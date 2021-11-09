Чем раньше удается обнаружить рак груди, тем больше шансов на оптимистичный прогноз. И чем дольше мы тянем с обследованием и постановкой диагноза, тем меньше мы проживем в итоге. Рак молочной железы считается самым часто встречающимся видом злокачественных опухолей у женщин. В России распространенность рака молочной железы за 10 лет (с 2007 по 2017 год) выросла на 43 процента (456,6 заболевших на 100 тысяч населения). Сформировалась и тенденция к «омоложению»: в группе с 14 до 45 лет заболеваемость увеличилась на 65 процентов.

Чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, в нашей стране существует программа скрининга. Женщина от 40 до 75 лет включительно один раз в два года проводится маммография обеих молочных желез в двух проекциях. Однако несмотря на эти рекомендации, на 1 и 2 стадии обнаруживается только чуть больше 60 процентов рака молочных желез. Соседняя Финляндия же достигла в диагностике и лечении рака груди одних из лучших показателей в мире.