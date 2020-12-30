Зелень, красота и никакой картошки. 9 советов диетолога, способных «порадовать» желудок в новогоднюю ночь

Зелень, красота и никакой картошки. 9 советов диетолога, способных «порадовать» желудок в новогоднюю ночь09:11, 30.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Как встретить Новый год без изжоги и тяжести в животе, читателям «Доктора Питера» рассказала московский диетолог Светлана Титова. В новогоднюю ночь и последующую череду выходных трудно обойтись без застолья и семейных посиделок, но можно пережить их, не устраивая тяжкое испытание для органов пищеварения.
- 31 декабря придерживайтесь облегченного меню: утром позавтракайте, а обед перенесите на более позднее время - 16-17 часов. В обед можно съесть половник супа или немного рыбы и свежих овощей, а вот мучное лучше ограничить.
- Чтобы в праздники не было проблем с кишечником от обилия непривычной жирной пищи, не забывайте пить воду – для взрослых 1-2 литра в день, не считая остальной жидкости в супах, чае или кофе.
- К новогодней ночи приготовьте что-то легкое, вкусное, необычное и, что немаловажно, красивое. Еда должна приносить и эстетическое удовольствие, тем более на праздничном столе. Выбирайте не очень сложные блюда, чтобы остались силы и настроение на само празднование.
- Поставьте на стол блюдо с разнообразной зеленью - укропом, кинзой, петрушкой, зелёным луком, листовым салатом, рукколой. Она поможет организму усваивать более калорийную пищу. Зелень можно «разбавить» мандаринами, апельсинами, грушами, авокадо. Получится полезно и ярко.
- Для горячего лучше отдать предпочтение более легким сортам мяса (индейке, курице, кролику), рыбе или морепродуктам.
- При составлении новогоднего меню не мешайте основное блюдо с тяжёлыми углеводными гарнирами (картофелем, крупами, пастой). Такой «коктейль» тяжело и долго усваивается, поэтому для ночного застолья точно не подойдет.
- Десерты к столу выбирайте творожные или йогуртовые.
- Старайтесь не переедать в новогоднюю ночь. Оставляйте время, чтобы организм успел переварить пищу и во время сна отдыхал, а не работал. В праздники ему и так приходится нелегко.
- Не ограничивайте себя традиционным оливье. Есть много рецептов полезных и интересных салатов. К примеру, такой салат с авокадо и креветками можно назвать более изысканным вариантом традиционного оливье.
Ингредиенты:
- 300 грамм замороженных вареных креветок;
- 2 авокадо;
- 2 свежих огурца;
- 2 маринованных огурца;
- 1 крупная морковь;
- 3 яйца;.
- 80 грамм консервированного зеленого горошка;
- соль по вкусу;
- 3 столовые ложки натурального йогурта.
Способ приготовления:
Креветки заливаем кипятком на 5 минут, а потом очищаем от панциря. Плоды авокадо выбираем покрупнее, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками. Параллельно варим морковь и яйца – когда они будут готовы, тоже нарезаем кубиками. Таким же способом режем свежие и маринованные огурцы. Все ингредиенты смешиваем с зеленым горошком, заправляем йогуртом и солим по вкусу.
© Доктор Питер
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