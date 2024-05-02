Восстание машин: робот Виктория отказывалась записывать к врачу в Петербурге

«Ассистент Виктория на „122“ сразу вырубается после произнесения мной даты рождения и переключает на оператора, который не отвечает . Я пробовала три раза, называла дату рождения в разных форматах, произносила громко, четко, она не понимает. Как дозвониться больному с температурой до поликлиники и вызвать врача? Пытаюсь это сделать с 9 часов. Что делать?» — жаловались горожане в соцсетях.