4 привычки долгожителей из «голубых зон»: они помогут преодолеть трудные времена

«Голубые зоны» — это регионы планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей. Это Окинавские острова в Японии, город Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, остров Икария в Греции и Сардиния в Италии. Согласно наблюдениям экспертов, несмотря на свой преклонный возраст, долгожители находятся в здравом уме и ведут активный образ жизни.
Один из главных секретов долгожителей — это умение как можно меньше переживать. Ведь именно стресс разрушает организм, подрывая здоровье и усугубляя уже имеющиеся болезни. Но как помочь своему моральному состоянию, если тревога не отпускает? Оказывается, есть четыре рабочих способа,
1. Вздремните в течение дня
Принято считать, что послеобеденный отдых нужен только малышам. Но в некоторых странах, например в Греции и Испании, к такой практике относятся очень серьезно.
Всего час сна поможет избавиться от негативных эмоций, поможет сердцу, зарядит бодростью на оставшийся день и вечер. Пользу этой практики доказали и ученые: у людей, которые дремали после обеда, была лучше память, понижалось давление и улучшалось настроение.
Если работа вам не позволяет практиковать дневной сон, то устраивайте его себе хотя бы в выходные, говорят эксперты. Поверьте, польза тоже будет.
2. Устройте себе «счастливый час»
Такой способ снятия стресса практикуют многие долгожители.
Практика очень простая: выделить 60 минут в день, чтобы заниматься только своими любимыми делами. Гулять, есть вкусную еду, рисовать, танцевать, просто лежать на диване и смотреть сериал — здесь все зависит только от вас.
Кажется, что это так очевидно, однако в потоке задач многие совсем забывают радовать себя. Отсюда стресс, выгорание и другие неприятные последствия для психики.
3. Начните медитировать
Медитация поможет успокоить ум, прокачать сосредоточенность и снизить уровень стресса.
Даже ученые доказали: такая практика способна улучшить рабочую память, внимание, концентрацию и даже иммунитет. При этом вам потребуется всего лишь 10 минут в день, чтобы уделить время телу и отпустить мысли.
Подробнее о медитациях и о том, как научиться медитировать, можно прочитать ЗДЕСЬ.
4. Общайтесь с близкими
В Японии, которая считается страной долгожителей, люди очень внимательно относятся к семейным традициям. В стране принято чтить предков, обращаться к умершим родственникам с молитвами и просьбами. По словам геронтолога доктора Крейга Уилкокса, этот ритуал снижает стресс у жителей Окинавы, поскольку позволяет им почувствовать, что у них есть связь со своим родом: предки приглядывают за ними с небес, оберегают и заботятся.
В России далеко не все поддерживают такие традиции. Однако, возможно, стоит поучиться у японцев. И совершенно точно стараться как можно чаще общаться с близкими. Поэтому вместо того, чтобы заесть стресс конфетой, позвоните бабушке, маме или другому родственнику. А еще лучше — устройте семейный поход в кино.