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Витамина С даже больше, чем в лимоне: чем полезна ягода костяника

Эта ярко-красная ягода чаще встречается в тундре или где-нибудь в горах, но ее можно найти и в обычном лесу. Например, в Подмосковье, где уже начался сезон сбора.

23 июля 2024Обсудить
Витамина С даже больше, чем в лимоне: чем полезна ягода костяника
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IStockphoto

Собирают костянику с июля по сентябрь. Так, в Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили о старте ягодного сезона, а заодно напомнили, что костяника, в отличие от той же морошки, не занесена в региональную Красную книгу, поэтому собирать ее можно спокойно. Главное — не делать это рядом с оживленной трассой: как и грибы, плоды растений могут накапливать в себе разные вредные вещества, в том числе от проезжающих машин.

Согласны, найти в лесу костянику сложнее, чем другие июльские ягоды — ту же чернику или созревающую бруснику. Но, если вам повезет или вы знаете места, плоды этого травянистого растения стоит попробовать: в этой ягоде тоже немало полезного.

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Как рассказал «Доктору Питеру» Иван Богданов, врач-терапевт Гатчинской клинической межрайонной больницы, внешне костяника напоминает красную смородину, только внутри у нее есть твердая косточка. По вкусу же она больше похожа на вишню.

Кстати, своей кислинкой костяника обязана большому содержанию витамина С: в 100 г его 44 мг при суточной норме для взрослого около 90 мг. Для сравнения: в лимоне аскорбинки около 40 мг, а в вишне — всего 17 мг.

Костянику можно есть как в сыром виде, так и в сушеном, а также готовить из нее варенье, джем, отвары, настойки.

Иван Богданов
Терапия

Терапевт поликлинического отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы

По словам Ивана Богданова, кроме аскорбиновой кислоты, костяника содержит:

  • цинк,

  • железо (кстати, в сочетании с витамином С железо лучше усваивается),

  • магний,

  • флавоноиды (растительные пигменты, придающие яркую окраску плодам),

  • витамин Е (токоферол).

«Благодаря такому составу ягоды костяники обладают антиоксидантным, противовоспалительным, мочегонным и антимикробным действием», — пояснил Иван Богданов.

Употребление этой ягоды может помочь при лечении:

  • анемии,

  • ОРВИ,

  • заболеваний почек,

  • проблем с суставами,

  • болезней ЖКТ.

Однако, как и у любой ягоды, пусть даже самой целебной, у костяники есть свои противопоказания. Отказаться от нее надо людям с аллергией или непереносимостью ее компонентов. Страдающим рефлюксной болезнью (ГЭРБ) тоже стоит быть осторожнее.

«Поскольку ягода кислая и содержит в себе огромное количество аскорбиновой кислоты, при переедании может вызывать изжогу», — предупредил врач.

Автор текста:Анастасия Романова
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