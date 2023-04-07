Московские хирурги сделали операцию на сердце ребенку, который весил всего 760 граммов

В Перинатальном центре ГКБ № 67 им. Ворохобова на свет появился малыш с аномально низкой массой тела: новорожденный весил всего 760 граммов. Врачи в первые часы жизни ребенка диагностировали у него патологию сердечно-сосудистой системы: большой открытый артериальный проток. Это приводило к сбросу дополнительных объемов крови из аорты в легочную артерию, и ребенка невозможно было отлучить от искусственной вентиляции легких.
Врачи пытались помочь малышу с помощью медикаментов, но лекарства в итоге оказались бессильны. Ребенка забрали на экстренную операцию.
Главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения города Москвы, кандидат медицинских наук
«В стандартной ситуации вскоре после рождения артериальный проток ребенка зарастает и превращается в непроходимую для крови артериальную связку. Однако в исключительных случаях этого не происходит, и тогда развивается патология. Зачастую она встречается именно у тех детей, которые родились раньше срока, —
В случае с новорожденным функционирующий артериальный проток не позволял ребенку дышать самостоятельно. Если бы не операция, то малыш не смог бы жить полноценной жизнью.
Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Он быстро восстановился после операции, врачи уже выписали его из больницы. Но медики будут следить за малышом еще какое-то время. Важно, чтобы не возникло осложнений и ребенок мог самостоятельно дышать и нормально развиваться.
Спасение малышки весом 490 граммов
Девочка родилась недоношенной, весом меньше 500 граммов. Состояние малышки оценивали как очень тяжелое. Она находилась в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, получала питание через зонд.
Но после усиленного питания и укрепляющих процедур — беби-йоги и массажа — девочка «вымахала» до 6 килограммов. Врачи показали фото — как сильно изменился ребенок всего за два с небольшим месяца.