В Подмосковье женщина не хотела идти к врачам, пока не вырастила на бедре 2-литровую липому

Можно сказать, что этой женщине повезло. Как предупреждают врачи, разрастание липомы в межмышечном пространстве могло вызвать атрофию мышц в дальнейшем, что сказалось бы на подвижности ноги и качестве жизни в целом. Кроме того, большая липома может привести к сдавливанию сосудистого пучка и вызвать нарушение кровоснабжения в ноге, а в запущенном состоянии вовсе привести к ее ампутации.