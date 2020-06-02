Федеральные клиники Петербурга «очищаются»: «Жизнь в ковиде нас изменила»

В федеральных клиниках, мобилизованных Минздравом на помощь городскому здравоохранению в борьбе с коронавирусом, осталось совсем мало пациентов. Скорая их уже не доставляет, эпидемиологическая служба «отмывает» от ковида палаты и коридоры. «Доктор Питер» выяснил, как клиники готовятся переходить на «мирные» рельсы и оказывать плановую помощь.

- Жизнь в ковиде, конечно, нас изменила. Всего 10 недель, а кажется, что прошла вечность, - говорит Яков Накатис, генеральный директор Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова. – В новой послековидной реальности все мы будем вести прием через обсерватор: пациент прибывает к нам с отрицательным результатом на ковид, мы выполняем еще одно исследование, ждем его результатов и только потом переводим в профильное отделение. Тестирование уже в больнице необходимо, потому что за время, прошедшее с момента предварительного забора мазка, человек может заразиться где угодно, а в клинике предоставит отрицательный результат.

Из всех федеральных клиник только 122-я больница была полностью перепрофилирована под прием пациентов с ковидом. Остальные перестроили работу нескольких подразделений, как правило, расположенных в отдельных зданиях, и продолжали оказывать медицинскую помощь по разным профилям по жизненным показаниям. Они знают, что новый коронавирус изменил многое в практике оказания медицинской помощи и ее организации.

Еще не открывшись полностью для плановой помощи, руководители федеральных клиник задаются вопросами. Например, что делать с оказанием экстренной помощи? Пациентов, нуждающихся в ней, поместить в обсерватор невозможно, им помощь нужна здесь и сейчас. А значит, остается очевидным риск заноса в клинику инфекции.

А если у планового пациента, прибывшего на лечение из другого региона, на этапе пребывания в обсерваторе выявляется бессимптомный ковид? Куда его выписывать – на улицу? Чтобы он в общественном транспорте возвращался в своей регион? Будет ли разработана система обязательного перевода жителей других регионов в городские ковидные стационары, пока неясно.

Как неясно, поедут ли из регионов в федеральные медицинские центры, ориентированные в первую очередь на оказание помощи иногородним пациентам: они опасаются заразиться и в дороге, и в клинике.

Но даже эти сомнения не омрачают предстоящего перехода в обычный режим оказания плановой помощи у руководителей федеральных клиник. Первыми в перепрофилированных подразделениях начнут прием плановых пациентов 442-й военный клинический госпиталь, НИИ фтизиопульмонологии, СПбГПМУ и НМИЦ им. Алмазова.

Ирина Стрижак, главный врач НМИЦ им. Алмазова:

- На площадке института им. Поленова уже нет ни одного пациента, эпидемиологическая служба уже сделала дезинфекцию в палатах и коридорах, но этого недостаточно, надо еще продезинфицировать вентиляционную систему. До 27 июля это будет сделано. Пациенты остаются еще в корпусе на улице Аккуратова. На этой неделе мы их долечиваем и выписываем. По соглашению Минздрава с городом, пациенты, которых нельзя выписать, будут переводиться в городские больницы. Перевод начнется в среду и четверг.

Петр Яблонский, директор НИИ фтизиопульмонологии:

- Новых пациентов мы не принимаем уже две недели, так что их остается всего трое, они с отрицательным результатом на ковид - долечиваем осложнения. Двое мужчин тяжелые. Одного из них мы взяли с Сиверской, он у нас уже месяц - с обеих сторон пневмоторакс, сильно зависим от кислорода. Другой, тоже тяжелый, на кислородной поддержке. Боремся, чтобы не переводить их на ИВЛ. Одна пациентка ждет выписки - в среду у нее контрольное КТ. Мужчин, вероятно, в пятницу переведем в другие клиники.

Все отделения уже обработаны, продезинфицированы, осталась только реанимация, в которой остаются двое тяжелых пациентов. Хоть у них и нет коронавируса, пока они остаются у нас, подготовку мы здесь отложили. После дезинфекции заполняться площадка на Лиговском будет постепенно. Конечно, из регионов многие ехать боятся - звонят, спрашивают: можно или нельзя, какие риски. Мы объясняем, что делаем все необходимое, чтобы их минимизировать и обезопасить наших пациентов. У нас ведь инфекционное учреждение, оно приспособлено под работу в условиях инфекции: маленькие палаты, правильные вентиляционные системы, организованный поток пациентов – мы не «смешиваем» заразных с незаразными, есть боксы. А чтобы обеспечить защиту пациентов и медперсонал от инфицирования ковидом, «на входе» госпитализирующиеся пациенты 1-2 суток проводят в обсервационном отделении – прибывают к нам со своими отрицательными результатами теста на ковид, и будут ждать получения отрицательных результатов теста, выполненного уже у нас.

Во время эпидемии мы не прекращали лечить пациентов из регионов, просто перевели эту работу на другую площадку. На прошлой неделе, например, сделали 15 торакальных операций по программе ВМП - меньше, конечно, чем можем. Это объясняется с одной стороны, тем, что многие нуждающиеся в лечении не ехали из-за эпидемиологической обстановки, с другой, возможности двух оперблоков, расположенных на той площадке, ограничены. Но по сути у нас остановлен только один вид ВМП – роботические операции, потому что наш робот да Винчи оказался в красной зоне, его введения в строй ожидают 8 пациентов с туберкулезом. Всего на эту неделю уже 60 человек готовы госпитализироваться.

3 августа из ковида выходят еще два федеральных учреждения – СЗГМУ им. Мечникова и ПСПбГМУ им. Павлова. Как рассказал «Доктору Питеру» Сергей Сайганов, ректор СЗГМУ им. Мечникова, пациентов уже совсем мало, за две недели ковидные подразделения будут освобождены и уже третьего начнется плановый прием пациентов. В Первом меде в отдельно стоящем здании ковидного отделения сегодня оставались всего 11 человек из них 4 в реанимации.

Сергей Багненко, ректор ПСПбГМУ им. Павлова:

- Скорее всего, мы уже с понедельника, 27 июля начнем увеличивать плановый прием в тех подразделениях, которые ранее были перепрофилированы под ковид. Большинство из них уже «очищено». Но процесс госпитализации, конечно, не будет быстрым из-за того, что придется пропускать пациентов через обсерватор. У нас много иногородних: сегодня пациент поступил, через день берем анализ на коронавирус и если он отрицательный, на следующий день назначается операция. То есть в среднем это будет занимать три дня. Соотвественно, только одну треть мы сможем ежедневно переводить в отделения из обсерватора, а затем оперировать. Эта ступенечка пока будет нас сдерживать к выходу на обычную мощность. Но надеюсь, что к сентябрю мы наладим уже обычный режим работы и все объемы ВМП и ВМП-ОМС выполним – это основные госзадания, ради которых и существуют федеральные центры.

Работу обсерватора мы уже отладили во время эпидемии: онкологическую помощь оказывали в полном объеме, а остальную - в ситуациях, когда промедление с ее оказанием может привести к опасным для здоровья последствиям. Теперь постараемся наверстать и выполнить все свои обязательства перед горожанами и жителями других регионов.

Последней из федералов вошла в ковид Клиническая больница №122 им. Соколова, последней и выходит – 10 августа, но уже с другим названием и статусом - Северо-западный окружной медицинский научно-клинический центр им. Соколова.

Яков Накатис, генеральный директор Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова:

- Мы выходим из ковидного режима работы, но это не значит, что коронавирус исчез. К нам уже не доставляет пациентов скорая помощь, но на прошлой неделе привезли четверых, из них трое с одной свадьбы, которая была 7 июля. Заболевание проявлялось в разные дни, в зависимости от состояния иммунной системы. То есть о возможности заражения надо помнить всегда и принимать меры предосторожности, как пациентам, так и клиникам, работающим в плановом режиме.

Из 350 пациентов, которые у нас лечились ежедневно на протяжении 10 последних недель, осталось 40. На этой неделе они уже готовятся к выписке. Четверых тяжелых будем переводить в другие клиники. И в течение следующих двух недель будем отмываться, дезинфицироваться, сносить построенные для работы с инфекцией перегородки: нужно полностью перестраивать физиотерапевтическое отделение «обратно» - оно было разделено на красную и зеленую зоны, так что временнно оно будет закрыто.

Когда мы вернемся к «мирному» режиму работы, планируем даже по субботам оперировать, чтобы все выполнить по плану ВМП - остановили высокие технологии на 4 месяца. Страховые компании, у которых уже сформировалась очередь из-за отсроченной госпитализации, ждут открытия планового приема.

Ирина Багликова

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