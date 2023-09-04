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В Подмосковье женщина не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому

На это потребовалось два года. По словам женщины, она не обращалась за помощью, потому что образование не доставляло ей дискомфорта.

4 сентября 2023
В Подмосковье женщина не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому
Источник:
iStockphoto

Липома — доброкачественная опухоль, которая состоит из жировых клеток. У 54-летней жительницы Подмосковья она выросла на бедре. Несмотря на то что образование она заметила два года назад, удалять его женщина не торопилась. За это время из небольшой шишки уплотнение выросло до таких размеров, что стало заметным даже сквозь одежду.

В итоге пациентка оказалась в Сергиево-Посадской больнице. Обследование показало, что образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось в четырехглавой мышце бедра.

«Нам предстояло аккуратно извлечь липому — так, чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле, и мы удалили ее довольно быстро, несмотря на то что она находилась глубоко между мышцами. Объем извлеченного образования составил порядка двух литров, — рассказал Леонид Репин, хирург хирургического отделения №1 подмосковного стационара. 

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Как сообщают в минздраве Московской области, операция прошла успешно, в этот же день пациентка свободно гуляла по коридорам отделения. Сейчас женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение.

Можно сказать, что этой женщине повезло. Как предупреждают врачи, разрастание липомы в межмышечном пространстве могло вызвать атрофию мышц в дальнейшем, что сказалось бы на подвижности ноги и качестве жизни в целом. Кроме того, большая липома может привести к сдавливанию сосудистого пучка и вызвать нарушение кровоснабжения в ноге, а в запущенном состоянии вовсе привести к ее ампутации.

Автор текста:Анастасия Романова
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