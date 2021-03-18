Каждый десятый не реагирует на прививку от коронавируса и не получает иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора

Каждый десятый не реагирует на прививку от коронавируса и не получает иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора09:47, 18.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Примерно у 10% людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации, это касается почти всех препаратов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти люди все равно будут защищены, потому что вирусу негде распространяться, если прививки сделают большинство.
"10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте - среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
По словам Поповой, в таком случае те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены, поскольку вирусу будет негде распространиться.
Главный санитарный врач также рассказала о новых штаммах коронавируса. По ее словам, в России нет тяжело заболевших после заражения "британским" или "южноафриканским" штаммами коронавируса.
"Два случая выявления "южноафриканского" штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую республику, а в другом случае - Занзибар. А "британский" штамм, чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим", - уточнила она.
Анна Попова также охарактеризовала обстановку с COVID-19 в России как стабилизирующуюся, но всё равно напряжённую. За границу на майские праздники глава Роспотребнадзора порекомендовала не ездить.
Читайте также: «Все полностью запутаны»: экс-советник Росстата о том, как пропаганда подорвала вакцинацию и что заставит людей прививаться
Добавим, в Петербурге за весь период пандемии вакцинировали 315 693 человек. Из них более 210 тыс. горожан полностью закончили цикл вакцинации.
Согласно открытым данным о темпах вакцинации в России, в стране двумя компонентами вакцины привито всего около 2,5 млн человек. Это очень низкие цифры по сравнению с вакцинацией в Израиле, США и Британии.
1 комментарий Оставить комментарий
Продублирую - почему-то предыдущий текст сильно искажен.
А откуда это число взялось? Оно противоречит медицинским данным - такое количество "нечувствительных" обязательно должно было выявиться в третьей фазе испытаний вакцины, где например, Спутником привили 15000 человек. По озвученной версии среди них было 1500 "нечувствительных" кто заболел бы как обычные люди.
Из отчетов по третьей фазе Спутника.
-- было подтверждено 16 случаев симптоматического COVID-19 в группе вакцины и 62 случая в группе плацебо
То есть, даже если ВСЕ случаи в группе привитых считать за эти 10 процентов, то их число не дотягивает до нужного.
-- ни у одного из участников исследований в группе, получившей вакцину, не были зарегистрированы случаи умеренного или тяжелого течения COVID-19. В группе плацебо таких случаев было 20.
Опять нестыковка. Если одну десятую людей прививка вообще не подействовала, то умеренных и тяжелых случаев должно было быть штук 5-7. А их нет.