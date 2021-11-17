Самая актуальная тема осени и зимы: «как защититься от простуды и гриппа». К стандартному списку болезней больше года назад добавилась еще и новая коронавирусная инфекция, которая, как предполагается, к человеку с сильным иммунитетом не цепляется, или переносится в легкой форме.
Благодаря всевозможным видам довольно агрессивной рекламы многие уяснили, что без иммуномодуляторов нашему организму с вирусами не справиться. Мнение маркетологов поддерживают и многие врачи. Как на самом деле обстоят дела с средствами для подъема иммунитета? Способны ли они «прокачать» защиту нашего организма? Могут ли они навредить? На вопросы «Доктора Питера» ответила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова Ольга Кузнецова.
Ольга Кузнецова
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, представитель от России в Европейском подразделении Всемирной ассоциации врачей общей практики.
Как испытывают препараты
- Можно ли повысить иммунитет при помощи иммуномодуляторов?
- Сейчас аптеки и реклама предлагают всевозможные препараты, которые должны повысить иммунитет и сопротивляемость организма вирусам. Но нужно ли вообще поднимать иммунитет таким способом? Начнем с того, что каждое лекарственное средство должно пройти клинические испытания. И верим мы им только при одном условии — если это плацебо-контролируемые испытания.
Одной случайным образом сформированной группе людей назначается препарат, который решили исследовать, другой группе выдается плацебо (пустышка, внешне похожая на лекарственное средство, эффективность которого исследуют). За обеими группами наблюдают в течение определенного периода времени, когда заболеваемость респираторными инфекциями особенно велика, а затем по окончании периода наблюдения сравнивают, сколько людей переболело в основной группе, получавшей исследуемый препарат, и сколько заболело в той группе, которая получала плацебо.
Естественно лица, включенные в исследование, должны быть сопоставимы по полу и возрасту, а также имеющейся сопутствующей патологии. Заранее составляется протокол исследования, получается согласие его участников, вся процедура должна пройти одобрение локального этического комитета в той организации, где это исследование запланировано и проводится.
Уже из очень краткого описания этой процедуры становится ясно, что проведение клинических испытаний — а я не остановилась на всех деталях процесса — требует определенных финансовых и временных затрат. Но соблюдение этих условий необходимо, чтобы понять, что выздоровление от простудного заболевания произошло не само по себе в течение 7 дней, а потому, что пациенты получили некое лекарственное средство, которое так хорошо подействовало, что у людей, вошедших в основную группу, заболевание продолжалось недолго, либо они вообще не заразились в течение всего период подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, который у нас продолжается в течение 2-3 месяцев.
- Подобные исследования проводились?
- Для ответа на этот вопрос я хотела бы процитировать клинические рекомендации, подготовленные Союзом педиатров России «Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)», утвержденные Минздравом России в 2018 году, которые опираются на исследования с высокой степенью доказательности. В этом документе указано, что «не рекомендуется использование иммуномодуляторов с целью профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, так как надежных свидетельств о снижении респираторной заболеваемости под влиянием различных иммуномодуляторов нет. Не доказана также профилактическая эффективность растительных препаратов, витамина С, а также гомеопатических препаратов».
Опасные эксперименты
- Надо ли вообще стимулировать иммунитет?
- Иммунитет — одна из самых тонких систем нашего организма. Она очень многогранная, способна сама подстраиваться под ситуацию. Но чтобы понять, насколько иммунитет хорошо работает, надо провести полную иммунограмму (средняя цена на этот анализ колеблется в разных лабораториях от 10 до 15 тысяч рублей). Анализ покажет, что, например, у конкретного человека клеточный иммунитет снижен, а гумморальный в норме. Или, наоборот. Такие исследования проводятся, как правило, у пациентов с тяжелыми расстройствами иммунной системы.
- Чем опасно назначение иммуномодуляторов?
- Начнем с того, что иммуномодуляторы не имеют доказательной базы, мы просто не знаем, как и на что они влияют. Возможно, мы начнем стимулировать иммунитет и истощим его. И организм даст сбой, когда потребуется защита, и не справится с микробным или вирусным агентом. Мы не знаем, какие иммунные силы есть у пациента. И мы не рекомендуем препараты, которые не были должным образом испытаны.
Задумайтесь, почему такие замечательное средства, реклама которых встречается буквально на каждом углу, вы не найдете нигде, кроме России.
За рубежом иммуномодуляторы для профилактики ОРВИ не используются, но при этом число болеющих ОРВИ и гриппом в этих странах не выше, чем у нас.
- Однако очень часто иммуномодуляторы прописывают врачи в поликлиниках. Педиатры в большинстве случаев в схеме лечения указывают популярные свечи или этот же препарат в виде капель…
- В упомянутых мною клинических рекомендациях Союза педиатров России сказано: «При ОРВИ иногда рекомендуются интерфероногены, но следует помнить, что при их применении лихорадочный период сокращается менее чем на 1 сутки, то есть их применение при большинстве ОРВИ с коротким фебрильным периодом не оправдано. Результаты исследований эффективности использования иммуномодуляторов при респираторных инфекциях, как правило, показывают малодостоверный эффект. Препараты интерферонов, рекомендованные для лечения более тяжелых инфекций, например, вирусных гепатитов, при ОРВИ не используются».
Уж почему наши педиатры не следуют этим рекомендациям, я не могу сказать. Очень важно объяснять родителями, что ОРВИ имеют доброкачественный характер течения.
При этом никто не отменял симптоматического лечения, направленного на устранение ринита и ларингита. Для этого существует множество лекарственных средств, эффективных и безопасных. Единственная ситуация, которая может потребовать применения этиотропной (противовирусной) терапии — это заболевание гриппом, для лечения которого используются противовирусные препараты с доказанной эффективностью. Если говорить о том, что можно рекомендовать родителям для формирования здорового иммунитета детей — это здоровый образ жизни: хорошее питание, натуральные (а не пакетированные с большим количеством сахара) соки, физическая активность на воздухе, длительные прогулки.
Защищаем организм: витамин D и вакцина
- С иммуномодуляторами разобрались. Существует ли какой-то иной способ повысить иммунитет?
- Профессор нашей кафедры, Ольга Михайловна Лесняк, провела большое исследование. Выяснилось, что в нашем регионе, да и в России в целом, на фоне ощутимого дефицита ультрафиолета практически во всех регионах снижено содержание витамина D у взрослых людей. А ведь это довольно мощный стимулятор иммунитета. В связи с этим, лицам пожилого возраста Российская ассоциация ревматологов рекомендует ежедневно принимать витамин D в дозе 800 МЕ круглогодично.
- Вакцинация — способ простимулировать иммунитет?
- При вакцинации формируется специфическая защита организма от определенных вирусов и бактерий, которая и является средством первичной профилактики. Это безопасный и эффективный способ защитить от заболевания детей и пожилых людей, особенно имеющих тяжелые сопутствующие заболевания.
Исследования, результаты которых были опубликованы в одном из британских журналов, показали, что, например, прививка от пневмококка достоверно повышает выживаемость в группе 65+.
У нас в стране появилось слишком много «антиваксеров». Все забывают, что когда-то Екатерина II сама первой привилась от оспы, и сделала вакцину своему наследнику Павлу. И несмотря на высокую распространенность этого заболевания в тот период в России, они не заболели.
Если говорить о новой коронавирусной инфекции, то этиотропного (против причины заболевания) лечения пока нет, но исследования в этой области проводятся во многих странах, и мы не можем исключить, что в ближайшее время появятся лекарственные средства, которые будут препятствовать распространению этого вируса в организме человека. Но пока от тяжелого течения болезни и смертельного исхода может защитить только вакцинация.
Результаты проведенных исследований это уже не раз доказали. В том числе, это касается и нашей отечественной вакцины «Спутник V». Результаты этой работы были опубликованы в журнале Lancet, кроме того, получены данные по эффективности и безопасности нашей вакцины в сравнении с другими вакцинами западного производства на многомиллионной когорте пациентов в Аргентине, которые подтвердили ее эффективность и безопасность.
В Италии, где привито 80 процентов населения, резко снизилось число пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые требуют проведения интенсивной терапии. Конечно, после прививки от ковида могут быть побочные эффекты, но, в основном это незначимые симптомы в виде повышения температуры и болезненности в месте инъекции.
Если вам повезло, и вы перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, то это не является гарантией того, что в ближайшие месяцы у вас не будет симптомов постковидного синдрома.
А это не только проявления депрессии, нарушенный сон, повышенная тревожность. Не исключен повышенный риск развития тромбоэмболических осложнений в виде инфаркта или инсульта спустя 2-4 месяца после выздоровления от COVID-19.
В связи с этим, вне всяких сомнений необходимо сделать правильный выбор и пройти вакцинацию, чтобы защитить не только себя, но и своих близких, особенно пожилого возраста.
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