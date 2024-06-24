В Подмосковье женщина вырастила на ногах опухоли, самая маленькая размером с буханку хлеба

Так продолжалось до тех пор, пока 60-летней жительнице Подмосковья не стало совсем тяжело ходить и подниматься по лестнице. В итоге она наконец обратилась к врачам Видновской больницы. По словам медиков, кроме огромной липомы — новообразования подкожно-жировой клетчатки, состояние женщины усугубляли и другие, не менее серьезные патологии: сахарный диабет и избыточный вес.