Жуткие процедуры из Средневековья, на которые соглашались женщины ради красоты

В современном мире можно без страха идти на любую процедуру — будь то маникюр, наращивание ресниц, ультразвуковая чистка лица и многое другое. В салонах их делают профессионалы, используя при этом оборудование и препараты, которые прошли различные клинические испытания.
Много веков назад женщины о таком даже не могли мечтать. Однако стандарты красоты были — и под них нужно было подстраиваться. Для этого дамы решались на ужасные процедуры, которые наносили катастрофический урон здоровью.
О том, на что именно шли женщины и как это влияло на их организм, «Доктору Питеру» рассказала врач-терапевт Дарья Кулешова.
Врач-терапевт, заведующая отделением стационара клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной
Сок белладонны в глаза
В Средние века женщины закапывали в глаза сок белладонны, чтобы расширить зрачки и сделать взгляд более выразительным.
«Белладонна — ядовитое растение, употребление 10–20 ягод которого способно спровоцировать летальный исход у взрослого. В ее соке содержится атропин — вещество, способствующее расширению зрачков. В низких дозах оно используется в офтальмологии в виде глазных капель, чтобы облегчить осмотр глаза, однако длительное применение данного вещества в высоких дозах способно привести к ухудшению зрения и даже к слепоте», — говорит эксперт.
Также к побочным действиям экстракта белладонны относят:
расстройства ЖКТ,
нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей,
сердечно-сосудистой системы (остановку сердца) и дыхания,
судороги и другие неврологические нарушения,
аллергические реакции различной степени тяжести.
Корсеты для тонкой талии
В Средние века считалось, что у женщины должна быть очень тонкая талия, идеал — 45 см в обхвате. Для этого прежде всего использовали жесткие корсеты. Их зашнуровывали настолько туго, что женщинам было тяжело дышать, что приводило к потере сознания.
Более того, корсеты женщин викторианской Англии были настолько тесными, что они:
сдавливали и смещали желудок наверх,
печень при этом сдвигалась вниз,
ребра деформировались в форме буквы S,
также сильно страдал позвоночник.
Чем дольше женщина носила корсет, тем сильнее страдал ее пищеварительный тракт вследствие сдавливания органов брюшной полости. Также появлялись болевые ощущения в груди и спине за счет деформации грудной клетки и ослабления мышц. У дам также нарушалось кровообращение, что негативно сказывалось на работе всех органов в целом.
Свинец, ртуть и мышьяк вместо косметики
Современные помады, тональные кремы и туши для ресниц безопасны для здоровья, если соблюдать сроки годности. Но в Средневековье этого не было, поэтому женщины использовали токсичные вещества.
Так, например, для осветления кожи использовали ртуть. Такая практика приводила к неврологическим расстройствам: появлялись тремор, бессонница, потеря памяти, нервно-мышечные расстройства, головные боли.
«Неорганические соли ртути оказывают повреждающее воздействие на кожу и глаза, при проглатывании и вдыхании страдает и ЖКТ. Более того, ртуть провоцирует повреждение почек», — говорит эксперт.
Еще один токсичный элемент — свинец. Его добавляли в косметику для придания лицу более бледного оттенка (популярны были так называемые «свинцовые белила» — церуза).
Этот металл опасен в любой дозе. Попадая в организм, свинец накапливается в органах и тканях, например, в головном мозге, почках, печени и костной ткани. В высоких концентрациях металл приводит к серьезным повреждениям головного мозга и центральной нервной системы, которые могут сопровождаться судорогами, комой и даже заканчиваться летальным исходом.
Хроническое отравление свинцом приводит к:
седине,
сухости кожи,
запорам,
сильным болям в животе,
поражению печени, сердца,
страдает иммунитет.
Из костной ткани свинец может попадать в кровоток во время беременности и оказывать отравляющее воздействие на развивающийся плод.
Еще одним популярным ядом был мышьяк, который использовали в качестве красителя для одежды и в косметике. Сейчас мышьяк считается канцерогеном.
В викторианскую эпоху уже было известно, что мышьяк опасен, но считалось, что небольшие его дозы не только не вредят здоровью, но и помогают достичь желаемого бледного цвета лица (за счет разрушения эритроцитов), придавая коже «неописуемый блеск».
Важно знать, что употребление мышьяка крайне опасно: яд может вызвать отравление с летальным исходом.
«Для придания волосам яркого рыжего цвета дамы Средневековья использовали порошок, сделанный из серы и лепестков сафлора. Такая смесь за счет токсичности серы вызывала раздражение кожи, глаз, дыхательных путей, а также головные боли и тошноту», — рассказывает врач.
Кровопускание и ленточные черви
В Средние века бледная кожа считалась красивой, поскольку она указывала на то, что женщина достаточно богата и ей не нужно работать на улице. Чтобы добиться такого «полупрозрачного цвета кожи», некоторые женщины пускали себе кровь. Считалось также, что кровопускание лечит физические недуги.
И конечно же, стоит сказать о моде на худобу, которая была актуальна и в Средневековье, и несколькими веками позже. Секрет того, как есть всё, что хочется, и не набирать вес — это ленточные черви.
Рекламные объявления XIX века призывали проглатывать ленточных червей, которые усваивают часть съеденных хозяином питательных веществ.
«Стоит отметить, что некоторые люди и в наше время пробуют этот ненаучный, неэффективный и опасный метод борьбы с лишним весом. Проглатывание червей чрезвычайно рискованно, оно вызывает боли в животе, тошноту, диарею, дефицит нутриентов, может привести к кишечной непроходимости и летальному исходу», — заключила врач.