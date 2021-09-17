Сок или рассол квашеной капусты улучшает пищеварение и может помогать при запорах, действуя как мягкое слабительное. Об этом свойстве популярного в России блюда пишет немецкое издание Focus. Только важно не злоупотреблять полезным напитком — избыток вызывает диарею. Для нормализации работы кишечника рекомендуется выпивать не более одного маленького стакана сока или рассола в день. Отказаться от сока или, по крайней мере, проявить осторожность следует тем, кто реагирует на гистамин — это вещество есть во всех ферментированных продуктах, включая квашеную капусту. У людей, страдающих непереносимостью гистамина, употребление квашеной капусты или ее рассола может вызвать диарею, тошноту и головные боли.

Кстати, для здоровья кишечника полезна и молочная кислота, которая тоже есть в квашеной капусте. С помощью молочнокислых бактерий белокочанная капуста заквашивается. В кишечнике эти бактерии играют роль естественных пробиотиков, восстанавливающих микрофлору. А нормальная микробиота кишечника — залог не только хорошего пищеварения, но и сильного иммунитета.

Чем еще полезна квашеная капуста? И с чем ее стоит сочетать? На вопросы «Доктора Питера» ответила диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.