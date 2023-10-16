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32-летний мужчина ослеп на один глаз, выпив таблетку для повышения потенции

Молодой мужчина ослеп на один глаз после того, как выпил голубенькие таблетки для повышения потенции. Клинический случай описали медики Ирана.

16 октября 20231
потенция
Источник:

iStockphoto

Таблетки для повышения потенции у мужчин могут вызывать серьезные побочные эффекты. Один из таких был описан в медицинском журнале, публикующем отчеты о клинических случаях.

Выпив таблетку от эректильной дисфункции с активным веществом силденафил в составе, 32-летний житель Ирана полностью лишился зрения на правом глазу. У мужчины развилась комбинированная окклюзия центральной вены и артерии сетчатки. Причем анализы показали, что в целом мужчина здоров, никаких отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено, говорится в отчете врачей.

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Побочный эффект

Мужчина принял лекарство, чтобы удивить в постели свою партнершу, причем сразу максимальную дозу — 100 мг. Через три часа после приема лекарства у иранца внезапно перестал видеть правый глаз. Левый при этом был в полном порядке. Мужчина сразу же обратился за помощью к медикам. Они провели обследование и выяснили, что прием препарата от эректильной дисфункции, который усиливает приток крови к половому члену за счет расслабления кровеносных сосудов, дал побочный эффект.

У пациента обнаружились тромбы в сосудах, по которым кровь поступала в правый глаз и от него. Это привело к отеку центральной зоны сетчатки глаза. Давление из-за скопления жидкости вызвало физическое отделение сетчатки от остальной части глаза. 

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Не первый случай

Врачи пытались найти другие причины, которые могли вызвать тромбоз. Но в целом никаких невыявленных проблем со здоровьем у мужчины не обнаружилось.

У потерявшего зрение иранца даже спросили, не делал ли он недавно прививку от ковида. Но, как выяснилось, мужчина в недавнем прошлом не болел коронавирусной инфекцией и не был вакцинирован. Не нашлось у пациента и осложненной наследственности, никто из его родственников не страдал от проблем с тромбами. Это могло бы объяснить его состояние.

Изучение медицинской литературы показало, что ранее фиксировалось семь похожих случаев окклюзии сосудов сетчатки после применения лекарства для потенции с силденафилом.

«Мы сделали вывод, что силденафил может быть связан с тяжелыми сосудистыми нарушениями сетчатки у здоровых молодых людей, — резюмировали медики Тегерана. — Но точный механизм того, как препарат может повредить кровеносные сосуды глаз, неизвестен».

Ранее «Доктор Питер» рассказывал о случаях, когда 41-летний мужчина умер, выпив две таблетки для повышения потенции, а 52-летний молодожен в Подмосковье активно смешивал препарат от эректильной дисфункции с алкоголем и попал в больницу в тяжелейшем состоянии.

Автор текста:Анна Майская
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