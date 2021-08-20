Ранняя диагностика рака груди — залог его успешного лечения. Но как обнаружить и распознать болезнь на начальной стадии, что предпринять, чтобы остановить развитие онкологии? О самых важных правилах рассказал «Доктору Питеру» врач-онколог, маммолог онкологического центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Илья Шипилов.
Илья Шипилов
Медицина
Врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, хирург высшей категории.
Думать о болезнях неприятно и даже страшно. Увы, для многих девушек именно психологический дискомфорт и желание отгородиться от потенциальной опасности становятся причиной того, что они стараются минимизировать общение с врачами. Особенно, если речь заходит о вероятном развитии онкологии.
Рак груди — распространенное заболевание, но зачастую на ранних стадиях оно протекает бессимптомно. А раз ничего не болит, то и поводов для беспокойства как будто бы нет. Однако всем девушкам старше двадцати лет стоит как минимум проводить самостоятельные осмотры, а после сорока лет регулярно проходить маммографию. К сожалению, самостоятельный осмотр молочных желез не всегда может сработать: не будучи специалистом легко пропустить новообразование небольшого размера. Поэтому полагаться исключительно на него не стоит.
Наиболее подходящим временем для выполнения самостоятельного осмотра молочной железы считается период примерно 5-7 дней спустя после окончания менструации, когда молочная железа менее напряжена. Если у вас нет менструального цикла, вы можете выбрать один конкретный день в месяце и проводить обследование именно в эту дату. Важно определить нормальное состояние груди и ориентироваться на него. Смещение сосков, неровность и морщинистость кожи, заметное набухание груди, хотя в это время нет менструации — все это может быть тревожными признаками.
Прислушиваться к специалистам
Представим ситуацию: ощупывая молочные железы и подмышечную область, девушка обнаруживает уплотнение. Она, естественно, сразу пугается. Стоит ли так делать? Нет. Стоит ли сразу пойти ко врачу? Безусловно! Доктор обсудит с вами беспокоящие симптомы, уточнит ряд вопросов, например, выяснит, были ли онкологические заболевания в вашей семье, каков ваш гинекологический анамнез, проведет осмотр молочных желез и периферических лимфатических узлов. В случае необходимости направит на дополнительное обследование.
Существует ряд методов диагностики рака груди. К основным относятся следующие исследования:
УЗИ молочных желез. Ультразвуковые датчики позволяют изучить структуру ткани молочной железы и определить патологические образования.
Маммография. Рентгенологическое исследование молочных желез является основным методом диагностики, поскольку позволяет судить о природе патологических образований в молочных железах. Кроме того, с помощью маммографического исследования выполняют и прицельную биопсию.
МРТ молочных желез. Магнитно-резонансная томография позволяет получить максимально четкие изображения молочной железы, а значит, и детально рассмотреть, где ткань здоровая, а где — нет. Кроме того, МРТ могут проводить с контрастом: он также позволяет оценить изменения в молочных железах. Вопреки распространенному мнению, это достаточно безопасный вид диагностики, пользоваться которым разрешается даже беременным и кормящим девушкам.
Кор-биопсия. Специальной иглой берут образец материала из найденного образования, чтобы подтвердить точный диагноз. Кроме того, иммуногистохимическое исследование взятого материала позволяет определить ряд важнейших параметров — например, чувствительность опухоли к гормонотерапии и таргетной терапии.
Знать свой организм
Как показывает опыт наблюдения, до десяти процентов от общего числа онкологических заболеваний молочных желез приходится на наследственные заболевания. Однако есть и ряд других факторов, которые влияют на попадание в так называемую «группу риска». Так, например, если женщина моложе тридцати лет подвергалась лучевой терапии, то вероятность развития рака молочных желез возрастает. Это же касается и тех, у кого в анамнезе раннее начало менструаций (до 12 лет), поздняя менопауза (в возрасте старше 55 лет) или поздняя беременность.
С пристальным вниманием за своим здоровьем следует относиться тем, кто сталкивался с травмами груди или онкологическими заболеваниями, особенно по гинекологии. Ходят слухи, что провоцировать появление рака могут импланты, хотя на самом деле они чаще всего состоят из силиконовых гелей и никак не могут повлиять на развитие раковых клеток в тканях. Но вот благодаря тому, что обладательницы имплантов регулярно должны проходить маммографию, обнаружить болезнь на ранней стадии гораздо легче: при осмотре врач может обратить внимание на изменения, которые долгое время оставались бы скрыты, если бы пациентка не проходила обследование.
Быть на шаг впереди
Один из самых пугающих женщин аспектов лечения — необходимость мастэктомии, хирургического удаления молочных желез. Нередко мастэктомия включает удаление не только непосредственно молочной железы, но и окружающих мышц, а также лимфоузлов. Выбор конкретной методики зависит от возраста пациентки, её состояния здоровья, типа и стадии развития рака. Как мы уже отмечали, существует генетическая предрасположенность к раку груди и, увы, наиболее эффективным средством в этом случае действительно является операция.
Особенность рака молочной железы в том, что болезнь «продвигается» и за пределы непосредственно железы — в лимфатические узлы. И даже маленькая опухоль может распространиться дальше — именно в этом кроется причина широкого применения операций, при которых полностью удаляется молочная железа и жировая клетчатка, в которой находятся ближайшие лимфатические узлы: чтобы избежать рецидива.
После операции тщательно исследуется удаленное новообразование: это помогает понять, насколько велик риск распространения болезни. Регулярное прохождение контрольных обследований позволит не только справиться с опасениями, но и обнаружить отклонения на ранней стадии: чем раньше начать лечение, тем больше шансов одержать победу в битве за свое здоровье.
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