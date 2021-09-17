Сок или рассол квашеной капусты улучшает пищеварение и может помогать при запорах, действуя как мягкое слабительное. Об этом свойстве популярного в России блюда
Кстати, для здоровья кишечника полезна и молочная кислота, которая тоже есть в квашеной капусте. С помощью молочнокислых бактерий белокочанная капуста заквашивается. В кишечнике эти бактерии играют роль естественных пробиотиков, восстанавливающих микрофлору. А нормальная микробиота кишечника — залог не только хорошего пищеварения, но и сильного иммунитета.
Чем еще полезна квашеная капуста? И с чем ее стоит сочетать? На вопросы «Доктора Питера» ответила диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.
В квашеной капусте содержится большое количество клетчатки — основы деятельности нашей микрофлоры. Клетчатка — это пребиотик, которым питаются бактерии, растут и развиваются. Капуста стимулирует жизнедеятельность и функции нашей иммунной системы.
Кроме пребиотического компонента, в капусте содержится большое количество микро- и макроэлементов: калий, магний, фосфор.
А еще она — кладезь витаминов. Есть в ней даже витамин U — «ульцер» (язва). То есть, квашеная капуста содержит вещества, которые помогают нормализовать кислотность желудочного сока. Это может предотвратить развитие язвы и нормализовать оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Также «ульцер» помогает бороться с появлением других неприятностей в области желудка.
Есть в капусте жирорастворимый витамин К. Его дефицит может отразиться на многих органах, он связан со способностью организма к регенерации тканей. Витамин участвует в формировании клеток печени.
Кроме витамина К в капусте есть калий — наш основной минерал. Соли калия помогают бороться с отеками, достаточное потребление калия улучшает водно-минеральный обмен, что очень полезно для тех, у кого есть проблемы с мочевыделительной системой, с почками.
В отличие от других способов приготовления, при квашении с добавлением соли и сахара — естественных консервантов — удается надолго удержать полезные свойства капусты. С добавлением клюквы в капусту удваивается содержание в готовом продукте витамина С.
Зимой основным донатором витамина С и энергии являются не апельсины и грейпфруты, а квашеная капуста. Она отлично укрепляет иммунитет.
Единственное противопоказание к квашеной капусте — обострение проблем пищеварительного тракта: гастрита, холецистита, колита, проблемы с выделительной системой. Но нет необходимости полностью отказываться от квашеной капусты, достаточно ограничить порцию — съесть ее перед основным приемом пищи, что принесет скорее пользу, чем вред.
Квашеная капуста — отличное блюдо для тех, кто худеет. Ведь в 100 граммах продукта содержится всего 28 калорий.
«Это очень мало. Хотя я и противница соблюдения монодиет на протяжении длительного времени, но капуста в целом подходит для такого питания. Однако любой перекос в одну сторону, однообразное питание, может нанести организму больший вред, чем пользу», — объясняет врач.
Как готовить?
Отличное блюдо — салат из квашеной капусты с добавлением оливкового масла. Это усилит действие жирорастворимого витамина К. А также кроме клетчатки в таком блюде будут содержаться мононенасыщенные жиры — олеиновая кислота.
Хороша квашеная капуста и в качестве гарнира к мясу. Не потеряет своей пользы она и при термической обработке — так как в таком виде она будет еще лучше усваиваться, однако произойдет потеря некоторых витаминов и минералов.
Интересное кулинарное блюдо бигус — оно позволяет сочетать животный белок и пищевые волокна, так необходимые нашему организму.
На заметку
Капуста обладает газообразующим свойством. Если у вас с кишечником все в порядке, то вас оно, скорее всего, не коснется. Однако наш эксперт не рекомендует есть квашеную капусту в вечернее время. Лучше на ужин делать не просто салаты, а теплые салаты из обработанных овощей, например на гриле.
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