Черешня или вишня? Ученые ответили, в какой ягоде больше витаминов и антиоксидантов

В английском языке черешню и вишню называют одним словом — cherry. Только одна «черри» у англоговорящих сладкая, а другая — кислая. И хотя эти ягоды отличаются по виду и вкусу, обе они относятся к семейству розовоцветных.
«Сладость ягод обусловлена в основном глюкозой и фруктозой, тогда как кислотность — в первую очередь наличием органической (яблочной) кислоты», —
Ученые сравнили состав черешни и вишни, чтобы выяснить, какая ягода полезнее.
Черешня содержит больше простого сахара (13 г/100 г) по сравнению с вишней (8 г/100 г).
«В вишне более высокая концентрация витамина А и бета-каротина. Она также богата кальцием (14 мг/100 г), магнием (10 мг/100 г), фосфором (20 мг/100 г) и калием (200 мг/100 г). Кроме того, вишня содержит более высокий уровень общих фенолов, чем черешня», — приходят к выводу исследователи.
Однако черешня по-своему полезна. Эксперты рассказали, какие изменения могут произойти в организме, если регулярно есть эти две ягоды.
Снижается воспаление
В вишне и черешне больше антиоксидантов, чем в яблоках и киви. Множество исследований подтверждают, что эти ягоды снижают вероятность развития рака.
«Вишня богата антоцианами и кверцетином. Это фенольные антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, потенциально снижая риск хронических заболеваний», — говорит диетолог Джанна Маси порталу
Некоторые исследования
Налаживается сон
Вишня и черешня содержат мелатонин — гормон, который улучшает качество и продолжительность сна. Причем эффект
Особенно много мелатонина в вишне. Лидер по содержанию гормона сна — сорт Монморанси (13,5 мг/г). На втором месте — вишня Балатон (2 мг/г). Такие данные
«Употребление вишни может быть важным источником диетического мелатонина, поскольку он легко усваивается при приеме внутрь», — говорят исследователи.
Улучшается состояние суставов
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«Вишня содержит противовоспалительные соединения, которые помогают уменьшить симптомы артрита и подагры», — говорит диетолог Джанна Маси.
Эта ягода также выводит из организма избыток мочевой кислоты, которая и вызывает подагру.
Мышцы быстрее восстанавливаются
Антиоксиданты в вишне помогают организму восстановить силы после тренировок, уменьшить повреждение мышц и облегчить боль, вызванную физическими нагрузками, говорится в
Снижается уровень холестерина
Обзор исследований
Снижается давление
В нескольких исследованиях изучалось влияние вишни на артериальное давление. Так, один из экспериментов
Повышается иммунитет
«Одна чашка очищенной от косточек вишни содержит 25% суточной нормы витамина С, который помогает выработке белых кровяных телец, поддерживая здоровую иммунную систему», — говорит диетолог Дестини Муди.
Улучшаются пищеварение и работа кишечника
«Вишня — богатый источник клетчатки, которая, в свою очередь, поддерживает здоровье пищеварительной системы, предотвращает запоры и улучшает состояние микрофлоры кишечника», — говорит диетолог Джанна Маси.
Снижается вес
Вишня помогает снизить тягу к сладкому, а значит, худеть с ней будет легче.
«В одной чашке очищенной от косточек вишни всего около 85 калорий, 3 грамма клетчатки и много воды, что делает ее сытным перекусом между приемами пищи», — советует диетолог Дестини Муди.
Улучшается настроение
Исследования черешни
Примечательно, что вишня такого эффекта не имела. Ученые предполагают, что своими антистрессовыми свойствами черешня обязана высокому содержанию антоцианов.