Думать о болезнях неприятно и даже страшно. Увы, для многих девушек именно психологический дискомфорт и желание отгородиться от потенциальной опасности становятся причиной того, что они стараются минимизировать общение с врачами. Особенно, если речь заходит о вероятном развитии онкологии.

Рак груди — распространенное заболевание, но зачастую на ранних стадиях оно протекает бессимптомно. А раз ничего не болит, то и поводов для беспокойства как будто бы нет. Однако всем девушкам старше двадцати лет стоит как минимум проводить самостоятельные осмотры, а после сорока лет регулярно проходить маммографию. К сожалению, самостоятельный осмотр молочных желез не всегда может сработать: не будучи специалистом легко пропустить новообразование небольшого размера. Поэтому полагаться исключительно на него не стоит.

Наиболее подходящим временем для выполнения самостоятельного осмотра молочной железы считается период примерно 5-7 дней спустя после окончания менструации, когда молочная железа менее напряжена. Если у вас нет менструального цикла, вы можете выбрать один конкретный день в месяце и проводить обследование именно в эту дату. Важно определить нормальное состояние груди и ориентироваться на него. Смещение сосков, неровность и морщинистость кожи, заметное набухание груди, хотя в это время нет менструации — все это может быть тревожными признаками.