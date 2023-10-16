32-летний мужчина ослеп на один глаз, выпив таблетку для повышения потенции

У потерявшего зрение иранца даже спросили, не делал ли он недавно прививку от ковида. Но, как выяснилось, мужчина в недавнем прошлом не болел коронавирусной инфекцией и не был вакцинирован. Не нашлось у пациента и осложненной наследственности, никто из его родственников не страдал от проблем с тромбами. Это могло бы объяснить его состояние.