Исследование на выборке шведских подростков 13-14 лет (а это самый опасный с точки зрения дисморфофобии возраст) с позитивным отношением к собственному телу, показало, что они сконцентрированы на функциональности тела (его возможностях приносить радость от активных занятий, спортивных игр и пр.), а не на внешности (соответствии эталону), также они довольно критично воспринимают транслируемые в СМИ идеалы красоты.

- Пожалуй — это и есть работающий вариант «принятия собственного тела», — говорит психолог.

Как принять свою внешность

Сформировать «защитный фильтр» восприятия агрессивно навязываемых стандартов красоты (за счет развития психологической образованности и медиаграмотности).

Развивать ценностное отношения к собственному телу: заботиться о его здоровье, работоспособности и функциональности, которые дают возможность активности, радости движения и физического удовольствия.

- Часто счастливые истории про похудение — это про возврат контроля над собственной жизнью и расширение возможностей (передвигаться, общаться, пробовать новое), про радость изменений и открытий, но не про максимальное приближение к «стандарту» и бесконечное чувство страха, вины и злости на себя, — обращает внимание Екатерина Огарева.

Стратегия быть самим собой, как можно честнее и полнее и следовать за своими желаниями и ценностями, не соответствуя чьему-то шаблону, открывает новый путь положительного отношения к себе самому, заботы о себе, большей ресурсности и открытости.

Кстати, психологи также отмечают, что лица с искренней улыбкой и «мягким» взглядом, воспринимаются как «привлекательные», даже если выглядят слегка несимметричными.