В Подмосковье женщина не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому

Липома — доброкачественная опухоль, которая состоит из жировых клеток. У 54-летней жительницы Подмосковья она выросла на бедре. Несмотря на то что образование она заметила два года назад, удалять его женщина не торопилась. За это время из небольшой шишки уплотнение выросло до таких размеров, что стало заметным даже сквозь одежду.
В итоге пациентка оказалась в Сергиево-Посадской больнице. Обследование показало, что образование размером около 15 сантиметров в диаметре располагалось в четырехглавой мышце бедра.
«Нам предстояло аккуратно извлечь липому — так, чтобы не задеть и не повредить мышцы. К счастью, липома находилась в капсуле, и мы удалили ее довольно быстро, несмотря на то что она находилась глубоко между мышцами. Объем извлеченного образования составил порядка двух литров, — рассказал Леонид Репин, хирург хирургического отделения №1 подмосковного стационара.
Как
Можно сказать, что этой женщине повезло. Как предупреждают врачи, разрастание липомы в межмышечном пространстве могло вызвать атрофию мышц в дальнейшем, что сказалось бы на подвижности ноги и качестве жизни в целом. Кроме того, большая липома может привести к сдавливанию сосудистого пучка и вызвать нарушение кровоснабжения в ноге, а в запущенном состоянии вовсе привести к ее ампутации.