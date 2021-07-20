Рак молочной железы считается самым частым видом онкологии у женщин в России, европейских странах и странах Северной Америки. К тому же прирост выявленных случаев за десять лет составил более тридцати процентов. И еще более печальная статистика, смертность в России от рака груди только увеличивается, хотя в среднем по миру — несколько снижается.
Какую роль в возникновении онкологии молочной железы играет наследственность? И как определить риски заболеть до появления опухоли? На эти вопросы ответил
Александр Петрачков
Онкология
Хирург-онколог онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПБГУ
Мы знаем, что примерно от пяти до десяти процентов всех случаев рака молочной железы связаны с наследственностью. Есть предрасположенности доставшиеся нам от родителей, либо приобретенная в текущем поколении, так как некоторые проблемы с генами были у обоих родителей, и они передали эти «проблемные гены» своим детям.
Как заподозрить у себя предрасположенность? Чаще всего рекомендовано тестирование крови методом ПЦР — это самый частый и легкодоступный способ, при котором выявляют восемь наиболее распространенных мутаций, например в гене BRCA. Однако эти мутации были выявлены специально у славянского населения, поэтому не всегда они могут соответствовать действительности. Дополнительно мы можем использовать метод полногеномного секвенирования нового поколения.
Выбор метода чаще всего определяет врач-генетик. Но есть определенные предпосылки, когда мы можем тот или иной способ рекомендовать. Показания к генетическому тестированию: если у вас в возрасте до 50 лет кто-то болел раком молочной железы, или раком предстательной железы, или раком поджелудочной железы. Или два родственника по одной линии болели одним и тем же видом рака. Или мужчина болел раком молочной железы.
Практически все женщины, у которых выявляется рак молочной железы, должны проходить генетическое тестирование, потому что иногда это очень сильно влияет на выбор тактики лечения. Поговорите со своим онкологом, может он предложит вам дополнительно проконсультироваться у генетика, чтобы понять, как выявить предрасположенность, и что с этим делать.
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