Есть поменьше углеводов

Американские и британские ученые решили проследить , как различные диеты влияют на возрастные изменения в мозге. Выяснилось, что благотворней всего на этот орган влияет низкоуглеводная кетогенная диета.

В последнее время изменения мозга, которые обычно связывают со старением, начали фиксировать даже у молодых людей. Специалисты считают, что виной тому — богатая углеводами пища.

Все дело в том, что с высоким содержанием углеводов с возрастом дестабилизирует функциональную связь между областями мозга, что вызывает ухудшение когнитивного восприятия.

Следите за давлением

Гипертоники, которые ничего не делают для контроля давления, чаще страдают от инсульта и более подвержены снижению когнитивных функций.

В ходе исследования неврологи из Университета Калифорнии сравнили состояние здоровья 579 человек, измерив их давление и просканировав головной мозг. Негативные структурные изменения в мозге были замечены даже у тех участников, у которых давление было повышено незначительно. Как говорят врачи, мозг этих людей выглядел на 7 лет старше, чем у их ровесников.

Все дело в том, что повышенное давление приводит к ослаблению кровоснабжения нервной ткани и, как следствие, к гибели нейронов и старению мозга.

Поэтому очень важно следить за уровнем давления — и при необходимости делать все, чтобы привести его в норму