Зелень, красота и никакой картошки. 9 советов диетолога, способных «порадовать» желудок в новогоднюю ночь

Как встретить Новый год без изжоги и тяжести в животе, читателям «Доктора Питера» рассказала московский диетолог Светлана Титова. В новогоднюю ночь и последующую череду выходных трудно обойтись без застолья и семейных посиделок, но можно пережить их, не устраивая тяжкое испытание для органов пищеварения.

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