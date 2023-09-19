Хирурги против жировых ловушек: почему липосакция не является средством для похудения

Кому показана такая операция, а кому придется сначала разбираться со своим здоровьем, обсудили врачи на круглом столе «Доктора Питера».
В клиниках, специализирующихся на пластической хирургии, операции липосакции проводятся ежедневно и в разных объемах. Процедура действительно популярна среди пациентов.
«Липосакция — одна из самых востребованных пластических операций, — говорит Егор Парыгин, пластический хирург Клиники Пирогова. — Чаще всего избавляются от избытков жировой ткани в области живота, боков, спины, бедер, рук».
«Это могут быть и маленькие операции по удалению жира из одной анатомической зоны, тогда она занимает не больше часа, — объясняет Илья Шевчук, пластический хирург клиники Grandmed. — Липосакция больших объемов, или скульптурирование, может занимать несколько часов».
По его словам, у мужчин проблемные зоны — это живот, поясница, шея; у женщин — живот, поясница, спина, бедра и плечи.
«Есть специфические зоны, так называемые „жировые ловушки“, откуда не уходит жир просто при похудении или занятиях спортом. Именно их и приходится корректировать хирургическим методом», — объяснил Илья Шевчук.
«У женщин „жировые ловушки“, как правило, гормональные, — отметила Ольга Гарц, эстетический пластический хирург Института красоты „Галактика“. — К нам за операцией чаще всего обращаются девушки, которые следят за весом, правильно питаются, занимаются спортом, но, несмотря на это, никак не могут избавиться от этих „ловушек“».
По словам Ольги Гарц, чаще на эту операцию идут все же женщины, для них более характерно желание видеть себя идеальными.
Владимир Головатинский, пластический хирург клиники A3beaute, отметил: выбирая зону для операции, в первую очередь хирург смотрит на то, чего хочет пациент. Но при этом он должен дать оценку этим желаниям как профессионал.
«Не всегда стоит отталкиваться от названных пациентом проблемных зон. Мы должны видеть и оценить с художественной, анатомической позиции, где есть „жировые ловушки“, где плохой тонус кожи — и там как раз не нужно делать липосакцию или делать ее в минимальном объеме».
«Чаще всего пациенты обращаются за уменьшением объемов области живота, боков, спины, далее следуют внутренняя поверхность бедер, область колен и плеч, — резюмировал Денис Соломицкий, пластический хирург клиники «Балтмед».
Ни много, ни мало
Липосакция не подходит тем, кто считает, что с ее помощью можно быстро сбросить лишний вес.
По словам Дениса Соломицкого, такая операция подойдет для пациентов:
с локальными отложениями жира — так называемыми «жировыми ловушками», с которыми пациент не может справиться самостоятельно;
с гинекомастией;
с целлюлитом;
после неудачной первичной липосакции;
желающих придать телу рельеф и гармоничные формы;
желающих прийти в форму после беременности.
«С помощью липосакции мы можем „слепить“ фигуру мечты пациента, прорисовать линии пресса, подчеркнуть красоту талии и спины, скорректировать линию бедер, уменьшить объем плеч», — прокомментировал Денис Соломицкий.
«Иногда пациенты с весом 150-200 кг считают, что это как волшебная палочка. Хирург взмахнет канюлей и избавит тебя от лишнего веса, — говорит Ольга Гарц. — Липосакция — это больше процедура для худых людей, помогающая избавиться от локального жира, а не обработка тела полностью».
По ее словам, без стресса для организма можно забрать 3-4 литра жира, что сравнимо с похудением на 3-4 кг. К тому же слишком большой объем операции увеличивает время ее проведения, а это дополнительная нагрузка на организм, что сказывается на процессе реабилитации, отметила она.
Эстетический пластический и челюстно-лицевой хирург Института красоты «Галактика»Карточка эксперта
«Вопреки распространенному мнению, большой лишний вес — не показание к применению липосакции, это не вариант похудения, — подтвердил Егор Парыгин. — Кроме того, по стандартам безопасности можно убрать не более 10% от массы тела».
По его словам, важно желание человека исправить диспропорции отдельных зон тела, сформировать привлекательный контур.
«Особенно актуальна она для коррекции зон, откуда объем не уходит ни от диет, ни от физических нагрузок, — подчеркнул Егор Парыгин. — Это так называемые „жировые ловушки“. Например, зона галифе (внешняя поверхность бедер), внутренняя поверхность бедра, область коленей, так называемый „вдовий горбик“, у мужчин — „спасательный круг“ в нижней части живота».
«Максимальный забор жира не определяется литрами, а считается от исходной массы тела пациента. Максимально можно забрать липоаспиратов в объеме не больше 7,5% от массы тела, — комментирует Владимир Головатинский. — А продолжительность операции не всегда удается выдержать короткую, особенно если она объединена с абдоминопластикой».
При этом он подтвердил, что липосакция — не способ борьбы с ожирением. Она направлена на формирование контуров тела. И это далеко не всегда коррекция какой-либо зоны с избытком жира. За липосакцией могут прийти очень худые пациенты с индексом массы тела 16 и люди с ИМТ около 40. Поэтому важно подходить к вопросу индивидуально, в зависимости от поставленной перед собой и хирургом цели.
Пациенты с малым индексом массы тела могут прийти на липосакцию для гармонизации контуров: в частности, увеличить или улучшить форму ягодиц, создав более изящные, эстетичные формы. В таком случае врачи направляют пациента к эндокринологу, назначают высококалорийную диету, чтобы пациент прибавил в весе и получил необходимые «строительные» материалы для операции, а также для того, чтобы минимизировать возможные риски.
Что касается пациентов с избыточной массой тела, то ИМТ выше 30 уже является прямым противопоказанием к операции. Здесь в дело должны вступать эндокринологи и бариатрические хирурги.
«И даже после похудения липосакция не станет процедурой номер один, — добавил Владимир Головатинский, — так как остается достаточно большой объем кожи. Тут нужна будет и абдоминопластика и подтяжка груди. Липосакция в таких случаях играет вспомогательную роль, а не выступает как самостоятельный инструмент».
В основном липосакцию выбирают люди с ИМТ от 20 до 30.
«Максимум мы можем взять пациента с ИМТ 32, если позволяет здоровье, — подчеркнул Илья Шевчук. — Не берем мы также людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, заядлых курильщиков — это влияет на заживление швов. Не стоит также обнадеживать пациентов, у которых завышены ожидания от операции, и они думают, что с ее помощью смогут радикально похудеть и кардинально изменить свою жизнь».
Проверенный метод
Существует несколько методик выполнения липосакции:
механическая или ручная (вакуумная);
вибрационная;
ультразвуковая;
водоструйная;
радиочастотная;
лазерная.
Самый распространенный способ, которым выполняется липосакция, — это вакуумная аспирация, когда через канюли под действием давления происходит забор жира.
— Это полностью механическая работа, которую выполняет хирург, — пояснил Илья Шевчук. — Также есть аппараты, которые помогают в работе — в зависимости от исходного случая: например, вибрационные системы.
— Хирург рукой чувствует слой, в котором он работает, регулирует, как забирается жир, — продолжила Ольга Гарц.
Владимир Головатинский подтвердил, что аспирационный метод доказал свою эффективность за многие годы его использования. Но в настоящее время он довольно консервативный. И если вести речь о липоскульптуре (локальной липосакции), то метод с использованием только канюли в 80% случаев может приводить к эстетическим осложнениям в виде неровностей и нерегулярности.
— Решением вопроса может стать совмещение аспирационного метода с вибрационной аппаратурой, так называемый протокол «SAFE-Lipo», — отметил он. — Эта методика тоже практикуется уже больше 10 лет, и благодаря ей удалось на порядок снизить процент эстетических осложнений. Сейчас им больше подвержены возрастные пациенты, а также люди с низким тургором и тонусом кожи.
— Во время вибрационной липосакции операция выполняется через небольшие разрезы в определенных точках на теле, — рассказал Денис Соломицкий. — С помощью вибрации мы можем тщательно проработать, разбить все жировые пакеты — как в глубоких, так и в поверхностных слоях жировой ткани.
— Сейчас всё популярнее становится VASER-липосакция, она считается методикой, дающей пластическому хирургу более широкие возможности для воздействия, а пациенту — наибольшую эстетическую удовлетворённость результатом, — добавил Егор Парыгин. — Особенности VASER-липосакции в том, что в ней используется ультразвук, воздействующий только на гидрофильные ткани, каковой является жировая, не затрагивая мышцы и кости. Под его воздействием жир превращается в эмульсию. Таким образом, меньше травмируются ткани и сосуды. Кроме того, эта технология максимально сохраняет целостность адипоцитов — жировых клеток, что даёт возможность проведения липофилинга и липоскульптурирования, когда за счёт собственной жировой ткани пациента мы формируем новый рельеф. Например, можно четко прорисовать рельеф пресса, те самые кубики; добавить объём туда, где есть его дефицит, — например, в ягодицы. После VASER-липосакции жировые клетки хорошо приживаются, что даёт более стойкий и ярко выраженный эффект операции.
Вопрос на поверхности
При липосакции неизбежно возникает вопрос — как поведет себя кожа.
— Хирурги стараются найти золотую середину, чтобы после липосакции кожа могла сократиться и не пришлось ее отрезать для достижения необходимого результата, — поясняет Илья Шевчук. — Поэтому первый вопрос: какой объем операции выполнить, чтобы не отрезать кожный лоскут.
Однако это возможно не всегда — поэтому, чтобы кожа не «повисла» на пациенте, липосакция часто сопровождается такими операциями, как брахиопластика и абдоминопластика, добавила Ольга Гарц.
— Убирать кожу необходимо только по показаниям, — комментирует Денис Соломицкий, — а именно при наличии избытка кожных покровов (определяется во время консультации), которые не смогут сократиться и вернуться в исходное положение после удаления избытка подкожно-жировой клетчатки. Липосакцию и абдоминопластику выполняют за одну операцию.
— При объёмной липосакции в области живота, если не убрать избытки кожи, мы просто не получим красивого эстетического эффекта, — уверен Егор Парыгин. — Такой комплекс операций на теле называется бодимоделирование — когда хирург за одно вмешательство удаляет и избытки жировой ткани, и кожной.
Абдоминопластику можно делать и без липосакции, если речь идет о диастазе — расхождении прямых мышц живота — или о так называемом кожном фартуке. В последнем случае избытки кожи формируются от потери жира при резком похудении или у женщин после родов, когда кожа на животе не возвращается в исходное положение, отметил Егор Парыгин. Здесь надо помнить: если через полгода после рождения ребёнка живот не стал плоским — он уже, увы, не вернётся к прежней форме. Диеты и физические упражнения здесь не помогут. Но чаще всего именно сочетание абдоминопластики и липосакции даёт наилучший эстетический эффект.
— Я все чаще совмещаю операции по удалению кожного лоскута с липосакцией, — отметил Владимир Головатинский. — Тем более, что сейчас мой среднестатистический пациент — женщина 35-45 лет, которая родила, кормила грудью, у нее есть небольшой диастаз, избыток кожи — при этом с плохим тонусом, т.к. она то растягивалась, то сокращалась. И весит она 65-70 кг. В 8 из 10 случаев задача тут — избавиться от «спасательного круга» так, чтобы пациентка могла без стеснения надеть открытый купальник. Такой результат возможен только при совмещении липосакции с абдоминопластикой — причем с переносом пупка.
Чтобы без последствий
Как и любое хирургическое вмешательство, липосакцию сопровождает послеоперационный период, возможны и осложнения — как общеклинические, так и специфические для этого вида операций.
— Неизбежный исход любой операции — это отек в послеоперационном периоде, а если область воздействия большая, то этот отек может занимать большую поверхность, — рассказал Илья Шевчук. — Поэтому комплекс реабилитационных процедур, в первую очередь, направлен на борьбу с ним, а также с другими нежелательными явлениями — болью, гематомами. Обязательное условие — ношение компрессионного белья. Мы смотрим на динамику сокращения кожи, заживления. Поэтому чаще всего необходимо месяц носить его постоянно, а затем 2-4 недели надевать только днем.
После операции Денис Соломицкий рекомендует пациентам:
воздержаться от физических нагрузок;
исключить тепловые процедуры (бани, сауны, горячий душ, ванны, бассейны);
носить компрессионное белье;
исключить воздействие УФ-облучения на область вмешательства;
всегда использовать солнцезащитный крем с фактором защиты более 50.
— В нашем деле очень важна командная работа врача и пациента на пути к фигуре мечты, — подчеркнул он, — поэтому необходимо строго соблюдать все рекомендации хирурга, чтобы избежать нежелательных последствий — например, пигментации.
Конечно, каждое оперативное вмешательство — это риск, а задача хирурга его минимизировать. Для этого мы тщательно собираем анамнез пациента, проводим предоперационное обследование, планируем ход операции, работаем в тандеме с анестезиологами и медицинскими сестрами, чтобы обеспечить лучший результат, а далее — комфортный и достаточный процесс реабилитации.
— Для достижения наилучшего эстетического эффекта и скорейшего снятия отёков, которые неизбежны после операции, у нас в клинике совместно с косметологами разработана специальная программа восстановления: лимфодренаж, прессотерапия, ультразвуковая терапия и другие аппаратные методики, — добавил Егор Парыгин. — Они хорошо помогают не только ускорить, но и пролонгировать результат.
По словам Ольги Гарц, возможными осложнениями при долгих операциях могут быть жировая эмболия и тромбоэмболия, поэтому предпочтительнее выполнять короткие операции на небольших объемах.
— Липосакция — это же не экстренная хирургия, где надо сделать все и сразу, — пояснила она. — В эстетической сфере надо работать деликатно и внимательно относиться к общему здоровью пациента. В принципе хотелось бы предостеречь всех пациентов, которые хотят получить все и сразу: при любой операции нужно понимать, что что-то может пойти не так в процессе реабилитации. Не нужно идти к хирургу как на маникюр!
Поэтому, в частности, каждый пациент должен быть полностью обследован — и идти на операцию только полностью здоровым.
— В послеоперационном периоде пациент неизбежно чувствует определенный дискомфорт, и это нормально, — продолжил мысль Владимир Головатинский. — Также перед операцией пациента обязательно нужно проинформировать об осложнениях, которые возможны в ходе липосакции и после нее, чтобы он подготовился.
Осложнения можно разделить на две группы:
Хирургические: кровотечение, воспаление, некроз кожных покровов, тромбоэмболия и жировая эмболия, нарушение баланса электролитов, перфорация внутренних органов.
Эстетические: появление избытков кожи, неровности и неоднородности кожи и подкожного слоя.
Эксперт отметил, что эстетические осложнения, конечно, не несут риска для жизни, но встречаются гораздо чаще. Иногда для их устранения требуется повторная операция.
В поисках альтернативы
Липосакция — достаточно радикальная операция, на которую решится не каждый. Но с точки зрения эффективности в локальном избавлении от жира альтернатив ей, похоже, нет.
— Если пришла девушка лет 20 с некоторым избыточным весом, которая заедала стресс и набрала 10 кг, то у нее два пути: быстрая пластическая хирургия или долгая диета и спортзал. Но я всегда говорю своим пациентам что здоровый образ жизни — это не альтернатива. Это всегда добавление к тому, чем мы занимаемся. Более того, я считаю, что это обязательный этап для улучшения качества кожи до того уровня, которого не поможет добиться косметология. — говорит Владимир Головатинский. — Основное преимущество липосакции в том, что она убирает объем жировых клеток в определенном месте и после, при сохранении пищевых привычек, значительно снижает риск избыточного отложения жира в этих проблемных зонах.
Также он отметил: ни одна косметологическая процедура не может стать альтернативой, например, абдоминопластике при большом избытке кожи.
— Конечно, человек может заняться спортом и похудеть в целом, но «жировые ловушки» просто так не уходят, — комментирует Илья Шевчук. — Альтернативные методики не дают результата на большой глубине и объемах. Например, ультразвуковой аппарат, который есть у нас в клинике, работает только на глубине 2 см. Так что полноценной замены липосакции нет.
— Единственный конкурент в избавлении от жира — это здоровое питание, нового ничего не придумали, — соглашается Ольга Гарц. — А вот помочь в работе с качеством кожи нам вполне может косметология. Ведь не всем нужно отрезать «лишнюю кожу». Кому-то достаточно косметологических процедур — и после операции это будет очень полезно. Также я после операции всем назначаю курс лимфодренажного массажа: после длительного ношения компрессионного белья лимфодренажная система не сразу включается в работу, и активизировать ее, согнать послеоперационный отек как раз поможет массаж.
— Косметолог — это тот врач, который отвечает прежде всего за качество кожи, а вот контуры и рельеф фигуры формирует пластический хирург, — соглашается Егор Парыгин. — Да, есть аппаратные методики и технологии массажа, которые могут обеспечить незначительный липолиз (расщепление адипоцитов), но всё же их первостепенная задача — омоложение и подтяжка кожи, а не сжигание жира. Поэтому видимого вау-эффекта можно добиться только после проведения липосакции.
— Обычно мы рекомендуем комбинировать липосакцию и, например, вариант аппаратного массажа — но уже после определенного срока реабилитации, — продолжил Денис Соломицкий. — Также эффективно использование различных методик косметологии: например RF-лифтинг, который поможет коже сократиться после удаления жировой ткани, и другие. Комбинируя методики, мы комплексно подходим к решению проблемы.
Назад пути нет?
Особенность липосакции в том, что жир уже не будет откладываться в тех зонах, откуда его «откачали». Но это не значит, что стоит пускаться во все тяжкие!
— Не буду никого обнадёживать: без нормализации питания, физических нагрузок и образа жизни стойкий эффект от липосакции вы вряд ли получите, — говорит Егор Парыгин. — То есть он, разумеется, будет, но можно его потерять. Дело в том, что наши жировые клетки — адипоциты — устроены таким образом, что они не могут размножаться делением. А вот увеличиваться такая клетка может до ста раз. Удалить абсолютно всю жировую ткань мы не можем: она участвует в гормональном балансе организма и по-своему полезна. Таким образом, какое-то количество жировых клеток остаётся, и при злоупотреблении, например, жирной пищей или фастфудом адипоциты начнут увеличиваться, добавляя объёмы. Поэтому мы всегда повторяем: липосакция — это не средство для ленивых! Это средство для тех, кто хочет быстро преобразиться и получить красивые контуры тела.
— Но в тех местах, где липосакцию не делали, например, в зоне шеи, груди и т.п., жир по-прежнему может откладываться, — предостерегает Владимир Головатинский. — Правда, чаще всего мои пациенты все-таки воспринимают операции как важный шаг к изменению себя, образа жизни. Все-таки липосакция — это серьезная операция с реабилитацией, дискомфортом, отеками. Многим жалко потраченных усилий, что стимулирует держать себя в руках. Чтобы пациент «разъедался» опять — такое бывает, но крайне редко.
— По моему опыту, у пациентов не возникает проблем с решением этого вопроса, — соглашается Денис Соломицкий. — Если видишь результат, его автоматически хочется поддерживать. Во время операции мы меняем систему отложения жировой ткани в организме. Что это значит? Проблемные места больше не будут таковыми. В области, где была выполнена липосакция, формируется соединительная ткань, а жировая теперь накапливается в меньшем объеме. Однако это не означает, что можно есть высококалорийные блюда и оставаться при этом в форме.
— «Мои» пациентки, как правило, — это девушки, которые и так следят за питанием, посещают спортзал. Для них не составляет труда поддерживать результат, — комментирует Ольга Гарц.
А Илья Шевчук говорит, что главное после операции — полюбить себя новую: в образе многое меняется, поэтому стоит приложить усилия, чтобы сохранить и не испортить то, что получилось после операции.