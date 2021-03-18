Каждый десятый не реагирует на прививку от коронавируса и не получает иммунитет, заявила глава Роспотребнадзора

Примерно у 10% людей не вырабатывается иммунитет после вакцинации, это касается почти всех препаратов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эти люди все равно будут защищены, потому что вирусу негде распространяться, если прививки сделают большинство.

"10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте - среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

По словам Поповой, в таком случае те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены, поскольку вирусу будет негде распространиться.

Роспотребнадзор заявил, что если после вакцинации нет иммунитета - нужно идти к врачу, в этой ситуации могут помочь специальные схемы иммунизации, пишет РИА Новости.

Главный санитарный врач также рассказала о новых штаммах коронавируса. По ее словам, в России нет тяжело заболевших после заражения "британским" или "южноафриканским" штаммами коронавируса.



"Два случая выявления "южноафриканского" штамма, они были связаны с тем, что россияне посещали в одном случае Южно-Африканскую республику, а в другом случае - Занзибар. А "британский" штамм, чаще всего это Эмираты, это Дубай и это Европа, из европейских стран несколько случаев таких завозов мы тоже видим", - уточнила она.

Анна Попова также охарактеризовала обстановку с COVID-19 в России как стабилизирующуюся, но всё равно напряжённую. За границу на майские праздники глава Роспотребнадзора порекомендовала не ездить.

Добавим, в Петербурге за весь период пандемии вакцинировали 315 693 человек. Из них более 210 тыс. горожан полностью закончили цикл вакцинации.

Согласно открытым данным о темпах вакцинации в России, в стране двумя компонентами вакцины привито всего около 2,5 млн человек. Это очень низкие цифры по сравнению с вакцинацией в Израиле, США и Британии.