоэмоциональное и физическое состояние. Кроме того, отмечена более высокая жизнеспособность и восприимчивость к образовательному процессу.
Поэтому сейчас отопластику делают уже с 6-7 лет.
А кто-то их оттопыривает
Пока некоторые переживают из-за лопоухости, другие, наоборот, стремятся отрастить себе «эльфийские» ушки. Так, в Китае и Южной Корее оттопыренные уши считаются милой деталью. Многие девушки, да и юноши тоже, прибегают к подобной пластике, чтобы следовать модному тренду. А у кого денег поменьше, увеличивают уши на время — с помощью филлеров. Есть и совсем бюджетный вариант — специальные клейкие ленты, которые оттопыривают уши.
Как пишут СМИ, моду на лопоухость ввела китайская блогерша Чэнь Цзянан. Она сделала себе операцию и убедила поклонников в том, что стала выглядеть стройнее и моложе.
Однако тренды уходят, а уши остаются. Так что стоит хорошенько подумать, прежде чем идти на поводу у моды.