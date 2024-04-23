4 привычки долгожителей из «голубых зон»: они помогут преодолеть трудные времена

В Японии, которая считается страной долгожителей, люди очень внимательно относятся к семейным традициям. В стране принято чтить предков, обращаться к умершим родственникам с молитвами и просьбами. По словам геронтолога доктора Крейга Уилкокса, этот ритуал снижает стресс у жителей Окинавы, поскольку позволяет им почувствовать, что у них есть связь со своим родом: предки приглядывают за ними с небес, оберегают и заботятся.