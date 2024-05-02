Ученые США выяснили, как употребление 12 яиц в неделю скажется на уровне холестерина

В небольшом проспективном исследовании американские ученые задействовали 140 человек в возрасте 50 лет и старше. Все участники либо пережили одно сердечно-сосудистое событие, либо имели два сердечно-сосудистых фактора риска, таких как высокое давление, высокий уровень холестерина, повышенный индекс массы тела (ИМТ) или сахарный диабет.
Добровольцев разделили на две группы. Одни употребляли 12 и более яиц в неделю, другие придерживались диеты без яиц, то есть съедали меньше двух штук в неделю. Авторы решили оценить и сравнить уровень «плохого» (ЛПНП) и «хорошего» (ЛПВП) холестерина, а также другие важные для работы сердца и сосудов показатели в обеих группах.
Уточняется, что участники эксперимента употребляли не простые, а обогащенные яйца. По словам экспертов, они содержат меньше насыщенных жиров и дополнительные витамины и минералы, такие как йод, витамин D, селен, витамины В2, В5 и В12, а также омега-3. Правда, готовить их можно было любым способом — какой нравится.
Вредно или нет?
Для любителей яиц результаты получились обнадеживающими. Как
«Это небольшое исследование, но оно дает нам уверенность в том, что употребление обогащенных яиц не влияет на уровень липидов в течение четырех месяцев. Даже среди людей с более высоким риском», — подытожила Нина Нухравеш, доктор медицинских наук, научный сотрудник Института клинических исследований Дьюка (США) и ведущий автор исследования.
Несмотря на содержащийся в яичных желтках холестерин, из-за которого и идет спор о пользе и вреде куриных яиц, по мнению экспертов, вред может заключаться совсем в другом. Возможно, важнее то, что едят люди вместе с яйцами — чаще всего это тосты с маслом, бекон, сосиски и другие мясные полуфабрикаты, вредные для сердца.