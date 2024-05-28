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Сладкоежки оценят: вкусный напиток, который поможет похудеть и забыть о голоде

Правильное питание — это не только про овощи, крупы и воду. Рацион должен быть вкусным и разнообразным, только так вы сможете избежать срывов и при этом добиться желаемого результата.

28 мая 2024Обсудить
Сладкоежки оценят: вкусный напиток, который поможет похудеть и забыть о голоде
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Когда речь заходит о похудении, то многим приходят на ум строгие ограничения в питании, особенно отказ от сладкого и мучного. Однако диетологи заверяют: так вы точно долго не продержитесь, более того, заставите организм стрессовать, что только спровоцирует срыв и возврат лишних килограммов. Конфеты и хлеб можно есть, но только следите за их количеством. Также не забывайте про фрукты, овощи, мясо, рыбу, крупы и физические нагрузки.

По словам эксперта по здоровью и тренера Стива Беннета, даже тем, кто стремится похудеть, не стоит отказываться от одного вкусного напитка. Речь идет о какао. Дело в том, что этот напиток богат клетчаткой, которая как раз отлично насыщает и помогает не съесть лишнего.

Кстати, клетчатка, которая содержится в какао, еще и помогает работе кишечника. В своем исследовании ученые доказали, что у людей, которые употребляли этот напиток в течение месяца, улучшилось состояние ЖКТ. Кроме того, некоторые добровольцы перестали страдать от запоров.

«Используйте какао-порошок, в котором нет никаких добавок. То есть для приготовления напитка вам потребуется всего три ингредиента: какао, молоко и кипяток. Также можно добавить стевию для сладости», — говорит Стив Беннет.

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Польза какао доказана и наукой. Еще в 2015 году ученые проводили исследование, в котором приняли участие 240 человек. Все добровольцы пили по чашке какао в течение месяца. Результаты показали, что в среднем каждый участник потерял за этот период около 2,2 кг.

«Все диеты основаны на отказе от чего-либо, и людям это не нравится. Если вы поставите на первое место клетчатку, то станете в принципе быстрее наедаться, а порции со временем сократятся. Так что какао — ваш верный союзник», — заключил эксперт.

Чем еще полезно какао

Терапия

Терапевт СМ-Клиники, нефролог, кандидат медицинских наук

  1. Помогает бороться с преждевременным старением, ведь в состав какао входят полифенолы — природные антиоксиданты.

  2. Улучшает настроение за счет триптофана. Эта аминокислота принимает участие в белковом обмене и стимулирует выработку гормонов — серотонина, мелатонина и холина.

  3. Защищает сердце и сосуды благодаря флавоноидам. Они повышают тонус стенок артерий, улучшают кровообращение и защищают сосуды от повреждений свободными радикалами.

  4. Улучшает память. Содержащиеся в какао антиоксиданты улучшают мозговое кровообращение, что положительно сказывается на работе мозга.

  5. Выравнивает цвет лица за счет жирных кислот в составе.

  6. Защищает от астмы, бронхита. Какао-порошок содержит алкалоиды — теобромин и теофиллин. Эти природные соединения помогают в лечении и профилактике болезней органов дыхания.

Как правильно готовить какао

Диетология

Диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики

Для ежедневного употребления людям с нормальным весом лучше всего пить какао на «половинном» молоке, то есть с добавлением воды в пропорции 50:50, рассказывала врач.

Для тех, кто страдает от избыточного веса, — на воде и без сахара. Лучше всего пить какао в первой половине дня, аналогично напиткам с кофеином. Незадолго до сна от какао стоит отказаться.

Важно: не переборщите с напитком! В идеале стоит выпивать кружку какао объемом 150-200 мл.

Автор текста:Софья Хромова
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