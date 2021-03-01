Признаки сниженного иммунитета перечислила врач. Мешают ли они сделать прививку от COVID-19

Сниженный иммунитет может проявляться по-разному - не проходящей хандрой, повышением температуры, незаживающий ранкой и так далее. Врач-иммунолог рассказала, как организм сигналит о сниженном иммунитете, и надо ли вакцинироваться от коронавируса тем, кто у себя обнаружил тревожные симптомы.

Как вести себя тем, у кого понижен иммунитет? Делать ли прививку от коронавируса в этой ситуации, и по каким признакам можно определить, что ваш организм ослаблен? На эти вопросы ответила врач иммунолог-аллерголог клиники РЖД-Медицина Гульмира Багдасарян. По ее словам, пониженный иммунитет проявляется слабостью, склонностью к частым простудам, постоянным возвращением хронических заболеваний, обострением гнойничковых инфекций, медленным заживлением ран и царапин.

"Бывает синдром хронической усталости, то есть утомляемость, слабость, сниженное настроение. Иногда пациентов беспокоит частое беспричинное повышение температуры. Все это в комплексе может быть признаком снижения иммунитета", – сказала Гульмира Багдасарян в интервью Радио "Спутник".

Тем, у кого понижен иммунитет, врач посоветовала сделать прививку от COVID-19. Это необходимо для того, чтобы организм был подготовлен, ведь у ослабленного человека меньше механизмов, которые могут защитить его при встрече с инфекцией.

"У больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить. При этом прививку надо делать в тот момент, когда основная инфекция, хроническое заболевание находится в стадии ремиссии", – пояснила Гульмира Багдасарян.

Врач отметила, что перед прививкой пациент обязательно должен пообщаться с терапевтом. Вакцина может быть введена только после того, как врач оценит ситуацию и примет решение, можно ли делать прививку или нет.

Ранее ВОЗ рекомендовала переболевшим ковидом сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. Не у всех переболевших есть сильный иммунный ответ, к тому же до сих пор неизвестно, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу, пояснила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.