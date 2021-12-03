Почему мы судим о людях по внешности? Одна из догадок ученых на этот счет носит чисто утилитарный характер. Эволюционные биологи предполагают, что красота — это своеобразная подсказка, маркер высокой сексуальной продуктивности, способности к деторождению или «качества генов».
То есть наши «эстетические» предпочтения (особенно в отношении противоположного пола) имеют адаптивный, эволюционный характер. С этой точки зрения, людям, как правило, нравятся красивые, а вернее, симметричные лица. Строгая симметричность подсознательно рассматривается как признак высокого уровня точности развития, «высококлассная работа природы». Следовательно, организм с высокой симметрией должен быть носителем хороших генов и удачным партнером.
Екатерина Огарева
психология
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук
- При этом большинство конкретных исследований, в которых проводилась попытка выявить прямую положительную связь между привлекательностью и здоровьем, дали либо отрицательные результаты, либо чрезвычайно низкие и недостоверные подтверждения. Хотя есть отдельные данные о положительной связи показателей гормона эстрогена и внешней женской привлекательности, — поясняет психолог РАНХиГС Екатерина Огарева.
Еще одно предположение, почему все хотят быть красивыми — внешне привлекательные, «красивые» люди оцениваются другими более положительно. Об этом говорит ряд исследований.
- Красивым автоматически приписывается ряд качеств, казалось бы, с красотой непосредственно не связанных: дружелюбие, общительность, доброта, ум, — говорит Екатерина Огарева.
Красивые люди чаще оцениваются как профессионально компетентные и успешные (если речь идет о взрослых) или более преуспевающие в учебе (если речь о детях). Этот феномен получил в науке название «ореол привлекательности».
Понятия о красоте меняются
- В «Тихом Доне» Шолохова красавица-казачка Аксинья описывается, как обладательница «крутой спины», «налитых плеч» и в целом крепкой фигуры, — напоминает психолог. — В повести «Привычное дело» Белова деревенские мужики обращают внимание на полноту ног женщин — худые ими оцениваются как нездоровые, непривлекательные. На этих примерах становится понятно, что красота в данном случае воспринимается через призму крестьянской жизни, сосредоточенной на физическом труде, требующей силы и выносливости.
Но сейчас у городского жителя понятие внешней привлекательности заметно изменилось. Полнота часто стереотипно оценивается как признак «запущенности» и «неуспешности». Наиболее привлекательными являются субтильные «утонченные», подтянутые» и даже «просушенные» фигуры.
- Казалось бы, что плохого в том, чтобы быть ухоженным, здоровым и подтянутым? Конечно, ничего. Если речь идет действительно о здоровье и заботе о собственном теле, а не о болезненном стремлении перекроить себя под некие жесткие физические стандарты и насилии над собой, — считает Екатерина Огарева. — Изнуряющие упражнения, жесткие несбалансированные диеты, потребление сомнительных БАДов и, тем более, вызывание рвоты при переедании вряд ли могут рассматриваться как забота о себе.
Признаки серьезной болезни
- Один из распространенных сейчас стандартов женской красоты «худое тело + большая грудь» является объективно трудно достижимым с биологической точки зрения, — поясняет психолог. — Невозможность приблизиться к желаемому эталону (по крайней мере, естественным образом) порождает неудовлетворенность собственным телом, его обесценивание, неадекватное восприятие. Человек считает, что он выглядит хуже, чем на самом деле.
Навязчивый страх, который имеет невротический характер и связан с переживаниями, что человека не оценят или отвергнут из-за некоего (порой субъективно переживаемого) физического недостатка, лежит в основе специфического расстройства психики — дисморфофобии.
Эксперт отмечает, что пусковыми событиями для развития негативных переживаний могут послужить, например, необходимость демонстрировать свое тело, взгляд на себя в зеркало в освещенной примерочной, публичное взвешивание, занятия спортом и другие события.
Мысли об уродливости той или иной части тела чаще всего возникают после негативного замечания со стороны по поводу той или иной особенности внешности, или же при разглядывании себя в зеркале. Нередко сразу два эти фактора подкрепляют друг друга. Зеркало «подтверждает» критическую оценку окружающих, или напротив, мысли о наличии «физического недостатка», которые возникают при рассматривании себя в зеркале, подкрепляются услышанной от окружающих критикой.
Часто в историях о «непринятии своего тела» звучит мотив нарушения детско-родительских отношений, нетерпимости и критичности со стороны значимых взрослых, обращающих внимание на реальные или мнимые дефекты внешности ребенка.
Исследование на выборке шведских подростков 13-14 лет (а это самый опасный с точки зрения дисморфофобии возраст) с позитивным отношением к собственному телу, показало, что они сконцентрированы на функциональности тела (его возможностях приносить радость от активных занятий, спортивных игр и пр.), а не на внешности (соответствии эталону), также они довольно критично воспринимают транслируемые в СМИ идеалы красоты.
- Пожалуй — это и есть работающий вариант «принятия собственного тела», — говорит психолог.
Как принять свою внешность
Сформировать «защитный фильтр» восприятия агрессивно навязываемых стандартов красоты (за счет развития психологической образованности и медиаграмотности).
Развивать ценностное отношения к собственному телу: заботиться о его здоровье, работоспособности и функциональности, которые дают возможность активности, радости движения и физического удовольствия.
- Часто счастливые истории про похудение — это про возврат контроля над собственной жизнью и расширение возможностей (передвигаться, общаться, пробовать новое), про радость изменений и открытий, но не про максимальное приближение к «стандарту» и бесконечное чувство страха, вины и злости на себя, — обращает внимание Екатерина Огарева.
Стратегия быть самим собой, как можно честнее и полнее и следовать за своими желаниями и ценностями, не соответствуя чьему-то шаблону, открывает новый путь положительного отношения к себе самому, заботы о себе, большей ресурсности и открытости.
Кстати, психологи также отмечают, что лица с искренней улыбкой и «мягким» взглядом, воспринимаются как «привлекательные», даже если выглядят слегка несимметричными.
Внутреннее состояние способно сделать человека красивым вне зависимости от его возраста или соответствия внешнему стандарту. А вот зацикленность на собственных недостатках и нервозность оттолкнут даже от «идеально выглядящего» человека.
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