Чем раньше удается обнаружить рак груди, тем больше шансов на оптимистичный прогноз. И чем дольше мы тянем с обследованием и постановкой диагноза, тем меньше мы проживем в итоге. Рак молочной железы считается самым часто встречающимся видом злокачественных опухолей у женщин. В России распространенность рака молочной железы за 10 лет (с 2007 по 2017 год) выросла на 43 процента (456,6 заболевших на 100 тысяч населения). Сформировалась и тенденция к «омоложению»: в группе с 14 до 45 лет заболеваемость увеличилась на 65 процентов.
Чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, в нашей стране существует программа скрининга. Женщина от 40 до 75 лет включительно один раз в два года проводится маммография обеих молочных желез в двух проекциях. Однако несмотря на эти рекомендации, на 1 и 2 стадии обнаруживается только чуть больше 60 процентов рака молочных желез. Соседняя Финляндия же достигла в диагностике и лечении рака груди одних из лучших показателей в мире.
Хелена Пуонти
Медицина
Микрохирург, ведущий финский пластический хирург, маммолог-онколог
- Пятилетняя выживаемость при раке груди в Финляндии составляет 92 процента, десятилетняя — 87 процентов, — привела цифры главный врач финской клинике «Хелена», онкопластический хирург Хелена Пуонти. — В стране существует Национальная система скрининга рака, которая действует еще с 1986 года.
Финские женщины проходят маммографическое обследование так же как и в России, раз в два года. Но возраст для такой процедуры ограничен от 50 до 69 лет.
85 процентов все женщин, которые получили приглашение на скрининг, его проходят.
- У нас постоянно напоминают жителям, насколько важно выявлять опухоль на самой ранней, доклинической стадии, когда заболевание можно полностью вылечить, — объяснила Хелена Пуонти.
Второй важный момент, девочек еще со школы учат, как правильно проводить самообследование. Женщины не пренебрегают этой простой и, казалось бы, банальной мерой. Благодаря этому жительницы Суоми обращаются за медицинской помощью вовремя.
Конечно же, большую роль играет сама система здравоохранения. Так как вся диагностика и лечебная помощь построена исключительно на принципах доказательной медицины. Любой диагноз подтверждается гистологическим исследованием, лечение проходит по стандартам, результативность которых проверена годами.
- В 75 процентах случаев удается сохранить форму груди, если же проводится мастэктомия — выполняется реконструкция молочной железы, — рассказала Хелена Пуонти.
Реабилитацию пациенток начинают еще во время лечения. Группы по реабилитации после рака груди в Финляндии набирают несколько раз в год на базе государственных рекреационных центров. Реабилитация обязательно включает группы поддержки «равных равными» — это означает, что прошедшие лечение пациентки оказывают поддержку тем, кому еще предстоит лечение.
Как правильно проводить самообследование, насколько часто проходить скрининг можно узнать на бесплатном вебинаре финской общественной организации «TunneRintasi» и «Клиники Хелена» 10 ноября 2021 года в 19.00. Зарегистрироваться можно
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