Врач Гуйдо рассказала, как провести остаток лета, чтобы укрепить иммунитет на год вперед

«Больше гуляйте, занимайтесь доступными видами спорта. Дети, чтобы меньше болеть в школе, должны больше бывать на улице, больше играть, быть активными, а не сидеть дома», — говорит терапевт.

«Белок участвует в выработке антител, — говорит эксперт. — Все антитела — это белковые молекулы. А если у человека будет дефицит белка, откуда возьмутся антитела? »

«Состояние желудочно-кишечного тракта — очень важный фактор здоровья, и в том числе иммунитета. В нем содержится немало лимфоидной ткани, в которой вырабатываются клетки защиты», — рассказывает Светлана Гуйдо.

«Сладкая, углеводная пища ухудшает состояние микробиоты кишечника, провоцирует развитие патогенной и дрожжевой микрофлоры. Кроме того, замедляется всасывание полезных веществ в кишечнике, подавляется полезная микрофлора, а с ней и иммунитет», — объясняет Светлана Гуйдо.

Получайте витамины из еды, а не из БАДов.

«Запасайтесь витаминами — ешьте больше местных сезонных овощей и фруктов. Для человека полезно то, что растет в его местности. На экзотические фрукты лучше особо не налегать — это больше лакомство, чем польза для иммунитета», — советует врач.

А вот повышать иммунитет с помощью витаминных добавок нужно только под контролем лечащего врача и после анализов. В сезон простуд и после перенесенной болезни доктор может назначить витамины D или С в профилактических дозах. Однако передозировка этими витаминами опасна.

«Все в организме взаимосвязано, и принимать те же препараты калия или магния бесконтрольно тоже нельзя. Надо учитывать состояние сердечно сосудистой системы, почек, концентрацию этих микроэлементов в крови», — предупреждает врач.