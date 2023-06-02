Личный опыт: американец Кевин рассказал, как за 100 дней сбросил 26 кг на фастфуде

«За 100 дней — минус 26 килограммов, а сахар и холестерин — в норме, хотя врачи ставили преддиабет». Это результаты удивительной диеты 56-летнего американца из Нэшвилла.
Свой марафон Кевин начал в феврале. Он поставил задачу — похудеть за 100 дней, питаясь исключительно фастфудом. 1 июня эксперимент закончился, и Кевин стал звездой. Он
5 секретов похудения от Кевина
Я ел исключительно 3 раза в день — ничего, кроме фастфуда.
Полностью отказался от перекусов.
Мой секрет — съедать только половину порции за один прием пищи.
Я разделял каждый прием пищи, который получал из сети ресторанов быстрого питания, на два. Вторую половину своего завтрака доедал в обед.
Я не пил газировку, только чистую воду.
Отказался от алкоголя на 100 дней.
Не надо демонизировать еду, не важно, что вы едите, важно сосредоточиться на размере порции. Хотите похудеть — уменьшите количество съеденного. Хотя, конечно, в еде из ресторанов быстрого питания маловато нужных макро- и микроэлементов».
Побочный эффект
Кевин был так убедителен в своем стремлении сбросить вес на фастфуде, что даже заразил в ходе эксперимента свою супругу: она присоединилась к мужу на 40-й день марафона. За два месяца диеты она сбросила 8 килограммов.
Побочным эффектом такого питания, как ни странно, стало снижение уровня сахара и холестерина в крови. Кевин признался, что сейчас у него показатели вполне здорового человека: «Раньше у меня был преддиабет, а сейчас уровень сахара в здоровом диапазоне».
А что говорят врачи
На самом деле количество калорий — один из самых важных факторов для худеющих. И не так важно, из каких продуктов вы их берете, главное — не переедать.
Другое дело, насколько вредна для организма диета, подобная той, что придерживался Кевин. «Доктор Питер» собрал мнения врачей.
«В одном бигмаке порядка 500 ккал, но в общем в нем нет ничего особенно вредного: соус (некоторое количество в день можно), булочка — углеводы, кунжут — источник кальция, огурцы, зелень и лук — источники клетчатки, сыр, рубленый бифштекс на гриле (он полезнее жареного в масле), — разъяснила „Доктору Питеру“ врач-терапевт, диетолог Елена Черненко. — Если есть только бигмак, ничего плохого в этом нет — при условии, что он будет заменять полноценный прием пищи».
Это удар по организму
Эндокринолог Зухра Павлова отмечает, что считать только калории — не совсем правильный подход к питанию. Важно также учитывать баланс белков, жиров и углеводов. В идеале он должен быть в пропорции 40/30/30.
«Гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы, ценного белка маловато, — рассказала эндокринолог Зухра Павлова. — Кроме того, жаренная во фритюре картошка и сама котлетка дадут перегруз по конечным продуктам гликирования, а это один из главных факторов старения. Также в бургере содержится множество трансжиров, которые очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Жирный соус к котлетке — это тоже исходник топлива для гликирования белков, по сути — катализатор перевода полезной пищи во вредную. Плюс уксус в кетчупе, а также много лишней соли. В итоге мы получаем достаточно серьезный удар по организму».