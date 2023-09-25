Попытка №2: хирурги пересадили сердце генномодицифированной свиньи человеку

Операция проходила под руководством доктора Бартли Гриффита. Ранее врач уже делал подобное: в январе прошлого года он пересадил свиное сердце 57-летнему Дэвиду Беннету. Та история, увы, закончилась печально. Операция прошла без проблем, однако через два месяца пациент скончался от осложнений. Сердце прижилось, организм его не отторг, работало оно нормально, но при вскрытии врачи нашли в органе следы свиного цитомегаловируса из семейства герпесвирусов.