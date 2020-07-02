Петербургская больница стала окружным научно-клиническим центром

Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова. Так теперь будет называться бывшая Медсанчасть №122 и теперь уже тоже бывшая Клиническая больница им. Соколова. Как стало известно «Доктору Питеру», возглавлять ее будет, по уставу, генеральный директор. Предполагается, что это будет не Яков Накатис, возглавляющий клинику 27 лет. Ему прочат должность почетного президента.

Что изменится в 122-й больнице с новым статусом? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответил главный врач больницы, профессор Яков Накатис:

- Статус клинической больницы предусматривал, что в ней ведется научная и педагогическая работа - у нас 30 докторов наук, 90 - кандидатов наук. Как научно-клинический центр мы становимся еще и официальным научным центром клинической промышленной медицины. Надеемся получить дополнительное финансирование на науку, поскольку объемы научной работы с изменением статуса клиники должны вырасти. У нас появится целый отдел промышленной медицины (до сих пор был только отдел профпатологии), это уже всеохватывающая промышленная медицина плюс специализированная медпомощь для спецконтингента.

Напомним, МСЧ-122, позже преобразованная в Клиническую больницу №122 ФМБА, изначально была ориентирована на предприятия атомпрома – лечила и следила за состоянием здоровья так называемого спецконтингена – сотрудников атомного судостроения и атомных станций, Росавиакосмоса и т.д. Но этот самый спецконтингент с годами сокращался – конверсия, кризисы, сокращение производства. В итоге клиника стала работать частично и на «гражданскую» медицину.

В феврале этого года открылось поликлиническое отделение научно-лечебного центра Клинической больницы № 122 им. Соколова, часть комплекса, который запланирован к открытию в здании бывшей МСЧ-144 на Красина, переданной 122-й больнице в 2015 году.

- Новая площадка предназначена для работы с особой группой пациентов – ветеранами атомной промышленности. И строилась изначально, как научно-поликлинический комплекс. Оказывая медицинскую помощь ветеранам отрасли, параллельно занимаемся научной работой, - рассказал Яков Накатис.

Как пояснил профессор, в новом статусе больница будет работать по-прежнему как многопрофильный медицинский центр. А научное направление в промышленной медицине станет более масштабным. Предполагается, что промышленность будет частично финансировать научную работу, как это происходит за рубежом, когда большими корпорациями финансируется наука, в том числе медицинская. Опыт у клиники уже есть - ведутся научно-исследовательские работы, которые финансирует Минатом.

Яков Накатис работает в 122-й больнице 35 лет, 27 из них – в должности главного врача. С тех пор, как вступили в силу изменения в Трудовом кодексе РФ о предельном возрасте (65 и 70 лет – по согласованию с коллективом) для главных врачей государственных клиник, Федеральное медико-биологическое агентство дважды продлевало его контракт. Вероника Скворцова, будучи министром здравоохранения, тоже не торопилась расставаться с руководителями федеральных клиник, достигших предельного допустимого для главных врачей возраста – 70 лет.

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