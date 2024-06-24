В Подмосковье женщина вырастила на ногах опухоли, самая маленькая размером с буханку хлеба

Так продолжалось до тех пор, пока 60-летней жительнице Подмосковья не стало совсем тяжело ходить и подниматься по лестнице. В итоге она наконец обратилась к врачам Видновской больницы. По словам медиков, кроме огромной липомы — новообразования подкожно-жировой клетчатки, состояние женщины усугубляли и другие, не менее серьезные патологии: сахарный диабет и избыточный вес.
Операция, которую женщина так боялась целых 15 лет, заняла всего полтора часа. Хирурги удалили женщине 3-килограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную — на другой ноге, она была чуть меньше первой, достигнув «скромных» размеров буханки хлеба.
Как предупреждают врачи, несмотря на свою доброкачественность, липома со временем все-таки может стать опасной и переродиться в рак.
«Липома, вырастая до гигантских размеров, становится опасной, потому что может переродиться в онкологическую опухоль, нагноиться и причинять дискомфорт, мешая привычному образу жизни. Поэтому она требует регулярного наблюдения у врача и должна удаляться в плановом порядке», — пояснил Денис Мирошников, заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы.
Как
Кстати, в прошлом году другая жительница Подмосковья тоже долго не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому. На это ушло не 15 лет, а всего два года.
Думали липома, а оказался рак
Год назад в Новосибирске у 60-летней женщины на плече тоже быстро выросло подкожное образование, по виду оно напоминало пузырь. Местные врачи заподозрили липому и быстро ее удалили. Однако гистологическое исследование удаленных тканей показало, что это была вовсе не липома, а саркома — агрессивная форма рака кости.
Тогда женщину направили в Новосибирский онкодиспансер для обследования и наблюдения. Опухоль не заставила себя долго ждать: она вскоре вновь появилась на внутренней части руки, рядом с послеоперационным швом, и начала быстро расти. Сделали вторую операцию. К счастью, до метастазов дело не дошло, но женщине еще предстояло пройти лучевую терапию для профилактики рецидива.