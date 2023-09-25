Попытка №2: хирурги пересадили сердце генномодицифированной свиньи человеку

Команда врачей из Балтимора во второй раз провела сложнейшую операцию — пересадку генетически модифицированного сердца свиньи человеку. Об этом рассказали в
Пациент — 58-летний Лоуренс Фосетт из города Фредерик, ветеран Военно-морских сил. Все прошло успешно: Лоуренс может самостоятельно дышать, его новое сердце работает нормально без вспомогательной аппаратуры.
Последний шанс
На рискованную операцию мужчина решился из-за последней стадии неизлечимой болезни сердца. Его случай осложнял длинный перечень других недугов. Поэтому в трансплантации сердца от человеческого донора Фосетту отказали.
Операция проходила под руководством доктора Бартли Гриффита. Ранее врач уже делал подобное: в январе прошлого года он пересадил свиное сердце 57-летнему Дэвиду Беннету. Та история, увы, закончилась печально. Операция прошла без проблем, однако через два месяца пациент скончался от осложнений. Сердце прижилось, организм его не отторг, работало оно нормально, но при вскрытии врачи нашли в органе следы свиного цитомегаловируса из семейства герпесвирусов.
Подготовка к операции
Врачи учли эту ошибку. Представители Медицинской школы Университета Мэриленда сообщили, что несколько раз проверили свинью на наличие цитомегаловируса.
Перед операцией свинья прошла через 10 генетических модификаций. Ее лишили трех генов, которые могли вызвать отторжение организмом человека, и добавили шесть человеческих генов. Еще сердце лишили возможности расти.
Сам Фосетт получил специальную терапию, чтобы сердце прижилось. Он прошел курс инъекций моноклонального антитела, блокирующего связанный с активацией иммунитета белок.
Подробнее о том, как проходит пересадка сердца от донора-человека и как долго будет работать орган, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Не только сердце, но и почки
Хирурги в качестве эксперимента пробовали пересадить и другие органы от свиньи человеку. Так, американские ученые смогли дважды провести подобные операции. Правда, почки пересаживали уже мертвым людям.
Медики из Нью-Йорка смогли трансплантировать почки ГМО-свиньи 57-летнему Морису Миллеру. К моменту операции мозг Миллера был мертв, однако сердце продолжало работать, и родные мужчины передали тело в дар науке. Операция прошла успешно, никаких признаков отторжения органа врачи не заметили.
Подобный случай описали ученые Университета Алабамы в Бирмингеме. Там модифицированные почки пересадили 52-летнему мужчине с умершим мозгом. Орган еще семь дней мог успешно производить мочу и фильтровать отходы.