Восстание машин: робот Виктория отказывалась записывать к врачу в Петербурге

«Робот Виктория сошла с ума», — такой диагноз поставили утром 2 мая петербуржцы голосовому автоответчику сервиса «122», который принимает заявки на вызов врача на дом. Как стало известно «Доктору Питеру», робот отказывался распознавать личные данные.
«Восстание машин»
«Похоже, после праздников робот Виктория с ума сошла. Она не принимает личные данные — не слышит их. Там хоть заорись! Я больному ребенку никак не могу врача вызвать…» — рассказала читательница «Доктора Питера».
«Ассистент Виктория на „122“ сразу вырубается после произнесения мной даты рождения и переключает на оператора, который не отвечает. Я пробовала три раза, называла дату рождения в разных форматах, произносила громко, четко, она не понимает. Как дозвониться больному с температурой до поликлиники и вызвать врача? Пытаюсь это сделать с 9 часов. Что делать?» — жаловались горожане в соцсетях.
Причина сбоя
Как сообщили в Комитете по здравоохранению, за работу службы 122 отвечает комитет по информатизации. Уточняется, что сбой был технический, временный и быстро устранен.
«Голосовой помощник службы 122 не распознавал информацию во время вызова в связи с кратковременным техническим сбоем. Вся информация была передана в техническую поддержку голосового помощника для оперативного устранения проблемы и недопущения подобных случаев в дальнейшем. На данный момент система работает в штатном режиме. Приносим вам извинения за доставленные неудобства», — отчитались в службе 122.
В комитете по здравоохранению также отметили, что для записи к врачу в Петербурге есть альтернативные способы:
интернет-сервис «Здоровье петербуржца»,
сайт «Госуслуги»,
в поликлинике — через «Инфомат»,
районные колл-центры.
Добавим, что услуга «вызов врача на дом» утром 2 мая была недоступна для петербуржцев и на Госуслугах.
В поликлиниках также подтвердили сбой записи к врачу через «122» и отметили, что направили жалобу на робота Викторию.
Найти управу на Викторию
Если вы тоже столкнулись со сбоем сервиса «122», можно сообщить об этом на странице «Единой справочной службы» в «Контакте»
+7 (812) 246-51-22. Также вызов врача на дом возможен через чат-бот в «Телеграме» —