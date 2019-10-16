Академик РАН: «Эргоферон», «Анаферон» и другие «иммуномодуляторы» лечат только сахаром

В лаборатории МГУ проверили, что содержится в препаратах, разрекламированных как эффективные средства от ОРВИ, гриппа и других вирусных заболеваний. И в очередной раз убедились: в России ухитряются «лечиться» препаратами,в которых нет и никогда не было действующего вещества, способного хоть что-то изменить в организме.

Вице-президент Российской академии наук, академик Алексей Хохлов решил проверить гомеопатические и так называемые релиз-активные препараты, используя физико-химические методы. Купил в аптеке активно рекламируемые во время подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом «Анаферон», «Эргоферон» (производитель НПФ ООО «Материа Медика холдинг») и «Оциллококцинум» (производитель — французская компания «Буарон»), а заодно «АртроФоон» и «Субетта» тоже от компании «Материа Медика холдинг». И отдал их на масс-спектрометрический анализ (тонкий и чувствительный метод анализа, известного современной науке, который способен обнаруживать и регистрировать элементы на самых низких пределах) в лабораторию МГУ. Об этом академик Алексей Хохлов рассказал на свое странице в Фейсбук. Результаты исследования (есть в распоряжении «Доктора Питера») - более 10 страниц масс-спектрометрических графиков и их описания.

Вывод, сделанный исследователями, очередной раз показал, что Россия — одна из немногих стран, где умеют воздействовать на болезнь лекарствами, в которых нет действующего вещества:

- Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров. Большинство ядовитых веществ, будучи разбавленными до предела чувствительности метода масс-спектрометрии, не нанесет никакого вреда человеческому организму. А тут нас пытаются убедить в наличии лекарственного эффекта при еще больших разбавлениях, - поясняет академик РАН. - Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений (кроме сахаров). Предел обнаружения метода по пептидам и большинству органических соединений измеряется в фемтограммах, те есть (10 в минус 15-й степени). Собственно говоря, результат подтверждает заявленный производителями состав, свидетельствующий о фактическом отсутствии действующего вещества.

Алексей Хохлов уточняет, что подразумевается под сахарами: «четыре из названных лекарственных препаратов – это в основном лактоза (иногда с примесью других сахаров), а Субетта – это в основном изомальтит. Лактоза и изомальтит принадлежат к классу сахаров. Важно, что кроме сахаров в таблетках не обнаружено других соединений».

Тем временем в инструкциях к «Эргоферону» и «Анаферону» сказано, что препараты оказывают «иммуномодулирующее и противовирусное действие» при инфицировании едва ли не всеми вирусами, за исключением разве ВИЧ, и даже «предупреждает развитие суперинфекций». Утверждается, что «экспериментально и клинически установлена эффективность в отношении разных вирусов. Однако — цитата из инструкций: «Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание активных компонентов препарата в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики».

Те же «проблемы с фармакокинетикой» и у других препаратов компании «Материа Медика холдинг»: «Субетта», рекомендованный пациентам, страдающим сахарным диабетом при наличии резистентности к инсулину, и «АртроФоон» - для страдающих проблемами с суставами, в том числе с ревматоидным артритом.

- Итак, с точностью до фемтограммов - действующего вещества нет, но производители препаратов этого и не скрывают. Они утверждают, что как показывают контрольные испытания «все равно помогает», - пишет Алексей Хохлов. - Так что у нас на одной чаше весов фундаментальное знание, которое говорит, что в отсутствие молекул вещества его действие невозможно. А на другой чаше весов – некие контрольные испытания.

Напомним, в начале 2017 года эксперты Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований потребовали от Минздрава пересмотра принятых более 20 лет назад решений о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, выведения гомеопатических средств из употребления в государственных клиниках и не включал их в стандарты оказания медицинской помощи. Кроме того, Минздрав, по мнению академиков, должен обязать производителей сообщать в инструкции к препаратам об отсутствии доказанной клинической эффективности и показаний к применению.

Но ничего подобно не случилось. И почему Минздрав, Росздравнадзор, ратующие за доказательную медицину, считают что препараты, якобы, работающие на основе «уникального» принципа действия, лечат, не знают ни врачи, ни академики. Объяснений «релиз-активности» в авторитетных научных журналах найти невозможно. А препараты, созданные на основе этого «уникального метода» плодятся. В 2019 году Комиссия по лженауке в ходе кампании по выборам в Российскую академию наук, предъявила претензии к кандидатам в академики, которые публиковали материалы о релиз-активных препаратах «Афалаза», «Импаза» и «Диваза». Впрочем, в инструкциях к ним сказано, что они все-таки гомеопатические.

- Дилемма такова. Либо мы верим тому, что вопреки фундаментальному научному знанию лекарственный эффект может достигаться при таких запредельных разбавлениях, либо ставим под сомнение результаты контрольных клинических испытаний, которые показали, что эффект есть, - говорит Алексей Хохлов. - Я бы все же перепроверил контрольные испытания, причем привлек бы для этого совершенно независимые сертифицированные группы. Это касается и российских препаратов, и «Оциллококцинума», который производится во Франции. Экспертные заключения по результатам таких испытаний должны быть опубликованы на сайте Минздрава РФ, как этого требует статья 27 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

© Доктор Питер