32-летний мужчина ослеп на один глаз, выпив таблетку для повышения потенции

Таблетки для повышения потенции у мужчин могут вызывать серьезные побочные эффекты. Один из таких был описан в медицинском журнале, публикующем отчеты о клинических случаях.
Выпив таблетку от эректильной дисфункции с активным веществом силденафил в составе, 32-летний житель Ирана полностью лишился зрения на правом глазу. У мужчины развилась комбинированная окклюзия центральной вены и артерии сетчатки. Причем анализы показали, что в целом мужчина здоров, никаких отклонений в состоянии здоровья у него не обнаружено,
Побочный эффект
Мужчина принял лекарство, чтобы удивить в постели свою партнершу, причем сразу максимальную дозу — 100 мг. Через три часа после приема лекарства у иранца внезапно перестал видеть правый глаз. Левый при этом был в полном порядке. Мужчина сразу же обратился за помощью к медикам. Они провели обследование и выяснили, что прием препарата от эректильной дисфункции, который усиливает приток крови к половому члену за счет расслабления кровеносных сосудов, дал побочный эффект.
У пациента обнаружились тромбы в сосудах, по которым кровь поступала в правый глаз и от него. Это привело к отеку центральной зоны сетчатки глаза. Давление из-за скопления жидкости вызвало физическое отделение сетчатки от остальной части глаза.
Не первый случай
Врачи пытались найти другие причины, которые могли вызвать тромбоз. Но в целом никаких невыявленных проблем со здоровьем у мужчины не обнаружилось.
У потерявшего зрение иранца даже спросили, не делал ли он недавно прививку от ковида. Но, как выяснилось, мужчина в недавнем прошлом не болел коронавирусной инфекцией и не был вакцинирован. Не нашлось у пациента и осложненной наследственности, никто из его родственников не страдал от проблем с тромбами. Это могло бы объяснить его состояние.
Изучение медицинской литературы показало, что ранее фиксировалось семь похожих случаев окклюзии сосудов сетчатки после применения лекарства для потенции с силденафилом.
«Мы сделали вывод, что силденафил может быть связан с тяжелыми сосудистыми нарушениями сетчатки у здоровых молодых людей, — резюмировали медики Тегерана. — Но точный механизм того, как препарат может повредить кровеносные сосуды глаз, неизвестен».
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о случаях, когда 41-летний мужчина умер, выпив две таблетки для повышения потенции, а 52-летний молодожен в Подмосковье активно смешивал препарат от эректильной дисфункции с алкоголем и попал в больницу в тяжелейшем состоянии.