Для счастливой старости важно не только сохранить свое тело в форме, но и сберечь мозг. Есть несколько простых правил, которые помогут замедлить старение этого органа.
Занимайтесь спортом на природе
С возрастом наш мозг меняется. Примерно к 60 годам лобная доля и гиппокамп, области, которые ответственны за когнитивные функции и кодирование новых воспоминаний, начинают сокращаться. Мозг начинает производить меньше дофамина и серотонина, что может привести к депрессии. Кроме того, в этом возрасте возрастает риск болезни Альцгеймера.
В этот период особенно важно не забывать о физических нагрузках. Спорт не только повышает настроение и держит в тело в тонусе, но и помогает на клеточном уровне, увеличивая количество митохондрий в клетках мозга.
Однако, выяснили ученые, очень важно тренироваться вне границ районов с высоким уровнем загрязнения.
В журнале
Все дело в том, что загрязненная атмосфера вызывает окислительный стресс, который провоцирует повреждение нейронов.
Избегайте открытого огня
По словам
Это вещество выступает катализатором образования соединений, которые могут повредить клетки мозга или спровоцировать их гибель. Кроме того, магнетит вызывает деменцию и болезнь Альцгеймера. Причем исследования показывают, что в странах, где чаще используют дровяные печи и камины, старческое слабоумие встречается чаще.
Так что разводить дома открытый огонь — довольно неудачная идея. Даже если печь хорошо закрыта, дымоход работает исправно, опасные частицы все равно попадают в атмосферу.
Есть поменьше углеводов
Американские и британские ученые
В последнее время изменения мозга, которые обычно связывают со старением, начали фиксировать даже у молодых людей. Специалисты считают, что виной тому — богатая углеводами пища.
Все дело в том, что с высоким содержанием углеводов с возрастом дестабилизирует функциональную связь между областями мозга, что вызывает ухудшение когнитивного восприятия.
Следите за давлением
Гипертоники, которые ничего не делают для контроля давления, чаще страдают от инсульта и более подвержены снижению когнитивных функций.
В ходе исследования
Все дело в том, что повышенное давление приводит к ослаблению кровоснабжения нервной ткани и, как следствие, к гибели нейронов и старению мозга.
Поэтому очень важно следить за уровнем давления — и при необходимости делать все, чтобы привести его в норму
Ешьте баклажаны, перец и помидоры
Для нормально работы мозга очень важны глиальные клетки: они поддерживают нейроны, доставляют питательные вещества и удаляют отходы.
Для того чтобы сберечь глиальные клетки, нужно налегать на продукты с флавонидами. Эти соединения оказывают на клетки противовоспалительное действие, защищают их от старения.
Флавониды есть в следующих продуктах:
Красный и желтый перец
Баклажаны
Зеленые листовые овощи
Помидоры
Следите за здоровьем щитовидной железы…
Если активность щитовидной железы снижена, у человека ухудшается память и снижаются когнитивные функции. Гипотиреоз проявляется через апатию, сонливость, проблемы с памятью, депрессивные состояния.
Другие симптомы проблем с щитовидной железой:
Лишний вес
Редкий пульс
Проблемы с менструальным циклом / потенцией.
…и за слухом
У людей с плохим слухом значительно повышается риск слабоумия.
Дело в том, что человеку с плохим слухом приходится напрягаться для того, чтобы услышать разговор и расшифровать слова. В долгосрочной перспективе такое положение дел не сулит ничего хорошего.
Кроме того, глухота делает человека более социально изолированным, что тоже негативно сказывается на когнитивных способностях.
По этой причине слух нужно беречь смолоду. Или не стесняться носить слуховые аппараты — если вы уже отмечаете проблемы.
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