Если говорить о новой коронавирусной инфекции, то этиотропного (против причины заболевания) лечения пока нет, но исследования в этой области проводятся во многих странах, и мы не можем исключить, что в ближайшее время появятся лекарственные средства, которые будут препятствовать распространению этого вируса в организме человека. Но пока от тяжелого течения болезни и смертельного исхода может защитить только вакцинация.

Результаты проведенных исследований это уже не раз доказали. В том числе, это касается и нашей отечественной вакцины «Спутник V». Результаты этой работы были опубликованы в журнале Lancet, кроме того, получены данные по эффективности и безопасности нашей вакцины в сравнении с другими вакцинами западного производства на многомиллионной когорте пациентов в Аргентине, которые подтвердили ее эффективность и безопасность.

В Италии, где привито 80 процентов населения, резко снизилось число пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые требуют проведения интенсивной терапии. Конечно, после прививки от ковида могут быть побочные эффекты , но, в основном это незначимые симптомы в виде повышения температуры и болезненности в месте инъекции.

Если вам повезло, и вы перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, то это не является гарантией того, что в ближайшие месяцы у вас не будет симптомов постковидного синдрома.

А это не только проявления депрессии, нарушенный сон, повышенная тревожность. Не исключен повышенный риск развития тромбоэмболических осложнений в виде инфаркта или инсульта спустя 2-4 месяца после выздоровления от COVID-19.