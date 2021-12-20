Рак, лечение СOVID-19 и самоизоляция

- Как от коронавируса лечат людей, которые прямо сейчас проходят через противоопухолевую терапию?

- Никакого особо лечения коронавируса у онкобольных нет.

Единственное, что мы им можем предложить — трансфузия «антиковидной» плазмы. Против такого способа не так давно выдвинули предостережение в ВОЗ — мол, это дорого и не особо эффективно, а кроме того, сопряжено с рисками заражения.

В России это останется еще на какое-то время, безусловно.

Другой вопрос, что если человек принимает противоопухолевое лечение, то в случае заражения он вынужден отправиться на самоизоляцию домой — даже если получал химиотерапию на отделении.

Либо, если его состояние не позволяет находиться дома без присмотра врача, то его отправляют в ковидный стационар, где его будут лечить от коронавируса.

К сожалению, ковид-стационары — это места для больных инфекцией в острой форме, не подразумевающие поддерживающей терапии.

Мы знаем о ключевых стационарах, в которые можно было бы направлять пациентов — поскольку там, например, есть хорошие службы по курации каких-либо осложнений.

Но не всегда в этих стационарах есть места и нет единого алгоритма, который позволил бы отправить пациента в нужный стационар по справедливости.