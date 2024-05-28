Сладкоежки оценят: вкусный напиток, который поможет похудеть и забыть о голоде

Когда речь заходит о похудении, то многим приходят на ум строгие ограничения в питании, особенно отказ от сладкого и мучного. Однако диетологи заверяют: так вы точно долго не продержитесь, более того, заставите организм стрессовать, что только спровоцирует срыв и возврат лишних килограммов. Конфеты и хлеб можно есть, но только следите за их количеством. Также не забывайте про фрукты, овощи, мясо, рыбу, крупы и физические нагрузки.