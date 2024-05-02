Ученые США выяснили, как употребление 12 яиц в неделю скажется на уровне холестерина

Добровольцев разделили на две группы. Одни употребляли 12 и более яиц в неделю, другие придерживались диеты без яиц, то есть съедали меньше двух штук в неделю. Авторы решили оценить и сравнить уровень «плохого» (ЛПНП) и «хорошего» (ЛПВП) холестерина, а также другие важные для работы сердца и сосудов показатели в обеих группах.