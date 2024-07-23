Витамина С даже больше, чем в лимоне: чем полезна ягода костяника

Собирают костянику с июля по сентябрь . Так, в Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили о старте ягодного сезона, а заодно напомнили, что костяника, в отличие от той же морошки, не занесена в региональную Красную книгу, поэтому собирать ее можно спокойно. Главное — не делать это рядом с оживленной трассой: как и грибы, плоды растений могут накапливать в себе разные вредные вещества, в том числе от проезжающих машин.