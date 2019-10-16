Роспотребнадзор рассказал, как клиники должны готовиться к возобновлению плановой помощи

Роспотребнадзор разъяснил, как клиники, перепрофилированные под ковид, могут вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. В подписанных главным санитарным врачом Анной Поповой рекомендациях приведены нормы, которые должны соблюдать врачи, пациенты и посетители медучреждения.

Напомним, президент Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. При этом необходимо сохранить резерв специализированного коечного фонда, созданного для лечения пациентов с коронавирусом - на случай, если в стране начнется рост заболеваемости.

О том, как перепрофилированным под ковид клиникам возобновлять оказание плановой помощи, объясняет Роспотребнадзор в документе «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций. МР 3.1/2.1. 01867-20».

Ведомство рекомендует регионам разработать «дорожную карту» поэтапного восстановления профильной деятельности медучреждений. В ней должен быть предусмотрен достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, возможность оперативно развернуть дополнительный койки в случае осложнения эпидемиологической ситуации, в том числе в период сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также в регионе должен быть создан обновляемый резерв средств индивидуальной защиты для работников медицинских организаций и населения в объеме не менее 3-х месячной потребности.

В стационаре, перепрофилированием под COVID-19, при подготовке к восстановлению работы по основному профилю, необходимо разработать план действий, включающий следующее:

- Помещения, занятые для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на заражение, рекомендовано поэтапно освобождать;

- Специализированные организации должны провести заключительную дезинфекцию помещений, оборудования, вентиляционных систем с использованием дезинфицирующих средств, рекомендованных в целях предотвращения распространения COVID-19. Далее последует однократный лабораторный контроль качества проведенной дезинфекции, включая отбор проб смывов с высококонтактных поверхностей с учетом рекомендаций практического протокола «Отбор образцов с поверхности для исследования на наличие коронавирусной болезни (COVID-19)», разработанного ВОЗ, исследование методом ПЦР на коронавирус пула проб. При его обнаружении необходимо провести исследования отдельных проб, а также генеральную уборку;

- Санитарно-гигиеническое состояние помещений рекомендовано привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Так, необходимо обеспечить строгое соблюдение нормативных требований по наполняемости палат и площади палат на 1 койку с расстановкой коек на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

- Рекомендовано провести внеочередную очистку, дезинфекцию, заменить фильтры и проверить эффективность работы систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционеров;

- В рекомендациях говорится о необходимости обеспечения соблюдения воздушно-теплового режима и режима проветривания, если в здании нет устройств обеззараживания воздуха, встроенных в системы приточной вентиляции. Рекомендовано использовать стационарные или передвижные устройства обеззараживания воздуха. Передвижных устройств должно быть достаточно для проведения обработки всех палат, коридоров, холлов, зон рекреации с учетом необходимой кратности;

- В медучреждениях должны быть созданы условия, чтобы персонал, пациенты и посетители могли мыть руки. При необходимости рекомендовано докупить смесители с локтевым управлением, бесконтактными дозаторами мыла и антисептиков. Мыла и антисептиков должно быть много - не менее расчетной потребности на 1 месяц;

- Персонал, сиделки и другие лица, ухаживающие за пациентами, должны использовать перчатки в соответствии с методическими рекомендациями «Использования перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях». В медучреждении рекомендовано создать запас перчаток в объеме не менее расчетной потребности на 1 месяц;

- При поступлении пациентов необходимо организовать соблюдение социального дистанцирования (в инфекционных и детских стационарах - только через приемносмотровые боксы), при приемных отделениях оборудовать диагностические палаты (изоляторы). Также рекомендовано разработь алгоритм действий персонала приемного отделения по предупреждению заноса инфекционных заболеваний в стационар;

- При плановой госпитализации пациенты должны сдать ПЦР-тест на коронавирус (не ранее 7 дней до поступления). При экстренной госпитализации анализы могут взять в приемном отделении стационара. До получения результатов теста таких пациентов рекомендуют помещать в изоляторы или маломестные палаты (не более двух коек);

- Персонал, контактировавший с ковидными пациентами или знакомыми и еще не переболевший, должен быть отстранен от работы - сотрудника необходимо отправить на домашнюю самоизоляцию на срок не менее 14 дней или на лечение. Перед выходом на работу необходимо сдать тест на SARS-CoV-2;

- Перед началом работы клиники по основному профилю рекомендовано провести обследование всего персонала (за исключением ранее переболевших с лабораторно подтвержденным COVID-19) методом ПЦР, повторять тесты на коронавирус каждую неделю;

- На входе в корпус клиники должен работать пункт мониторинга состояния здоровья персонала: им должны измерять температуру, проводить опрос о самочувствии, фиксируя данные в журналах произвольной формы. Работников с признаками, не исключающими инфекционные заболевания, рекомендовано отстранять и направлять на лечение;

- Каждый месяц сотрудники медучреждений должны проходить инструктаж по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, соблюдению санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, использованию средств индивидуальной защиты и гигиены рук перед началом работы. Протоколы занятий должны быть документально оформлены.

- У персонала должно быть не менее трех комплектов рабочей одежды, запас средств индивидуальной защиты в объеме не менее расчетной потребности на З месяца. До особого распоряжения пациентам и работникам необходимо соблюдать масочный режим;

- В медучреждении необходимо регулярно проводить дезинфекцию с использованием дезинфицирующих средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях. Не реже двух раз в день рекомендовано дезинфицировать дверные и оконные ручки, выключатели, поручни, ручки кранов, смесителей;

- По возможности процедуры следует проводить в палатах. После каждого приема пищи необходимо дезинфицировать посуду - до особого распоряжения;

- Роспотребнадзор просит соблюдать требования санитарного законодательства при работе с медицинскими отходами, а также при проведении лабораторных исследований;

До стабилизации эпидемиологической ситуации решение об ограничений допуска посетителей остается за администрацией медучреждения.

Необходимо разработать план оперативных противоэпидемических мероприятий на случай выявления пациента с коронавирусом и передаче информации в Роспотребнадзор.

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