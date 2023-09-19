Хирурги против жировых ловушек: почему липосакция не является средством для похудения

— Если пришла девушка лет 20 с некоторым избыточным весом, которая заедала стресс и набрала 10 кг, то у нее два пути: быстрая пластическая хирургия или долгая диета и спортзал. Но я всегда говорю своим пациентам что здоровый образ жизни — это не альтернатива. Это всегда добавление к тому, чем мы занимаемся. Более того, я считаю, что это обязательный этап для улучшения качества кожи до того уровня, которого не поможет добиться косметология. — говорит Владимир Головатинский. — Основное преимущество липосакции в том, что она убирает объем жировых клеток в определенном месте и после, при сохранении пищевых привычек, значительно снижает риск избыточного отложения жира в этих проблемных зонах.