Врач Гуйдо рассказала, как провести остаток лета, чтобы укрепить иммунитет на год вперед

Почему у одних иммунитет крепкий, а других постоянно подводит? Подул слабый ветерок, глотнул холодной воды, и вот уже лежишь в кровати с насморком и температурой. Может, есть какая-то волшебная таблетка для иммунитета? Вот что говорит наш эксперт.
заведующая отделением терапии Городской больницы №38 им. Н.А. Семашко
Признаки слабого иммунитета
Как часто нужно болеть, чтобы врач сказал: «У вас слабый иммунитет»? Может, раза три за сезон или шесть раз за год? Терапевт Светлана Гуйдо отвечает: таких норм нет.
«Снижение иммунитета — это изменение привычного статуса человека. Вот он был в одном состоянии, и вдруг начал без конца простужаться. Появились ангины, которых раньше не было или отиты, может быть, болезни верхних и нижних дыхательных путей или гнойничковые заболевания», — объясняет наш эксперт.
Есть общие предпосылки, на которые врач советует обращать внимание:
снижение работоспособности;
слабость;
головные боли;
снижение физической активности;
частые простудные заболевания.
«Если человек часто и долго болеет, для этого должна быть причина. Множество онкологических заболеваний, болезни крови, сахарный диабет, ожирение снижают иммунитет, — говорит Светлана Гуйдо.
При вирусе иммунодефицита человека иммунитета нет совсем — вирус не дает вырабатываться клеткам иммунной системы. Поэтому люди с ВИЧ без терапии фактически погибают от банальных, самых простых инфекций».
По словам врача, на какое-то время иммунитет может быть снижен после перенесенной болезни, так как иммунная система потратила все свои силы на борьбу с вирусным или бактериальным агентом. Но если простуды идут одна за другой, иммунную систему стоит проверить.
К какому врачу идти со слабым иммунитетом
«Для начала обращайтесь к участковому врачу, который назначит минимальный скрининговый набор обследований — общий анализ крови, биохимические показатели. Возможно, потребуется ЭКГ, рентген легких, — отвечает наш эксперт. — По результатам осмотра и при подозрении на заболевания верхних дыхательных путей участковый врач может отправить к лору.
Всем ли нужна иммунограмма
Иммунограмма — это комплекс анализов, который позволяет оценить состояние иммунитета. Однако исследование это дорогое и далеко не всем нужное.
«Иммунограмму назначают строго по показаниям и уже на этапах дообследования, когда врач исключил многие заболевания», — говорит терапевт.
Делать детям иммунограмму «ради подстраховки» и без назначения врача также нет особого смысла.
«У маленьких детей практически до школьного возраста иммунитет еще не сформирован. Поэтому они много болеют — происходит тренировка иммунной системы при встрече с бактериями и вирусами, иммунные клетки начинают формировать иммунный ответ», — объясняет эксперт.
Можно ли пить интерфероны для укрепления иммунитета
«Раньше в эпидемию гриппа врачи могли назначить небольшие дозы интерферонов, но у всех подобных лекарств есть побочные эффекты, поэтому они должны приниматься под контролем специалистов. Такие препараты способны спровоцировать различные состояния, вплоть до онкологических болезней, могут вызвать реакцию образования антител, что приведет к развитию аутоиммунных заболеваний, — предупреждает Светлана Гуйдо.
Раньше считалось, что все иммуностимулирующие препараты, лекарственные, а не БАДы, должны назначаться только после иммунограммы».
Что мы можем сделать, чтобы укрепить иммунитет
Будьте физически активными.
Физические нагрузки снижают уровень воспаления — кровь активнее циркулирует, ускоряя перемещение антител к местам инфекции.
«Больше гуляйте, занимайтесь доступными видами спорта. Дети, чтобы меньше болеть в школе, должны больше бывать на улице, больше играть, быть активными, а не сидеть дома», — говорит терапевт.
Высыпайтесь.
«Адекватный сон способствует выработке нормального гормонального статуса и эндогенных (внутренних — Прим. ред.) факторов защиты», — объясняет врач.
Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь угнетают иммунную систему.
Ешьте больше белка.
«Белок участвует в выработке антител, — говорит эксперт. — Все антитела — это белковые молекулы. А если у человека будет дефицит белка, откуда возьмутся антитела?»
Поддерживайте здоровье кишечника.
«Состояние желудочно-кишечного тракта — очень важный фактор здоровья, и в том числе иммунитета. В нем содержится немало лимфоидной ткани, в которой вырабатываются клетки защиты», — рассказывает Светлана Гуйдо.
Ешьте меньше сладостей.
«Сладкая, углеводная пища ухудшает состояние микробиоты кишечника, провоцирует развитие патогенной и дрожжевой микрофлоры. Кроме того, замедляется всасывание полезных веществ в кишечнике, подавляется полезная микрофлора, а с ней и иммунитет», — объясняет Светлана Гуйдо.
И наоборот, поддержать микрофлору кишечника и ослабленный иммунитет помогают кисломолочные продукты.
Получайте витамины из еды, а не из БАДов.
«Запасайтесь витаминами — ешьте больше местных сезонных овощей и фруктов. Для человека полезно то, что растет в его местности. На экзотические фрукты лучше особо не налегать — это больше лакомство, чем польза для иммунитета», — советует врач.
А вот повышать иммунитет с помощью витаминных добавок нужно только под контролем лечащего врача и после анализов. В сезон простуд и после перенесенной болезни доктор может назначить витамины D или С в профилактических дозах. Однако передозировка этими витаминами опасна.
«Все в организме взаимосвязано, и принимать те же препараты калия или магния бесконтрольно тоже нельзя. Надо учитывать состояние сердечно сосудистой системы, почек, концентрацию этих микроэлементов в крови», — предупреждает врач.
Природные стимуляторы иммунитета — можно, но с осторожностью.
«Имбирь, элеутерококк, шиповник помогают укрепить иммунитет, но обладают тонизирующим действием и могут усиливать сердцебиение. А если пить их в больших количествах и на ночь, они нарушают сон, провоцируют повышенную возбудимость», — говорит Светлана Гуйдо.
Кроме того, полезен для иммунитета мед, но увлекаться им тоже не стоит — одной столовой ложки в день будет достаточно.
Закаляйтесь
«Водные процедуры и воздушные ванны стимулируют иммунитет — закаливаются верхние дыхательные пути, улучшается состояние слизистых оболочек, а следовательно, и защитных функций организма. Но начинать закаляться нужно летом, а не осенью, — говорит врач.
Помогут ли иммунитету солярий и соляные пещеры
Летом источник витамина D — это солнце. Но что делать зимой? Может, ради солнечного витамина записаться в солярий? Или в отсутствии моря ходить в соляные пещеры?
«Солярий — вещь не очень безопасная. Бесконтрольная избыточная инсоляция провоцирует развитие онкологических заболеваний кожи, ожоги сетчатки и другие осложнения. Что касается соляных пещер, то это считается лечебной процедурой. Ее может назначить только врач — курсом и очень дозированно», — комментирует наш эксперт.
Когда иммунитет выше зимой или летом?
«Такой закономерности нет. Есть люди, которые болеют простудами и летом, — отвечает Светлана Гуйдо. — Но пик вирусов приходится на зимние-весенние месяцы, потому что холодный влажный воздух благоприятствует развитию вирусной флоры. И вполне возможно, что люди с хорошим иммунитетом в этот период не заболеют — они реже переносят обычные вирусные сезонные заболевания».