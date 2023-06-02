Личный опыт: американец Кевин рассказал, как за 100 дней сбросил 26 кг на фастфуде

«Гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы, ценного белка маловато, — рассказала эндокринолог Зухра Павлова. — Кроме того, жаренная во фритюре картошка и сама котлетка дадут перегруз по конечным продуктам гликирования, а это один из главных факторов старения. Также в бургере содержится множество трансжиров, которые очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Жирный соус к котлетке — это тоже исходник топлива для гликирования белков, по сути — катализатор перевода полезной пищи во вредную. Плюс уксус в кетчупе, а также много лишней соли. В итоге мы получаем достаточно серьезный удар по организму».