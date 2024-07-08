Что будет, если смотреть телевизор больше 4 часов в день

Справка

При венозном тромбозе в просвете вены, чаще всего в глубоких венах ног или таза, формируется тромб.

Если его кусочек оторвется, то у пациента разовьется тромбоэмболия. Сгустки могут попасть в легкие, вызывая легочную эмболию — и это состояние крайне опасно для жизни.