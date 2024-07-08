Что будет, если смотреть телевизор больше 4 часов в день

Для многих вечер за экраном телевизора — излюбленный вид досуга. Казалось бы, ну что тут такого — кто не хочет как следует отдохнуть и расслабиться после тяжелого рабочего дня?
Однако такое хобби может дорого обойтись вашему здоровью. Об этом в своем
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор
Как отмечает врач, слишком продолжительный (более 4 часов в день) просмотр телевизора может увеличить риск венозной тромбоэмболии в 1,35 раза.
«Для профилактики этого состояния необходимо чередовать периоды сидения с периодами движения», — отмечает Драпкина.
Справка
При венозном тромбозе в просвете вены, чаще всего в глубоких венах ног или таза, формируется тромб.
Если его кусочек оторвется, то у пациента разовьется тромбоэмболия. Сгустки могут попасть в легкие, вызывая легочную эмболию — и это состояние крайне опасно для жизни.
Чем еще опасен телевизор
К сожалению, на этом негативные последствия любви к телевизору и дивану не заканчиваются. Ученые Кембриджа выяснили: риск развития ишемической болезни сердца на 16% ниже у тех, кто проводит у телевизора меньше часа в день — по сравнению с теми, кто уделяет этому занятию 4 и больше часов в день. Снизить риск возможно, если сократить это время хотя бы до менее часа в день.
Многие вообще не могут уснуть без звука работающего телевизора. Однако на самом деле такой трюк только снизит качество вашего сна. Кроме того, синий свет от экрана телевизора провоцирует нарушение выработки мелатонина — гормона сна.
А еще любители телешоу и сериалов чаще других храпят. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской. По их данным, люди, которые проводят перед телевизором более четырех часов в день, страдают от храпа на 78% чаще.
Смотреть ТВ лучше только в этой позе
Если и смотреть телевизор, то точно не лежа. Врач-невролог Игорь Орлов советует делать это в кресле с подголовником для шеи. Дело в том, что если вы смотрите в экран в лежачей позе, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника — и ваша шея перегружается.
Кроме того, врач рекомендует делать перерывы каждые два часа просмотра.
Кстати
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