Витамина С даже больше, чем в лимоне: чем полезна ягода костяника

Собирают костянику с июля по сентябрь. Так, в Министерстве экологии и природопользования Московской области
Согласны, найти в лесу костянику сложнее, чем другие июльские ягоды — ту же чернику или созревающую бруснику. Но, если вам повезет или вы знаете места, плоды этого травянистого растения стоит попробовать: в этой ягоде тоже немало полезного.
От простуды и болезней почек
Как рассказал «Доктору Питеру» Иван Богданов, врач-терапевт Гатчинской клинической межрайонной больницы, внешне костяника напоминает красную смородину, только внутри у нее есть твердая косточка. По вкусу же она больше похожа на вишню.
Кстати, своей кислинкой костяника обязана большому содержанию витамина С: в 100 г его 44 мг при суточной норме для взрослого около 90 мг. Для сравнения: в лимоне аскорбинки около 40 мг, а в вишне — всего 17 мг.
Костянику можно есть как в сыром виде, так и в сушеном, а также готовить из нее варенье, джем, отвары, настойки.
Терапевт поликлинического отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы
По словам Ивана Богданова, кроме аскорбиновой кислоты, костяника содержит:
цинк,
железо (кстати, в сочетании с витамином С железо лучше усваивается),
магний,
флавоноиды (растительные пигменты, придающие яркую окраску плодам),
витамин Е (токоферол).
«Благодаря такому составу ягоды костяники обладают антиоксидантным, противовоспалительным, мочегонным и антимикробным действием», — пояснил Иван Богданов.
Употребление этой ягоды может помочь при лечении:
анемии,
ОРВИ,
заболеваний почек,
проблем с суставами,
болезней ЖКТ.
Однако, как и у любой ягоды, пусть даже самой целебной, у костяники есть свои противопоказания. Отказаться от нее надо людям с аллергией или непереносимостью ее компонентов. Страдающим рефлюксной болезнью (ГЭРБ) тоже стоит быть осторожнее.
«Поскольку ягода кислая и содержит в себе огромное количество аскорбиновой кислоты, при переедании может вызывать изжогу», — предупредил врач.