Рак молочной железы считается самым частым видом онкологии у женщин в России, европейских странах и странах Северной Америки. К тому же прирост выявленных случаев за десять лет составил более тридцати процентов. И еще более печальная статистика, смертность в России от рака груди только увеличивается, хотя в среднем по миру — несколько снижается.

Какую роль в возникновении онкологии молочной железы играет наследственность? И как определить риски заболеть до появления опухоли? На эти вопросы ответил хирург-онколог онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПБГУ Александр Петрачков.