Черешня или вишня? Ученые ответили, в какой ягоде больше витаминов и антиоксидантов

«В вишне более высокая концентрация витамина А и бета-каротина. Она также богата кальцием (14 мг/100 г), магнием (10 мг/100 г), фосфором (20 мг/100 г) и калием (200 мг/100 г). Кроме того, вишня содержит более высокий уровень общих фенолов, чем черешня», — приходят к выводу исследователи.