Московские хирурги сделали операцию на сердце ребенку, который весил всего 760 граммов

«В стандартной ситуации вскоре после рождения артериальный проток ребенка зарастает и превращается в непроходимую для крови артериальную связку. Однако в исключительных случаях этого не происходит, и тогда развивается патология. Зачастую она встречается именно у тех детей, которые родились раньше срока, — говорит Сергей Мартиросян.

В случае с новорожденным функционирующий артериальный проток не позволял ребенку дышать самостоятельно. Если бы не операция, то малыш не смог бы жить полноценной жизнью.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Он быстро восстановился после операции, врачи уже выписали его из больницы. Но медики будут следить за малышом еще какое-то время. Важно, чтобы не возникло осложнений и ребенок мог самостоятельно дышать и нормально развиваться.