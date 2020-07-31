Деньги потратили на ковид. Получат ли петербуржцы с полисом ОМС дорогостоящее лечение в федеральных клиниках 

Пять федеральных клиник Петербурга на лечение инфицированных COVID-19 потратили деньги, запланированные в бюджете Терфонда ОМС для оказания специализированной и высокотехнологичной помощи. Смогут ли петербуржцы, ожидавшие очереди, например, на протезирование суставов, ЭКО или лечение катаракты получить в них ВМП, узнавал «Доктор Питер».

Ежегодно в каждой клинике города Петербургский фонд обязательного медицинского страхования устанавливает плановые задания на специализированное и высокотехнологичное лечение петербуржцев. Пандемия перепутала все расчеты и намерения: с марта до конца июня в городе была запрещена плановая медицинская помощь, ее оказывали только нуждающимся в экстренной, либо по жизненным показаниям – например, пациентам с онкологическими заболеваниями. Пять федеральных клиник Петербурга постановлением правительства РФ были включены в борьбу с COVID-19: ПСПбГМУ им. Павлова, НМИЦ им. Алмазова, СЗГМУ им. Мечникова, Окружной центр им. Соколова и НИИ фтизиопульмонологии.

В итоге все федеральные учреждения, не участвовавшие в борьбе с эпидемией, можно сказать, лишились финансирования: нет пациентов – нет денег за их лечение. Но никто не отменял необходимости нести расходы по выплатам зарплаты, содержанию клиник… На днях стало известно, что Минздрав разработал проект постановления правительства, по которому в 2020 году в Федеральный фонд ОМС будет направлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета на компенсацию медорганизациям, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, недополученных доходов из-за сокращения объемов оказанной медицинской помощи пациентам из других регионов - они не могли приезжать на лечение.

Но эти пациенты, как правило, составляют 40-50% от общего числа получающих медицинскую помощь в федеральных клиниках, остальные – жители Петербурга. Средства на оплату их лечения поступают из бюджета Петербургского территориального фонда ОМС – в соответствии с запланированными объемами специализированной и высокотехнологичной помощи на текущий год.

С теми, кто, по сути, простаивал, или оказывал помощь только по жизненным показаниям, все понятно: с тех пор, как Роспотребнадзор разрешил оказывать плановую помощь, петербуржцы могут обращаться в эти федеральные клиники и лечиться. Но пять самых крупных, в которых всегда существовала очередь на высокотехнологичное и специализированное лечение, оказались в странном положении. Они взяли на себя труд помочь городу в борьбе с пандемией – лечили инфицированных COVID-19. Делали они это за счет средств Территориального фонда ОМС, предназначенных на лечение других болезней. Теперь петербуржцы, страдающие ими, могут его не получить. Как федеральные клиники оценивают сложившуюся ситуацию, выяснил «Доктор Питер».

«Петербуржцев с полисом ОМС не принимаем»

Наверное, больше других участников в борьбе с коронавирусом пострадал Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова (Клиническая больница №122). Это единственное федеральное учреждение в Петербурге, которое закрылось на ковид полностью. Из-за того, что клиника представляет собой одно здание, в отличие от других, здесь не было возможности разделить пациентов на инфицированных и тех, у кого ковид не выявлен. За время его существования как инфекционного стационара - с 14 мая по 27 июня здесь пролечили 1180 человек, из более 500 сотрудников, работавших в красной зоне, заразились 22.

10 августа стационар «вышел из ковида», на сегодня в нем уже почти 100 пациентов получают лечение – хирургическое, терапевтическое. Как и в других, вышедших из ковида больницах, потребовалось привести в соответствие помещения больницы – разрушить санпропускники и т.д. Кроме того, организован раздельный прием экстренных и плановых пациентов, чтобы исключить госпитализацию зараженных ковидом. Но среди них уже нет петербуржцев, направленных на лечение по полису ОМС.

- На помощь, финансирующуюся из фонда ОМС (в том числе ВМП: протезирование суставов, лечение катаракты, ЭКО, онкология), нам выделили на год чуть больше 400 млн. рублей, это 12% от нашего годового объема финансирования. Когда стационар стал инфекционным, сказали, чтобы на лечение петербуржцев с ковидом мы тратили деньги, запланированные на год по ОМС, - рассказал «Доктору Питеру» Яков Накатис, генеральный директор Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова. - Мы истратили больше 200 млн. Прибавьте к ним средства, израсходованные до начала эпидемии (100 млн из них мы истратили только на химиотерапию для пациентов с онкологическими заболеваниями, их процесс лечения не прерывался). И у нас не осталось денег на ВМП по ОМС совсем – пациенты, которые стоят в очереди на него, получить его в нашей клинике в этом году не смогут.

Клиника временно стала инфекционным стационаром по постановлению правительства РФ, при этом лечение пациентов осуществляется за счет средств ОМС. «Но там не написано, что это дополнение к годовому заданию в рамках Терпрограммы госгарантий, - говорит Накатис, - мы истратили деньги, предназначенные на другое, причем, и их нам вернули не в полном объеме, в результате растет кредиторская задолженность». Как говорит Яков Накатис, пока неясно, как решать проблемы с финансированием в условиях, когда клиника была полностью лишена заработка, поскольку не могла оказывать плановую помощь, лишена внебюджетных доходов, и сейчас не сможет оказывать и помощь по ОМС.

«Потратили в 4 раза больше, чем получили»

Немного денег из Терфонда получает и НИИ фтизиопульмоногии на лечение петербуржцев, поскольку и мощности у него невелики. Он тоже лечил ковидных пациентов – их было 179 человек. Но, как рассказал директор института Петр Яблонский, из средств, истраченных на их лечение, вернули только 8 млн рублей. «При наших небольших объемах и это существенно, но потратили мы на ковид где-то в 4 раза больше. Нам сказали, что фонд кредитует эту работу за счет запланированных для нашего учреждения объемов планового задания на ВМП-ОМС этого года. То есть мы получаем «неокрашенные ковидом» деньги – это обычное финансирование по выставленным счетам за пролеченных пациентов. Мы понимали, конечно, что за время эпидемии страховые фонды поиздержались, и опасались, что придется переводить в разряд платных услуг часть необходимого пациентам лечения. Но сейчас думаем, что оставшегося объема финансирования хватит, потому что плановые пациенты, честно говоря, не торопятся за помощью. Во всяком случае пока».

«Нельзя сказать, что мы остановимся и не будем помогать петербуржцам»

Заметно больше средств истрачено крупными федеральными клиниками. Так, СЗГМУ им. Мечникова пролечили 846 человек с ковидом (заразились в красной зоне 10 сотрудников). Но учитывая, что ежегодные объемы финансирования из фонда ОМС у университета большие, здесь пока спокойно реагируют на то, что большая его часть уже истрачена:

- Мы в любом случае лечили бы пациентов в рамках программы ОМС, у нас большое плановое задание от фонда на оказание специализированной и высокотехнологичной помощи. Да, из-за участия в оказании помощи пациентам с ковидом потратили больше, но не всё, у нас еще осталось меньше половины,- говорит Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им. Мечникова. - На онкологию деньги закончились – мы продолжали химиотерапию во время эпидемии. Но поскольку плановая госпитализация была отменена, мы какие-то деньги сэкономили: больше ушло на ковид, но меньше – на другие виды помощи. Так что не могу сказать, что мы сейчас вот остановимся, и не будем лечить петербуржцев. Уже начали оказывать плановое лечение. Сможем принять столько пациентов, сколько осталось средств, запланированных на этот год фондом ОМС.

«Деньги на ВМП и СМП закончатся раньше обычного»

Больше всего пациентов, инфицированных коронавирусом, пролечили в НМИЦ им. Алмазова – 1800, из них около 1500 – петербуржцы, остальные – жители Ленинградской области. С ними работали 1300 сотрудников, заразились 74. Как рассказал «Доктору Питеру» заместитель директора центра Михаил Карпенко, в НМИЦ тоже потратили на работу с инфицированными деньги, запланированные на СПМ и ВМП: «Оплата лечения пациентов с ковидом проводилась в рамках годового объема финансирования из фонда ОМС, рассчитанного на определенные объемы помощи пациентам, нуждающимся в специализированной или высокотехнологичной помощи.

Надеемся, что за работу в ковиде получим целевое финансирование, чтобы выполнить обязательства по плановой помощи. Потому что деньги на нее в этом - особенном - году закончатся, вероятно, раньше обычного».

«Поймем, сколько денег надо на лечение петербуржцев, по ходу возвращения в нормальную жизнь»

Однако по мнению Сергей Багненко, ректора ПСПбГМУ им. Павлова, надо учитывать, что даже с серьезными проблемами со здоровьем, многие петербуржцы боялись идти в больницы, а кто-то попадал в них с ковидом и получал высокотехнологичную помощь уже по экстренным показаниям, так что часть плановых объемов помощи в рамках ОМС оказалась невостребованной. Поэтому в ближайшие пару месяцев надо смотреть, что мы имеем – отложенный дефицит медицинской помощи или реальное уменьшение ее объемов? Лето в этом смысле - не показательное время, многие нуждающиеся уехали из города. А уже в сентябре – октябре будет видно по динамике востребованности специализированной помощи и ВМП – нужно ли федеральным клиникам добавлять плановое задание из фонда ОМС, чтобы они выполнили свои обязательства перед петербуржцами, или денег, оставшихся после участия в борьбе с эпидемией, хватит до конца года.

- Финансирование для работы в ковиде мы получали из двух источников – из бюджета и из фонда ОМС. Из бюджета - на оборудование и частично на СИЗы и медикаменты. Но и средства ОМС вынуждены были использовать на полную катушку, - говорит Сергей Багненко. - Из-за того, что затрат на лечение COVID-19 не было в плановом задании, мы его «подъели» на суммы счетов, выставленных по тарифам на лечение ковида.

В Первом меде пролечили 1600 инфицированных COVID-19 (заболели всего 280 сотрудников, из них 85 - работники ковид-центра), как говорит ректор, истратили на них не всё. Только расчеты говорят о том, что оставшихся средств явно не хватит, чтобы покрыть потребность в финансировании оказания плановой помощи петербуржцам. Конечно, и в хорошие времена деньги на их лечение заканчивались раньше положенного срока. Поэтому последние годы старались использовать их для тех, кто действительно нуждается в сложных хирургических вмешательствах, в экстренной помощи, в лечении онкологических заболеваний.

- Да, иногда требовалось увеличение финансирования объективно, допустим для пациентов с сердечно-сосудистой патологией (ОКС) или на химиотерапию для онкологических пациентов, как это было в прошлом году. Но сейчас – особенный период, федеральные клиники вынуждены во многом корректировать свою работу, в том числе в части финансового обеспечения, - поясняет Сергей Багненко.

Он уверен, что сегодня все, в том числе Терфонд, понимают: если мы не хотим лишить петербуржцев специализированной помощи, то надо посмотреть по ходу ее возвращения в нормальный режим, сколько и кому нужно добавлять финансирования - выяснить соотношение потребностей и финансовых возможностей, а если выявляется дисбаланс, его надо нивелировать: «Если этого не произойдет, крайними окажутся сначала люди, потом учреждения. ВМП и по федеральным квотам, и по ОМС будет выполнено, а на специализированную помощь может не хватить», - говорит ректор Первого меда.

В Терфонде ждут денег, чтобы отдать их федералам

В Территориальном фонде ОМС сообщают, что за время эпидемии финансирование клиник не было уменьшено ни на рубль. Но проблема в том, что выделенные на плановые задания средства уже потрачены, и не просто так, а на решение серьезной государственной проблемы. Поэтому в фонде ждут, что из федерального бюджета деньги поступят в ФФОМС, а он уже в свою очередь распределит их по территориям страны для учреждений, работавших в ковиде, как «окрашенные».

Когда готовился материал, стало известно, что Минздрав подготовил проект распоряжения правительства России, которое предусматривает предоставление из федерального бюджета дополнительных средств бюджетам субъектов РФ, бюджетам территориальных фондов ОМС для компенсации расходов клиникам, в том числе подведомственным федеральным органам исполнительной власти, которые лечили пациентов с новой коронавирусной инфекцией, тестировали пациентов на ковид при оказании им медицинской помощи с марта по июнь 2020 года. Предполагается, что это потребуется 47,5 млрд. рублей. Проект распоряжения опубликован здесь.

Ирина Багликова

© Доктор Питер