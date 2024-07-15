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Черешня или вишня? Ученые ответили, в какой ягоде больше витаминов и антиоксидантов

Помогают снизить давление и наладить работу кишечника. Эксперты назвали минимум 10 причин, почему нужно налегать на эти ягоды.

15 июля 20241
польза вишни
Источник:

iStock

В английском языке черешню и вишню называют одним словом — cherry. Только одна «черри» у англоговорящих сладкая, а другая — кислая. И хотя эти ягоды отличаются по виду и вкусу, обе они относятся к семейству розовоцветных.

«Сладость ягод обусловлена ​​в основном глюкозой и фруктозой, тогда как кислотность — ​в первую очередь наличием органической (яблочной) кислоты», — говорят в своем исследовании итальянские биологи.

Ученые сравнили состав черешни и вишни, чтобы выяснить, какая ягода полезнее.

Черешня содержит больше простого сахара (13 г/100 г) по сравнению с вишней (8 г/100 г).

«В вишне более высокая концентрация витамина А и бета-каротина. Она также богата кальцием (14 мг/100 г), магнием (10 мг/100 г), фосфором (20 мг/100 г) и калием (200 мг/100 г). Кроме того, вишня содержит более высокий уровень общих фенолов, чем черешня», — приходят к выводу исследователи.

Черешня или вишня? Ученые ответили, в какой ягоде больше витаминов и антиоксидантов
Источник:

www.mdpi.com

Однако черешня по-своему полезна. Эксперты рассказали, какие изменения могут произойти в организме, если регулярно есть эти две ягоды.

Снижается воспаление

В вишне и черешне больше антиоксидантов, чем в яблоках и киви. Множество исследований подтверждают, что эти ягоды снижают вероятность развития рака.

«Вишня богата антоцианами и кверцетином. Это фенольные антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, потенциально снижая риск хронических заболеваний», — говорит диетолог Джанна Маси порталу Eat This Not That.

Некоторые исследования показывают, что в вишне более высокая концентрация общих фенольных соединений, в то время как в черешне больше антоцианов.

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Налаживается сон

Вишня и черешня содержат мелатонин — гормон, который улучшает качество и продолжительность сна. Причем эффект отмечают уже на 3-5-й день регулярного употребления ягоды.

Особенно много мелатонина в вишне. Лидер по содержанию гормона сна — сорт Монморанси (13,5 мг/г). На втором месте — вишня Балатон (2 мг/г). Такие данные приводит Центр медицинских наук Техасского университета.

«Употребление вишни может быть важным источником диетического мелатонина, поскольку он легко усваивается при приеме внутрь», — говорят исследователи.

Улучшается состояние суставов

В исследовании ученых из Техаса добровольцы от 45 до 79 лет должны были каждый день на протяжении четырех месяцев пить 470 мл вишневого сока. Результаты эксперимента показали: ежедневное употребление вишневого сока улучшает подвижность суставов и состояние хрящевой ткани, а также облегчает болевые симптомы.

«Вишня содержит противовоспалительные соединения, которые помогают уменьшить симптомы артрита и подагры», — говорит диетолог Джанна Маси.

Эта ягода также выводит из организма избыток мочевой кислоты, которая и вызывает подагру.

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Мышцы быстрее восстанавливаются

Антиоксиданты в вишне помогают организму восстановить силы после тренировок, уменьшить повреждение мышц и облегчить боль, вызванную физическими нагрузками, говорится в исследовании 2019 года.

Снижается уровень холестерина

Обзор исследований 2018 года показал, что употребление вишни может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе за счет снижения уровня холестерина. Так, у людей с избыточным весом и ожирением уровень холестерина снизился после употребления сока кислой вишни в течение четырех недель.

Снижается давление

В нескольких исследованиях изучалось влияние вишни на артериальное давление. Так, один из экспериментов показал, что систолическое и диастолическое АД значительно снизились в течение 2 часов после однократного приема 300 мл вишневого сока.

Повышается иммунитет

«Одна чашка очищенной от косточек вишни содержит 25% суточной нормы витамина С, который помогает выработке белых кровяных телец, поддерживая здоровую иммунную систему», — говорит диетолог Дестини Муди.

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Улучшаются пищеварение и работа кишечника

«Вишня — богатый источник клетчатки, которая, в свою очередь, поддерживает здоровье пищеварительной системы, предотвращает запоры и улучшает состояние микрофлоры кишечника», — говорит диетолог Джанна Маси.

Снижается вес

Вишня помогает снизить тягу к сладкому, а значит, худеть с ней будет легче.

«В одной чашке очищенной от косточек вишни всего около 85 калорий, 3 грамма клетчатки и много воды, что делает ее сытным перекусом между приемами пищи», — советует диетолог Дестини Муди.

Улучшается настроение

Исследования черешни показали, что она снижает уровень гормона стресса кортизола, а также помогает справиться с чувством тревожности. Кроме того, черешня улучшает настроение.

Примечательно, что вишня такого эффекта не имела. Ученые предполагают, что своими антистрессовыми свойствами черешня обязана высокому содержанию антоцианов.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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